Fiscal confirmó que el imputado confesó el hecho

Ricardo Martín Cruz, el único detenido por la muerte del joven carrocero Matías Puca, ocurrido en un siniestro vial en septiembre del 2017, se declaró culpable del hecho, según las declaraciones del fiscal Aldo Lozano que lleva adelante la causa.

"Me dormí al volante y lo atropellé", les había manifestado a los fiscales el detenido, afirmando que Lozano que Cruz llegó a esta confesión "por la cantidad de pruebas que se acumularon en su contra", a casi tres años del trágico episodio que le costó la vida al estudiante que disfrutaba junto a sus compañeros y amigos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en la capital jujeña.

Luego de esta confesión, el abogado defensor de Cruz había solicitado el cambio de carátula de "homicidio simple con dolo culposo" a "homicidio culposo". Con esto, lógicamente, se modificaría la cantidad de tiempo que le cabrían en una eventual sentencia a Cruz.

El fiscal Aldo Lozano, en su presentación ante los medios, expuso que "el día lunes 27 de abril, se le notificó a Ricardo Martín Cruz, quien es el único detenido por la causa que se investiga por el homicidio de Matías Puca, de la situación de juicio. En esa audiencia formal se le entregó una copia al detenido, se hizo un acta y cuando esta persona evaluó la situación a juicio y también las pruebas de relevancia, que lo involucran más en la causa, que son los informes tecnológicos de los celulares, tablets y otros elementos que fueron secuestrados en el domicilio de esta persona como de su expareja. Todo esto ameritó la situación a juicio. Con todo esto, nosotros consideramos que esta persona puede ser citada a juicio. Al ser notificado Cruz en esta misma audiencia pidió declarar. Él quería evaluar todo esto y se le dijo que el abogado defensor presente un escrito para que se le fije audiencia. El defensor presentó un escrito y el miércoles pasado fue llevado ante la fiscalía y declaró el señor Cruz".

Además, Lozano dijo que "concretamente manifestó que es día (17 de septiembre del 2017), cuando venía en cercanías del lugar del hecho, se durmió, perdió el control del auto, se durmió sobre el volante. Esas fueron sus palabras textuales. "Se hizo cargo" de la situación. En el momento en que empezó a declarar, se le advirtió que se está autoincriminando y que le preguntara a su abogado si iba a continuar con su declaración. Efectivamente así lo hizo, consultó a su abogado y continuó declarando y dando detalles de lo que hizo esa noche. Manifestó que el día sábado 16 de septiembre del 2017, estuvo trabajando. Salió a las 19.30 de su trabajo y fue a compartir bebidas alcohólicas en un local céntrico. Posteriormente se fue al boliche La Barra de la zona sur, donde estuvo hasta las 6 de la mañana. Luego dejó a sus compañeros, uno en el barrio Azopardo y el otro en el barrio Malvinas y se dirigió a su zona de barrio Belgrano. En su declaración afirmó que cuando cruzó el puente San Martín, perdió el control del vehículo porque se durmió sobre el volante. Sintió un impacto, enderezó el auto y prosiguió con su trayecto. Lo que manifiesta, es que se vio acorralado por las pruebas en su contra", dijo el fiscal.

Indicó el representante del Ministerio Público de la Acusación que luego de la confesión de Cruz, su abogado defensor solicitó un cambio de carátula, aunque no advirtió nunca que su cliente no haya cometido el crimen.

"Luego de esta confesión el abogado de Cruz presentó al día siguiente una oposición a la situación de juicio pidiendo el cambio de carátula. No dijo que su cliente no fue el autor del hecho. Sino que pide que la carátula o la calificación legal de "homicidio simple" se cambie por la "homicidio culposo". Obviamente basa su escrito en lo que declaró su cliente. Está sujeto a evaluación. Desde la fiscalía vamos a evaluar la declaración y vamos a resolver lo que corresponda. En principio, la fiscalía va a mantener la calificación de "homicidio simple con dolo eventual" y con esa figura va a ser nuevamente notificado de una situación de citación a juicio y de ahí se verá si el abogado se sigue oponiendo o no. Eso corresponde a la defensa" y recordó Lozano que "en primera instancia se abstuvo de declarar. En la segunda declaró y negó el hecho. En la tercera declaración, se hizo cargo. Igual tenemos que evaluar estas declaraciones, sobre todo la última porque está el pedido de la defensa. Aquí no implica que por lo que Cruz o su defensa diga, se analizará todos los elementos".

Un auto “chapeado”

El vehículo que era intensamente buscado es un Chevrolet Agile color champagne, que tenía un arreglo de chapa en la parte derecha delantera. “Detalle” que el imputado olvidó manifestar a los investigadores y que luego “recordó” que años atrás había embestido a un perro de gran porte y que había roto la óptica y abollado el capó del auto.

Sobre las pericias

Ricardo Cruz había sido detenido en febrero del 2018, cinco meses después de la muerte de Matías Puca. El ahora detenido puso a disposición su vehículo para ser examinado por los peritos y allí se comprobó que tenía reparación de chapa y su teléfono celular lo ubicó en el lugar del siniestro vial, que acabó con la vida del joven humahuaqueño. Cruz estuvo detenido en varias seccionales de la capital jujeña y en reiteradas oportunidades había solicitado ser trasladado a la Unidad Penal del barrio Gorriti. La confesión del hecho dio un giro inesperado en la causa que conmocionó a toda la comunidad jujeña.