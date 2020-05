"El hambre y la violencia de género no toman cuarentena"

Desde el inicio de la cuarentena diferentes organizaciones sociales de la provincia de Jujuy crearon el Comité Popular de Emergencia Social (Copes) a fin de realizar jornadas de protesta y actividades sociales como la de ayer en la que a través de ollas populares solicitaron más intervención del Estado provincial en cuestiones de violencia de género y pobreza en barrios carenciados.

Por la pobreza y por el dengue fueron otros de los reclamos que realizó el Copes desde el inicio de la cuarentena en Jujuy.

En ese sentido, Romina Canchi, referente de la CCC, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "somos diferentes organizaciones territoriales y pueblos originarios que bajo la consigna de que el hambre y la violencia de género no se toman cuarentena, estamos pidiendo mediante una olla popular en nuestros comedores y merenderos que se visibilice la situación de mujeres violentadas porque durante el período de cuarentena se triplicaron los casos de violencia física, sexual, económica, etc".

Las instituciones que se sumaron ayer provienen de diversas ciudades como ser La Quiaca, Liberador, Fraile Pintado, Calilegua, Palpalá, Monterrico, Tilcara, San Salvador de Jujuy, entre otras.

"Quedarse en casa significa quedarse en casa con el violento, y los vínculos o alternativas de salir de una situación de violencia se cortaron. Antes una mujer podía irse a un centro vecinal u otros espacios para pedir ayuda, hoy eso no ocurre. Frente a eso queremos protestar porque vemos que no se realiza un esfuerzo por parte del Estado para solucionar esto", comentó.

Por su parte, María José Montaño del movimiento popular La Dignidad aseguró que "queremos hacer un llamado a la sociedad en su conjunto para que tomen conciencia, nosotras no podemos contener a todas las que sufren por eso necesitamos un Estado que esté presente. En esta jornada estamos respetando todos los recaudos sanitarios en el marco de la pandemia ya que eso también es muy importante hablarlo. Les decimos a todas que no están solas y que juntas vamos a salir de esta situación".

Aseguró además que los merenderos y comedores crecieron a gran escala este último tiempo y por ende, el trabajo de militancia que ellos emprenden en los barrios. Cabe destacar que en cada uno de estos espacios realizó charlas y repartió volantes para las personas que se acercaron, en especial para las mujeres, en donde les explicaron los números útiles y todo lo que tienen que saber para denunciar casos.

Medidas para las mujeres

Canchi también señaló que "hay que tomar una medida y declarar la emergencia para la violencia de género en pandemia, no sabemos si hay refugios para contener a las tantas víctimas que existen. El COE tomó muchas medidas económicas, se bajaron los índices como ser de robos, delincuencia, etc., pero se triplicaron los de violencia. Y el COE no tomó ninguna medida específica para las mujeres que están padeciendo esta situación".

Uno de los fines de las organizaciones sociales también es generar mecanismos de redes de contención entre estas instituciones a fin de establecer lugares, comedores y merenderos, como punto de ayuda para las que padecen situaciones de violencia.

"Hay que remarcar también que la mujer lleva a cabo el laburo doméstico, las clases virtuales y todo esto se agudiza teniendo al violento junto a ella y más si hay problemas económicos. Todo esto se puso peor en el contexto de pandemia. Por eso exigimos al Consejo de la Mujer que aplique políticas públicas reales que lleguen a los territorios. Al reducir las políticas de género a solo llamadas y mensajes de WhatsApp nos somete a situaciones violentas, como desprotección, ruta crítica, re victimización y a la burocracia machista del Estado", añadió.

Asimismo, remarcó que "somos las mujeres de organizaciones sociales y de pueblos originarios las que venimos trabajando y luchando contra la problemática de violencia de género que sufrimos las mujeres, las juventudes, las infancias y disidencias en los sectores más empobrecidos de Jujuy. Exigimos presupuesto de emergencia, refugios, equipos interdisciplinarios y promotoras territoriales de organizaciones y pueblo originarios".

Jornadas de protesta

Desde que se inició la cuarentena llevaron a cabo tres ollas populares en las que pidieron por la lucha contra la pobreza, el dengue y ahora la violencia de género.

"Hay familias que antes resolvían su situación económica desde la económica popular pero ahora ya no pueden hacerlo, quedaron totalmente desamparadas y ahora se acercan masivamente a los comedores. El 80% de las familias pobres tiene a cargo a mujeres que la mayoría están desocupadas lamentablemente", finalizó Romina Canchi.