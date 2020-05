"Es una gran oportunidad iniciar el programa Jujuy para los jujeños"

-El gobernador anunció que abrirá el turismo local en Jujuy a partir del 1 de junio, ¿Cómo recibe este anuncio?

De los anuncios del gobernador en cuanto a la cuarentena y estos permisitos que estamos teniendo, me parece que han tenido muy buen resultado, han sido muy positivos porque nos mantenemos en nuestros cinco casos y cuatro dados de alta que después, al ya no tener más realmente es un logro muy importante. Sobre todo en mantener las fronteras tan estrictamente controladas. Y creo que es bueno y una gran oportunidad para los jujeños, que podamos iniciar con este programa "Jujuy para jujeños"; y no le vamos a cobrar el derecho de autoría, pero es un slogan que teníamos en la Cámara hace tres años, donde veníamos diciendo justamente, por qué no empezábamos a trabajar desde adentro hacia afuera, y por qué no empezábamos por Jujuy. Por ejemplo, yo viví 38 años en el Ramal, en Libertador, y puedo asegurar que muchísima gente de esa zona, conocía hasta San Salvador y algunos ni siquiera hasta aquí, muchos hasta San Pedro y nada más.

Y cuando se hablaba de la Quebrada, de Purmamarca, Tilcara, Maimará, Humahuaca, se quedaban mirando como diciendo, ¿eso tenemos nosotros, eso es Jujuy? cuando el paisaje de las Yungas es totalmente opuesto. Entonces, esta oportunidad que va a dar el gobernador de que los jujeños conozcan Jujuy, me parece bárbaro, y además me parece genial desde el punto de vista de que nosotros no tenemos casos (de Covid 19). Empecemos nosotros a ayudar, porque es también ayudar al empresario, porque en estos momentos el turismo, es decir, el hotelero, el gastronómico, el artesano y como muchas otras actividades, está pasando muchas necesidades. Esto es decir, bueno, cuidémonos entre nosotros y ayudémonos de esta forma, participando en excursiones o propuestas que hagan las agencias de viaje que también es involucrar a todos. Ser responsables, y decir, cómo hago, tengo mi auto y quiero ir por mis medios, y preguntar hasta dónde se puede ir, y ver desde qué punto te conviene a lo mejor, contratar alguna agencia que te ofrezca algún paquete para que te lleve y te traiga, que tenga los permisos para circular por la provincia. Entonces, me parece muy interesante.

-Ustedes tienen algún proyecto de cómo se desarrollará esta propuesta?

De esto se viene trabajando ya desde hace rato. O sea, todo el sector turístico tanto el sector privado como el público trabaja en forma mancomunada. Esa es una política que se ha tomado ya hace tiempo de no tirar cada uno por su lado, porque eso sería desastroso para todos en general. Se está trabajando, se está viendo cómo llegar a costos que sean accesibles también para los jujeños, porque sabemos que la mayoría estamos todos en una situación bastante difícil.

-Se están hablando de protocolos de seguridad sanitaria para los vuelos, hoteles, e incluso un pasaporte sanitario. Usted cómo lo ve.

Es que a eso no se lo puede hacer de otra forma. O sea, uno no podrá entrar en la actividad si no se respeta los protocolos, y eso también es correcto, porque si no queremos que entre el coronavirus, no queremos tener infectados, seamos conscientes que tenemos que guardar ciertas reglas. Como ejemplo, en mi día de salida, me sorprendió ver a dos personas con el barbijo sobre el mentón, con nariz y boca descubierta, y digo, qué inconscientes, porque no es solamente que no estás respetando una norma, sino que estás desafiando, como diciendo, a mí no me importa nada lo que te pase a vos o lo que me pase a mí. Entonces, creo que tenemos que empezar a respetar que si tenemos que empezar a utilizar protocolos, y si tenemos que ser muy estrictos, creo que es lo correcto. Y de una buena vez por todas, que los argentinos aprendamos a respetar las leyes, cosa que nos falta mucho.

-Cómo cree que será la rentabilidad de ese proyecto, ¿Alcanzará a recuperar el sector?

