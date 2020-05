Informe de la UIA revela que 8 de cada 10 empresas no pueden pagar sueldos este mes

Un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) en todo el país, destacó que casi 8 de cada 10 empresas, tienen dificultades para pagar los sueldos de abril, a la par que desde la Cámara de Turismo y la Cámara Hotelera Gastronómica local, alertaron que las pymes de ese sector están con facturación “0” cero y que “se van a producir muchos cierres de empresas y pérdidas de empleos”.

Las empresas están jaqueadas por el cierre determinado por la cuarentena, pero además con todas sus obligaciones intactas como el pago de sueldo, costos fijos y de impuestos como Ganancias que deben pagar aún estando cerradas. En este escenario, “las pymes no tienen forma de afrontar esta situación”, señalan desde la Federación de Profesionales en Ciencias Económicas.

Un relevamiento sobre 1.329 empresas de diversas actividades, tamaños y regiones realizado por la UIA, señaló que el 77% admitió tener dificultades para pagar la totalidad de los sueldos de abril a sus trabajadores, mientras que el 44% afirmó no tener liquidez para abonar la mitad de los salarios, a pesar de que 7 de cada 10 compañías están en condiciones de acceder al programa de asistencia oficial (ATP). O sea que aún con la ayuda oficial, no cuentan con fondos para pagar el 50% que quedaría a su cargo.

La central industrial consideró que para avanzar en las soluciones a esta crisis, resulta indispensable complementar el programa ATP con otras iniciativas. Algo “fundamental para garantizar la producción y el empleo en un contexto recesivo”. A su vez, el 71% de las encuestadas se encuentra dentro de los sectores alcanzados por el Programa de ATP, de las cuales el 64% están sin producir; el 71% registra caídas de las ventas superiores al 60% y sólo el 2% no tuvo caída de ventas.

La encuesta reveló que, ante la crisis, los empresarios priorizaron el pago de salarios frente al resto de los costos fijos: sólo el 12% no pudo pagar sueldos en marzo.

Sin embargo para abril, el 44% de las compañías afirmó no tener liquidez para alcanzar a pagar el 50% de los sueldos. Un 41% de las consultadas no se inscribió al ATP, una parte por falta de información y otras por no cumplir el criterio de facturación nominal.

Hotelería local

A nivel local, desde la Cámara de Turismo y Hotelera Gastronómica de Santiago, Emilio Fernández, señaló que aún con el programa ATP y la rebaja salarial de 25% acordada con el gremio, “no es suficiente, teniendo en cuenta que todas las pymes están con facturación cero”. Señaló que “la prioridad es el empleo” pero agregó que “tenemos la certeza que la actividad va a reiniciarse en el 2021, antes es imposible”.

Puntualizó que “el plan que tenemos es tratar de sobrevivir hasta fin de año. De todas maneras estamos convencidos que se van a producir muchos cierres de empresas”.





Señaló que el plan ATP del pago del 50% del salario por parte del gobierno nacional “en mi caso particular ha funcionado, pero hay muchísimos casos en los cuales les han denegado por cuestiones técnicas, son excesivamente burocrático y en gran porcentaje la gente no ha podido acceder”.

Destacó en cuanto a los impuestos que deben pagar que “algunos son proporcionales a la venta, como no hay facturación no se debería pagar, de Ganancias viene ahora la presentación y sin duda va a haber mucha gente en mora porque no van a poder pagar porque le están dando prioridad a pagar a los empleados”.

Reconoció que si bien hay líneas con tasa subsidiada lanzadas desde el Gobierno provincial y nacional para ayudar al sector y que hay preocupación por el empleo en esos ámbitos oficiales, “va a haber mucha gente que va a quedar sin empleo, estamos tratando desde las instituciones que sean las menos posibles. El gobierno provincial está muy preocupado para hacer todo lo que se pueda para sostener los puestos de trabajo del sector turístico”.

Detalló que en toda la provincia, el sector emplea a unas 27.000 personas.

Respecto de los impuestos que continúan llegando a las empresas, Silvio Rizza, presidente de la Federación de consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) señaló respecto al contexto que viven las pymes que “Ganancias va a ser traumático para los bolsillos. No tienen forma la pymes de enfrentar esta situación”.

