ETJ060520-021N03-Vecinos alarmados por una obra inconclusa

No terminaron trabajos de instalación de la red cloacal en los barrios Éxodo Jujeño, 2 de Agosto y Carlos Pellegrini.

El Gobierno provincial había iniciado obras muy importantes de tendido de la red cloacal en tres barrios de la ciudad periqueña. Luego, una serie de sucesos que van desde el cambio de Gobierno nacional, las vacaciones de verano y ahora la pandemia, provocaron retrasos en la tan esperada instalación del servicio. Resulta que la mañana del lunes los vecinos se enteraron de que los trabajadores estarían dejando los trabajos a medias y que también los materiales de obra se estarían llevando a otro trabajo.

El secretario de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Perico, Pablo Esper, dijo que estaban "recabando toda la información y papeles para saber cómo está la situación, se sabe que esta obra viene del gobierno anterior y quedó inconclusa, ahora la idea es que los vecinos tengan una solución. Pasa que ahora la gente que hizo la obra de cloacas está retirando el obrador, todo y los vecinos dicen que está inconclusa la obra de cloaca que hicieron".

La presidenta del centro vecinal del barrio Éxodo Jujeño, Silvia Arena, se manifestó muy molesta en estos términos."El encargado de la obra es un tal señor Almazán, quien dijo que no hay presupuesto para continuar, más con el tema de la pandemia, todo se complicó y por eso no se trabaja y que cuando vuelvan continuarán con las instalaciones. Pero todo es de palabra, no hay un papel donde diga que se comprometen a terminar, sucede que esto era un plan Hábitat de Nación, donde el Gobierno ya le había pagado a la provincia por los trabajos, y resulta que ahora nos dejan todo a medias, incluso se están llevando el material que le pertenece a este barrio".

El presidente barrial del 2 de Agosto, Walter Martínez, acotó que "a mi barrio todavía le faltan cuadras para poner el chicote, el material está, pero no se está trabajando por el mismo tema de que hay falta de pagos para los obreros. Eso me dijeron, pero lo grave es que se estarían llevando el material", destacó.

Mientras tanto, la presidente del centro vecinal del barrio Carlos Pellegrini, Ivana Zerpa, también dijo que tenían "el mismo conflicto de que nos falta terminar los trabajos para los vecinos. Son varias cuadras que le falta el chicote, no se ha ensamblado y hay bocas de cañerías que derraman agua".

La problemática data de varios meses y ahora se agrava porque los trabajadores se retiran y dejarían inconcluso el trabajo por al menos un 40%. Además, los vecinos también colaboraron con el municipio, porque aportaron para el enripiado y arreglo de las calles. No obstante, señalaron que si vuelven a continuar con el tendido cloacal, tendrán que volver a remover la tierra, es decir, por un lado, tapan con ripio, los trabajos inconclusos, porque continuarán sin cloacas.

.