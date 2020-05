Una mujer recibió múltiples puñaladas

Una mujer de 57 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser acribillada en su vivienda del barrio Alto Independencia de la ciudad histórica de Humahuaca. Nuestro diario dialogó con Franco Espinoza, uno de los hijos de la mujer que padece una discapacidad motriz y hoy se encuentra internada en la sala de cuidados intensivos del hospital “Pablo Soria” de nuestra ciudad.

“A mi mamá la apuñalaron en distintas partes de su cuerpo, le cortaron el cuello y es muy probable que las heridas le afectaron los pulmones, está muy grave”, dijo el joven. Además, el hijo de la mujer herida manifestó que no encuentra explicación al ataque, “somos una familia muy humilde, no tenemos dinero ahorrado, es todo tan raro y tan triste que todavía no caemos con lo que le pasó a mi madre”. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Juan Carlos Arias del barrio Alto Independencia, que queda ubicado cerca del cementerio de la ciudad histórica, en una zona prácticamente cercana al centro humahuaqueño.

La mujer vivía con una sobrina que la cuidaba y fue esta persona quien alertó a los efectivos de la Seccional 15º de Humahuaca sobre el hecho. De inmediato el personal del Same trasladó a la mujer al nosocomio local y por la gravedad de las heridas, fue derivada de urgencia al hospital “Pablo Soria”. La mujer de 57 años fue encontrada en medio de un charco de sangre y casi en estado de inconciencia por la cantidad de sangre que perdió tras el ataque. Los investigadores no descartan ninguna de las hipótesis y aguardaban los resultados de las pericias que los efectivos del Departamento de Criminalística realizaron dentro de la vivienda. La información preliminar da cuenta que el o la atacante conocería a su víctima, porque no habría signos de haber sido violentadas las puertas de acceso.