Agregó que desde la Federación “presentamos notas desde marzo, no tuvimos respuestas. Esto fue lo primero por lo que pedimos”. Puntualizó que en el contexto actual de parate de la actividad económica y con los impuestos que hay que pagar como el de Ganancias, “las pymes van a una caída aún más fuerte. Hay rubros que están liquidados y no sé cuántos van a poder seguir adelante”.





En Comodoro Rivadavia, donde el perfil productivo gira alrededor de la actividad petrolera, el presidente de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), Walter Sequeira, informó que el sector gastronómico no percibe ingresos desde hace 45 días y “se estima que por unos 150 días los hoteles y restaurantes vamos a estar con caja cero”, explicó.

Por otro lado, el subsecretario de Turismo de Viedma, Sergio Rodríguez, indicó que “en algunos casos están muy comprometidos por la situación económica, se les hace difícil sostener los sueldos de los empleados, pero hay que pensar en estrategias futuras,”, explicitó en medios locales.

Según informaron, en Río Negro el Turismo genera más de 62 mil puestos de trabajo que están en riesgo a causa de la pandemia, y no hay fecha cierta para el reinicio de la actividad.

También el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, dijo a Télam que el pago de salarios correspondiente al mes de marzo por parte de empresas y PyMEs a sus empleados se realizó de manera “dispar”, en algunos casos “se abonaron de manera total y otros fraccionaron los pagos”, agregó.

Para el mes de abril, la mayoría utilizó los programas económicos otorgados por el gobierno nacional para sostener el 50% de los sueldos y “el resto corrió por cuenta del empleador”, explicó Alonso, mientras algunos sindicatos rubricaron junto a la Unión Industrial Argentina (UIA) el compromiso de “abonar el 75% del salario”.

En Jujuy, San Luis y La Rioja, empleadores indican que la situación “es alarmante”

Desde el Centro de Empleados de Comercios de Jujuy, manifestaron que “los empleados de supermercados cobraron el 100% de los salarios”, pero no así los empleados de comercios como de venta de indumentaria, calzados y otros de menor alcance.

“Estamos firmando convenios a contrarreloj para que los compañeros puedan percibir el salario de abril”, agregaron al tiempo que advirtieron que algunos empleadores ofrecieron “retiros voluntarios y suspensiones de tareas”.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Vito Carmosino, afirmó que la situación de las Pymes en San Luis es “crítica y angustiante” ya que luego de 50 días sin actividad “solo hemos tenido egresos” como pago de sueldos, alquileres e impuestos. Agregó que se logró prorrogar el pago de impuestos y servicios, “algunos hasta el año que viene y otros hasta junio próximo”, lo que representa un alivio para el sector.

Juan Carlos Bazán, presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, explicó a Télam que “el comercio y las pymes en La Rioja estamos en crisis total; hemos pagado los salarios de marzo con ayuda del Gobierno provincial”, destacó el empresario.

Compañías de todo el país y de todos los tamaños enfrentan dificultades para abonar los salarios

Las empresas de todo el país, tanto grandes como pequeñas y medianas, enfrentan dificultades para hacer frente al pago de salarios de abril e incluso los de marzo pasado.

En Neuquén, la Cámara Empresarial Industrial, Petrolera y Afines (Ceipa) emitió una declaración a través de su presidente Cristian Bergese en la que advirtió que “nuestro futuro pende de un hilo y la incertidumbre nos muestra un abismo negro demasiado cercano en el que no sabremos si podemos seguir trabajando y creando empleo”.

Las Pymes de servicios petroleros emplean a 16 mil trabajadores y su funcionamiento depende de la cadena de pagos de las grandes operadoras a quienes prestan servicios.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercios del Chubut, Alfredo Béliz, dijo que “el sector está en una situación muy compleja para enfrentar sus obligaciones salariales, aunque hasta ahora los empleadores vienen cumpliendo”.

Los trabajadores textiles de Chubut se quejan porque los dirigentes nacionales de la Asociación Obrera Textil accedieron a rebajas salariales con tal de sostener las fuentes de trabajo, lo que motivó incluso una movilización que desafió el aislamiento.