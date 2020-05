Corte bonaerense suspende domiciliarias de presos por Covid-19

La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró ayer admisible el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Penal de la provincia, Carlos Altuve, y suspendió provisionalmente el otorgamiento de nuevas prisiones domiciliarias a los detenidos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.

En una resolución, a la que tuvo acceso Télam, el máximo tribunal aceptó tratar el recurso que presentó el lunes Altuve para que se revoque el habeas corpus colectivo que habilita otorgar las prisiones domiciliarias, admitido por el juez de la Cámara de Casación bonaerense Víctor Violini en abril último.

En la resolución, firmada digitalmente por los jueces de la Corte Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari, se dispuso declarar "procedente" la queja deducida por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y conceder el recurso de inaplicabilidad articulado.

Asimismo, la Suprema Corte declaró que la resolución "suspende los efectos" de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada.

Estableció además que previo al dictado de la sentencia de fondo se debe requerir por oficio al Tribunal de Casación Penal "la inmediata remisión del expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia".

La Corte además ordenó, que una vez recibidas las actuaciones, el procurador general, Julio Conte Grand, tendrá que emitir un dictamen "en un término de 24 horas" tras lo cual el defensor general, Mario Coriolano, tendrá que hacer su propio dictamen "también de un plazo de 24 horas".

Fuentes de la Suprema Corte precisaron que "se busca resolver la cuestión de fondo con la mayor celeridad" posible, por lo cual se dispuso "la abreviación de los plazos para el dictado de la decisión de mérito".

Altuve recurrió el lunes a la queja, luego que el Tribunal de Casación le rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini, quien el 17 de abril hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.

En ese fallo, Violini dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.

Altuve se mostró ayer "conforme" con la decisión adoptada por la Corte y aseguró que espera que a partir de la sentencia de fondo "se puedan reveer algunos de los beneficios otorgados".

"Me alegra la noticia y evidentemente si ha tomado esta decisión la Corte es que va a entrar a tratar el fondo de la cuestión que es lo que realmente interesa no solamente al Ministerio Público Fiscal sino a toda la comunidad", precisó en declaraciones a TN.

El fiscal explicó que en su planteo solicitó "una medida cautelar" y que "lo que hace esa medida es suspender la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal de Casación".

Altuve aclaró que lo que se suspende a partir de hoy (por ayer) es "lo que está en trámite", pero que las morigeraciones o prisiones domiciliarias que ya fueron dispuestas por los jueces bonaerense a los que le llegó la orden del Tribunal de Casación, "siguen vigentes hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión por parte de la Corte".

Afirmó que "de acuerdo al resultado del fallo de la Corte, quienes se habían opuesto a ese tipo de medida lo harán nuevamente y los jueces reverán la posición que habían tomado", aunque aclaró que esto es hacer "futurología", ya que no se conoce cómo va a fallar el máximo tribunal provincial.

También aclaró que "hay diferen tes casos a tratar" porque "debe haber jueces que cumplieron a rajatabla la resolución de Casación y otros que lo han hecho en su convencimiento o porque correspondía".

"Porque no confundamos. Tal vez no todos los arrestos domiciliarios que fueron concedidos debo sospechar que están mal concedidos. Lo que sí supongo es que en cada caso particular después los jueces podrán rever lo que han resuelto a partir de lo que diga la Corte", concluyó.

Magistrados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió ayer un comunicado en el que destacó que "jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales". La Asociación que nuclea a magistrados de todo el país enfatizó que tal dilema se presenta en un contexto de pandemia de coronavirus en el que, además, quedan al descubierto las "deficiencias estructurales del sistema carcelario", según señala el texto. "Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial. Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención u otorgar la liberación o arresto domiciliario.

El “contagio controlado”

La imposibilidad de limitar la circulación del virus sin aislamiento, con su consecuencia en cantidad de casos y muertes, y la falta de conocimiento sobre si las personas que tuvieron Covid-19 pueden o no volver a infectarse son las causas por las que especialistas y autoridades sanitarias rechazan la estrategia de “contagio controlado” que llevaría a una “inmunidad de rebaño”, explicó ayer el médico infectólogo Pedro Cahn. “El contagio controlado se basa en el planteo de dejar que se infecten muchas personas para generar una especie de inmunidad de rebaño y es un absurdo epidemiológico”, explicó a Télam Cahn, asesor del Comité de Expertos del Ministerio de Salud de la Nación.

