Se lanzó el programa de apoyo para los clubes de Argentina

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció ayer el lanzamiento del "Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes", una línea de subsidios especiales en medio de la pandemia del coronavirus que deja en jaque la economía de las instituciones.

"Ante esta situación excepcional que sumerge a nuestros clubes en una crisis profunda, nos propusimos seguir protegiéndolos con medidas concretas", escribió Lammens en su cuenta de la red social Twitter.

Entre otras opciones, la iniciativa contempla el uso del dinero para campañas de prevención respecto a las medidas sanitarias determinadas por el Gobierno nacional, capacitaciones para trabajadores, socios y dirigentes, pago de servicios o infraestructura.

El ministro destacó que el programa "se suma a otras medidas ya implementadas para el sector, como el apoyo para abonar hasta el 50% de los salarios, la eximición en el pago de contribuciones patronales y la suspensión del corte de servicios".

El plazo para inscribirse se extiende hasta el 22 de mayo próximo, mediante la página de Clubes Argentinos.

Los que ya figuran inscriptos, deben ingresar con clave y contraseña para enviar nota de solicitud, mientras que los restantes tienen que presentar la documentación solicitada para poder llevar a cabo el trámite.

"Desde que asumimos, nos comrometimos a poner a los clubes en el centro de nuestra política deportiva", añadió el expresidente de San Lorenzo.

Y concluyó: "Estamos convencidos de que son una herramienta fundamental de inclusión y oportunidades en todas las regiones del país. Por eso los vamos a seguir acompañando".

Por su parte, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, expresó: "Es muy importante que podamos anunciar hoy esta medida, que al ser flexible, les permitirá a los clubes destinar el subsidio fijando cada uno sus prioridades".

"Es un paso más que damos en el trabajo que venimos realizando con clubes de toda la Argentina y en conjunto con las autoridades provinciales y municipales, que ha sido una de las principales instrucciones que nos ha dado nuestro Presidente", finalizó la funcionaria.

Este beneficio se suma a otros ya anunciados por el Gobierno, como la Resolución 173/2020 que establece que los clubes de barrio y sociedades de fomento no sufrirán el corte de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital.

En caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020.

Buena noticia para Montillo

El abuelo y padre de Montillo habrían muerto de coronavirus. La madre dio negativo y por eso el volante, en Chile, respiró aliviado.

UNA BUENA / WALTER MONTILLO CONFIRMÓ QUE SU MADRE NO TIENE CORONAVIRUS.

El exvolante de San Lorenzo y Tigre, Walter Montillo, ayer en la Universidad de Chile, anunció que a su madre “le dio negativo el test de coronavirus que le hicieron”, después de que su padre falleciera como consecuencia de la enfermedad y su abuelo presumiblemente también, aunque no hubo confirmación al respecto. “Gracias a Dios hablé con mi madre y me dijo que el test de coronavirus le dio negativo y ya le dieron el alta”, le confió “La Ardilla” a radio Metro desde Santiago de Chile.

“En cuanto a si mi abuelo tuvo coronavirus, no se supo con certeza porque no le llegaron a hacer el test. Tenía 91 años y todo indicaba que era por la edad, pero después se enfermó mi padre, le hicieron el test (los resultados llegaron un día después de su fallecimiento) y presumimos que podía ser por el contagio de mi abuelo, aunque la realidad es que no lo sabemos con precisión”, aclaró. El deceso de su padre, de 61 años, llegó cuando “estaba un poco distanciado de mis padres, pero esto me acerca nuevamente. Ahora le puedo preguntar a mi mamá cómo está, aunque hubiese querido arreglar las cosas antes de que todo esto pase. No se podía velar a mi papá por esta situación y aunque podría haber viajado a Argentina con un permiso especial del club, como mi hijo mediano es cardiópata, no quise poner en riesgo a mi familia”, reveló.

“Lo que sí me surgió desde hace un tiempo es la idea de publicar un libro. Pero no quiero hacer algo futbolístico, porque no quiero entrar en los libros comunes de un jugador de fútbol. Quiero involucrar a la familia y más que nada a mi hijo Santino (tiene tres) por su historia de vida”, explicó. “Él la luchó para salir adelante y nosotros la peleamos para que se pueda independizar lo mejor posible. Tiene una historia que puede ayudar a mucha gente. Cualquier persona que tiene un hijo con capacidades diferentes puede pasar por dificultades para encontrar colegio, para las obras sociales. No es un libro comercial el que queremos hacer, sino que queremos sacar provecho”, afirmó finalmente el volante de 38 años que anunció su retiro “en principio para fin de este año”.

Se suspendió torneo de L’Alcudia

La 37º edición del torneo juvenil de fútbol de L’Alcudia, que se desarrolla anualmente en España, fue cancelada por la organización, debido a la expansión de la pandemia del coronavirus. El departamento organizativo del Cotif informó que el certamen en el que debía intervenir el seleccionado argentino Sub 20 fue suspendido “para mostrar su compromiso con el bienestar ciudadano y en solidaridad para proteger la salud” de los protagonistas y aficionados. El representativo de Argentina, que iba a ser dirigido por el DT Fernando Batista, debía participar en este tradicional torneo internacional con sede en la Comunidad Valenciana en agosto próximo.

Además del equipo Sub 20 nacional también estaban previstas las actuaciones de los seleccionados de esa categoría de Uruguay, México y España, respectivamente. El seleccionado “albiceleste” conquistó dos veces este trofeo: en 2012 con la conducción técnica de Marcelo Trobbiani y en 2018, bajo la supervisión del actual DT del combinado mayor, Lionel Scaloni. Este campeonato, vale apuntar, fue significativo para el futuro de Scaloni, ya que le sirvió para ser visto con buenos ojos y así estar en la consideración de la dirigencia de la AFA para dirigir a los mayores, después del fracaso del Mundial de Rusia, donde el exvolante había integrado el cuerpo técnico que encabezó Jorge Sampaoli.