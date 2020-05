Intendentes trabajan en protocolos para las ferias

En un nuevo anuncio del Comité Operativo de Emergencias (COE) se anunció el trabajo conjunto entre intendentes y comisionados municipales de la provincia en la confección de protocolos específicos de cada ciudad que permitan la apertura de sus ferias.

El ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich, anunció que se encuentran trabajando en un plan de acción para la reapertura de ferias por lo que en la jornada de hoy mantendrán una reunión con los intendentes quienes aportarán sobre las características y particularidades de cada uno de sus municipios a fin de lograr adaptaciones específicas del protocolo general.

Entre los presentes en la conferencia del COE, el intendente de Palpalá Rubén Eduardo Rivarola ante la habilitación de estos centros de venta pidió a los jujeños que "no nos relajemos" ya que "tenemos que tener presente que esta lucha no llegó a su fin. Por eso no nos olvidemos del uso del barbijo y la distancia social para volver más rápido a la normalidad", cerró.

Indicaron también que los intendentes se encuentran trabajando en la confección de protocolos para los vendedores ambulantes, que todavía no se encuentran habilitados para reactivar la actividad.

Por su parte, el doctor Pablo Jure destacó los principales puntos del protocolo para gastronómicos que abrirán sus puertas a partir de este sábado y llamaron a los empresarios del sector que todavía no se encuentran habilitados a registrarse en la página del Ministerio de Producción. Sobre esta pronta habilitación de los bares y restaurantes el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, indicó que en esta nueva etapa se implementará un control riguroso con personal de Control Comercial y de la Policía de la Provincia. "En esta nueva etapa vamos a empeñar el mayor rigor de control con implementación de multas para los que no cumplan con los requisitos", informó.

Situación sanitaria

El titular del COE, Omar Gutiérrez, indicó que al momento actual no se registraron nuevos casos confirmados y que ya no hay casos sospechosos en estudio.

Informó además que los 45 trabajadores que están en el hospital de campaña fueron nuevamente testeados y en su totalidad los resultados dieron negativo.