Maryta unió voces del mundo en un canto a la luna

A Maryta de Humahuaca la cuarentena obligatoria la encontró en la Puna, pudo con el tiempo justo bajar hasta Humahuaca, y tuvo que quedarse ahí hasta hace algunos días, en casa de familiares, con su hijo. Ahí nació la idea de un video colaborativo que vio la luz ayer a las 20, en su canal de YouTube y en sus cuentas de Facebook e Instagram. Se trata de una canción de origen ancestral de las etnias de Norteamérica, que une por invitación de nuestra cantora a 25 artistas de todo el mundo, al unísono de un canto a la luna.

Participan por orden de aparición Charo Bogarín, de Mar del Plata; Pilar Sicardi, de Ranelagh (Buenos Aires); Valerie Naranjo, de The Catskills, New York; Gabi Buarque, de Río de Janeiro, Brasil; Natalie Guillaume, de Estados Unidos; Marta Helena Hoyos, de Armenia, Colombia; Esmeralda Vera, de Tenerife, España; Chacha de León, de Canelones, Uruguay; Juan Hoyos Vazques, de Santa Fe de Antioquia, Colombia; Gabi Guedes, de Salvador Bahía, Brasil; Juan Pablo Villiani, de Buenos Aires; Barry Olsen, de The Catskills, New York; Carmen Mesa, de Andalucía, España; Roxana Flores, de Mar del Plata; Consuelo de Paula, de Minas Gerais, Brasil; Aggie Flores Maini, de Carolina del Sur, Estados Unidos; Niyireth Alarcón, de Colombia; João Arruda, de Campinas, Brasil; Gloria de la Vega, de La Rioja; Camila Vaccaro Merken, de Santiago de Chile; Andrés Zapata Sánchez, de Colombia; Carolina Peleriti, de Buenos Aires; y Sonia Delgado, de Almería, España.

"Son artistas que conocí en diferentes situaciones", dice Maryta quien a lo largo de su trayectoria recorrió países, encuentros y escenarios de los más diversos, enriqueciendo su canto. "Muchos se dedican a la música ancestral en profundidad, como Charo Bogarín, y otros tienen esta conexión que proponemos con la luna, con la noche, con las estrellas", comenta.

Es una canción de origen ancestral de las etnias de Norteamérica, que aprendió el año pasado, cuando en junio visitó Estados Unidos, para dar conciertos y su taller de canto con caja, en Washington, invitada por la Embajada argentina en ese país. Después de uno de los talleres, se reunieron varias abuelas de distintos grupos originarios, que hicieron una ceremonia a la luna, donde se cantó esta canción que no tiene nombre pero que comienza con una frase que dice "La noche brilla", y que tiene una onomatopeya en la parte que se repite "que sería como lo que llamamos "mote" en nuestra región", dice Maryta. Al ser un sonido, lo puede cantar cualquiera en cualquier idioma, y ahí es donde se da la unión.

Maryta envió la invitación a todos estos artistas, ellos enviaron sus videos grabados en sus propias casas, y de la edición y el montaje se encargó Juan Ferrero.

Desde Humahuaca

La responsabilidad de no movilizarse estaba primero. Ese tiempo de cuarentena en Humahuaca, que fue bastante, con poca señal de celular, poca conectividad y mucho para compartir artesanalmente, le significó a Maryta tiempos de cocinar, de crear con sus manos y de mirar la luna en varias noches de reflexión en el aislamiento.

Pero como en el artista todo es creación, nació esta idea del video. Es que esa luna que la acompañó y la acompaña en el aislamiento, es la misma que al mismo tiempo ven todos en todo el mundo.

Propuso esta canción originaria de la etnia Lakota de Norteamérica. "Esto se me ocurrió estando en Humahuaca todavía, mirando la luna, y estando allá arranqué la grabación. Les mandé a todos el mensaje de esta idea invitándolos, a estar juntos a través de esta canción ancestral", cuenta la cantora jujeña.

"Es una canción de ceremonia para la luna, en comunión más allá de los diferentes espacios que habitamos. La invitación es a sentir que lo que viene es felicidad", dice.

"Ante la pandemia, en el campo, empecé a sentir una noche que la luna que yo estaba mirando la estaban mirando otros. Y entonces sentí que el encierro y la pandemia nos conectaron a todos. Estamos interrelacionados y somos interdependientes unos de los otros... es necesario estar juntos en este momento".

"No es video de estudio. Se nota que cada uno lo hizo en sus casas y me pareció bien eso, que cada uno tenga su sonido y la energía de estar en su lugar", expresa.