27 mil millones de pesos para salarios de privados

El Estado destinará más de $ 27.000 millones para saldar parte de los salarios de 1,3 millones de empleados del sector privado, informó ayer la Jefatura de Gabinete.

La información surgió en el marco de la reunión de Gabinete Económico realizada en la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó ese encuentro en el Salón de los Científicos, donde se analizó el pago de los salarios complementarios para trabajadores y la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia.

En la reunión participaron los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo -Martín Guzmán, Claudio Moroni, y Matías Kulfas, respectivamente -, la titular de la Afip, Mercedes Marcó de Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, la flamante titular de Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa del Gabinete, Cecilia Todesca.

Los funcionarios evaluaron el pago de los salarios para los trabajadores de las empresas que accedieron a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción, y la incorporación de nuevos sectores de la industria y el comercio.

La Afip confirmó los datos de 1.310.000 trabajadores que podrán acceder al Salario complementario con una inversión estatal de 27.000 millones de pesos durante mayo, y se remarcó la necesidad de que las empresas carguen los CBU de los empleados restantes.

Por otra parte, se confirmó la implementación de una nueva etapa del IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, destinado a los sectores más vulnerables de la economía que, en abril, benefició a más de 8 millones de argentinos que están recibiendo directamente y sin intermediación esos fondos.

Durante la reunión se informó además que -hasta ahora- más de 30 mil contribuyentes se habían inscripto para los créditos a tasa 0%, que deben contar con tarjeta de crédito y donde se acreditarán los tres tramos mensuales del préstamo cuyo importe tiene un máximo de $ 150.000 y poseen tiempo hasta el 29 de mayo para poder inscribirse en el sitio web de Afip.

30 mil monotributistas

Más de 30 mil monotributistas y autónomos iniciaron ante la Afip los trámites de los créditos a tasa cero dispuestos por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que puedan hacer frente a la crisis sanitaria, se informó ayer. En el primer día de trámites se observaron dificultades en el home banking de los bancos, por el numeroso tráfico generado por los interesados. Los préstamos que se dan a través del ATP tienen un tope de hasta $150.000, y quienes lo obtengan contarán con un período de gracia de 6 meses para pagarlo en cuotas sin interés. El pedido del crédito se hace por medio de la página web de Afip, y se puede pedir hasta un 25% de los ingresos anuales declarados, con sólo indicar el número de tarjeta de crédito y el banco correspondiente.

Cuando se apruebe el beneficio será depositado en la cuenta del titular y quienes no cuenten con una caja de ahorro podrán elegir una entidad para tramitar una tarjeta de crédito o abrir una cuenta a la vista para compras en comercios. El monto del crédito se depositará en la tarjeta de crédito en 3 cuotas iguales y consecutivas. El otorgamiento del crédito no depende del patrimonio del titular, por lo que la Afip no realizará ningún cruzamiento de datos patrimoniales, porque no son vinculante para tener el beneficio. No podrán acceder al beneficio, entre otros, los monotributistas que facturan al sector público.

Proponen reducir pago de energía

La senadora nacional del PJ- Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, propuso ayer al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reducir “en un 30% las boletas de luz para pequeños y medianos comercios, mipymes, cooperativas, mutuales y entidades de bien público” afectados por la pandemia de coronavirus. El pedido de Sacnun se enmarca en una serie de iniciativas que viene presentando la Legisladora al gobierno nacional desde que se declaró la pandemia que profundizó la crisis económica, afectando a todos los argentinos y en particular al sector productivo.

Varias de esas iniciativas -algunas de ellas proyectos de ley- fueron “en respuesta a las demandas de una sociedad afectada por la pandemia del coronavirus” y en similar sentido de las ya tomadas por el presidente Alberto Fernández, dijo la senadora Sacnun a Télam. Entre esas medidas, citó el congelamiento de alquileres, suspensión de desalojos, cortes de servicios de agua, luz y gas; prorrogar la suspensión de la inhabilitación de cuentas bancarias y la prohibición del cobro de multas y comisiones por el rechazo de cheques.

En ese marco, Sacnun aseguró que le pidió al ministro Kulfas “una reducción hasta el 31 de diciembre de al menos el 30% de las boletas de luz en los pequeños y medianos comercios, micro pequeñas y medianas empresas, cooperativas, mutuales y entidades de bien público afectados”. Sacnun explicó que se trata de una ampliación en la reglamentación del decreto 311/20, cuya resolución 173/20, actualmente se encuentra vigente.

Río Negro habilita créditos para pymes a tasa cero

El Gobierno de Río Negro lanzó ayer un plan de créditos a tasa cero para las pymes provinciales por un total de $100 millones para “amortizar las situaciones económicas más difíciles producidas por el aislamiento social”, explicó ayer el ministro de Economía local, Luis Vaisberg. El monto máximo a otorgar es de $200.000 para afrontar costos de pagos de salarios y servicios básicos mediante una línea de créditos que tendrá mínimos requisitos, una tasa de 0% de interés y se podrá pagar en hasta 18 cuotas con un plazo máximo de seis meses de gracia.

Los créditos tienen como objetivo que “los empleadores puedan afrontar el pago de salarios y servicios básicos relacionados a la actividad principal” mediante el acceso habilitado en la página web oficial de la Agencia de Desarrollo Crear” que administrará el fondo con la empresa estatal Río Negro Fiduciaria SA. El anuncio fue realizado por la gobernadora rionegrina Arabela Carreras quien explicó que “la decisión responde a un pedido de los sectores pequeños y medios de la producción rionegrina que no pueden abrir las puertas de sus comercios ni comercializar sus productos por la emergencia sanitaria”. “Hemos sido reconocidos a nivel nacional como una de las provincias más comprometidas con el apoyo a las pymes en este marco de crisis”, agregó la mandataria rionegrina.

En ese sentido, el ministro Vaisberg, al dar los detalles de la línea crediticia, precisó que “la pyme o el comercio deberá devolver el capital en 18 cuotas, el formulario de solicitud es sencillo y viene a complementar las demás medidas económicas que vienen surgiendo de las charlas y el contacto fluido con las cámaras de comercio”. Por su lado, la Agencia Crear elaboró un video tutorial sobre el funcionamiento de la web y cómo se debe realizar los trámites, descargar información y adjuntar archivos, de manera que todos los interesados puedan acceder fácilmente al beneficio. También se dispondrán teléfonos y mails de operadores de cada una de las agencias locales con el objetivo de evitar la concurrencia a las oficinas locales de Desarrollo y a la Agencia Provincial, en el marco del aislamiento social obligatorio.