El especialista, director médico de la Fundación Huésped, sostuvo que esta estrategia no es efectiva por dos razones: “Primero porque se basa en asumir que los anticuerpos que el organismo genera como respuesta al virus son protectores, es decir, generan inmunidad, y esto no está comprobado”, sostuvo. “Y segundo -añadió- porque aún si fueran protectores dejar que la gente se infecte como para que se genere "una inmunidad de rebaño’ podría implicar que en el parte de esta noche el lugar de informar como mucho 170 casos nuevos, te informen 2.000 casos, lo que nos llevaría a tener el sistema de salud completamente saturado como pasó en los países que lo hicieron”.

Ayer a la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, descartó que la Ciudad de Buenos Aires vaya a apuntar a esta estrategia: “No creemos en el concepto de contagio controlado. Los instrumentos que nos permiten tomar decisiones públicas para abrir o cerrar áreas y el cáculo real de cómo se va a comportar la curva respecto a eso tiene una exactitud relativamente moderada, es decir, no hay una forma de calcular con precisión”, argumentó en rueda de prensa. Y aseguró que “no hay experiencia en el mundo que haya permitido hacer esos cálculos” y concluyó: “Lo que nosotros decimos entonces es que queremos tener la menor cantidad de casos posibles entendiendo que las dimensiones del ser humano son muchas y que hay que contemplarlas a todas”. Por su parte, el químico e investigador de Conicet Roberto Etchenique señaló a Télam que “lo que están llamando "contagio controlado’ sería la forma técnica de lograr "inmunidad rebaño’. Pero es falso”.

Celíacos sin mayor riesgo

La Asociación Celíaca Argentina y el Programa Nacional de Detección y Control de Enfermedad Celíaca aclararon ayer que “no hay evidencia que demuestre que las personas” que tienen esa enfermedad “presenten un mayor riesgo de contagio” del nuevo coronavirus, “ni peor pronóstico” en caso de contraerlo. “Queremos realizar algunas aclaraciones en relación a si la población celíaca es más vulnerable o no a contraer Covid-19: por el momento no hay evidencia que demuestre que presenten un mayor riesgo de contagio, ni peor pronóstico de la enfermedad”, sostuvo la coordinadora del Programa que depende del Ministerio de Salud de la Nación, Jimena Arauz, en un comunicado enviado a todos los referentes provinciales.

No obstante, como “un subgrupo de personas celíacas puede presentar mayor susceptibilidad al padecimiento de ciertas infecciones bacterianas o virales que pueden verse agravados cuando los pacientes no cumplen de manera estricta la dieta libre de gluten”, la recomendación es la adhesión “rigurosa y estricta” al tratamiento, “siguiendo, en relación al coronavirus, las recomendaciones destinadas a la población general”. “La gente está muy temerosa porque la celiaquía se relaciona con el sistema inmune y con el déficit de vitamina D, pero no somos grupo de riesgo siempre que se haga bien la dieta”, explicó a Télam Mariana Holgado, integrante de la Asociación Celíaca Argentina. Holgado afirmó que según la base de datos internacional “Secure- celíaca” (https://covidceliac.org/) para supervisar e informar sobre los resultados de la Covid-19 que se producen en pacientes con enfermedad celíaca, “en Argentina hay un solo caso de celíaco reportado como contagio, que está fuera de peligro”.

“La comunidad está un poco angustiada porque salieron algunas notas periodísticas que vinculan celiaquía con coronavirus, pero hasta el momento no hay evidencias”, dijo. En virtud de la multiplicidad de consultas recibidas desde que se declaró la pandemia, la Asociación hizo una charla virtual exclusiva sobre celiaquía y Covid-19 para aclarar dudas. A nivel global, por cada persona diagnosticada con celiaquía hay otras ocho que tienen esta enfermedad intestinal crónica sin saberlo, y en Argentina se estima en 400.000 el número total de población con intolerancia al gluten, es decir, uno de cada 100.