No, esto va a ser una ayuda, pero para lograr recuperarse el sector, va a tardar, porque con la economía tan deprimida, y si queremos ser solidarios y ayudarnos entre todos, tampoco vamos a poder decirle al jujeño de las Yungas que vayan a la Quebrada que van a tener un descuento fabuloso y que vayan gratis, como está haciendo Italia en Sicilia que ofrecen pagarles el pasaje y el hotel. Nosotros no podemos hacer eso.

-También están evaluando hacer un corredor con Salta y Catamarca ¿Qué opina, cree que será pronto o va a demorar?

No lo sé, eso depende de las fronteras de cada lugar. Yo soy muy optimista pero tampoco creo que es la decisión nuestra solamente, hay que ver qué dice Salta porque para ir a Catamarca hay que atravesar Salta y Tucumán, y ésta última no está libre de coronavirus; entonces no sé los riesgos que se pueden llegar a correr. Con Catamarca, yo como privado, les puedo decir que hay muy buena relación, porque la Cámara de Catamarca y la Cámara de Jujuy tienen firmado un convenio hace cinco años de colaboración mutua. Entre privados, podemos, pero no es la decisión del privado solamente; acá hay decisiones políticas que son de fronteras y de protocolos a seguir. No podemos mandar o recibir gente que no esté regida por protocolos que nosotros tenemos que es muy estricto, no es sencillo; pero está la posibilidad. Hay que saber esperar y tener una cierta prudencia en lo que realmente podemos llegar a discutir, y eso lo verán los gobiernos.

-¿La paralización de los vuelos ha perjudicado mucho?

Sí, eso no solamente perjudicó a Jujuy, perjudicó al mundo, y no sabemos inclusive, cómo van a retornar. Hay muchas empresas aéreas que ya han dicho que van a reestructurar todos sus vuelos y todos sus destinos, así que no sabemos cómo vamos a quedar. Uno sabe que el vuelo viene con gente y tiene que volver con gente. Trae pasajeros y debe llevar pasajeros, sino no es rentable. Entonces, yo me pregunto, y también es una pregunta que se la hago a muchas personas, y es, quién estará dispuesto a viajar a Europa, a los lugares donde el coronavirus hizo estragos. Habrá algunos que sí, pero cuántos; a mí la mayoría a me respondió que no, ni por el momento, ni por un año, ni por dos.

-Y respecto al aspecto económico ¿Cómo pudieron solventar el pago de los sueldos de marzo y abril?

Abril todavía está pendiente. En marzo se pudo pagar con mucho sacrificio, porque mucha gente con sus ahorros que eran para inversiones lo destinó al pago de sueldos. Está difícil porque los créditos todavía en muchos casos no llegan, temas burocráticos y demás, que nosotros no los entendemos, pero en eso seamos positivos, y tal vez esta apertura que mencionaba el gobernador, posiblemente ayude a lograr aunque sea pagar el 50, el 60 o el 70% de los sueldos, y no digo el 100%. Eso hay que ver cuando se abra, la repercusión y también la solidaridad de los jujeños. Es lo que yo siempre digo, nosotros reclamamos que no tenemos noche en Jujuy, que es lo que reclama el turista que viene de afuera. Y no tenemos noche en Jujuy porque los jujeños somos muy especiales. Se abre una peña, que es lo que viene a buscar el turista, y la primera y segunda semana se llena y estamos todos contentos, pero a la cuarta semana no va nadie durante la semana para poder mantener la peña abierta. Y el turista no viene el fin de semana solamente, hay quienes vienen entre semana, y ese turista quiere ir un miércoles o un lunes a una peña, pero está cerrada y abre jueves, viernes y sábados. Por eso hay muchas cosas que tenemos que hacer, un mea culpa, y ver en qué fallamos nosotros.

Por qué a veces nos queremos comparar o nos comparan con Salta y decimos que nos llevan 20 o 30 años de ventaja, no; además se han unido y son solidarios. Los mismos salteños salen de noche, se reúnen en peñas, en confiterías; el jujeño es más hogareño, se reúne más en los hogares, los fines de semana van a la casa de un amigo. Entonces es muy difícil para el empresario poder sostener un local. Bueno, pasa lo mismo con esto que con del turismo interno. Vamos a ver cuántos son los jujeños que quieren que el turismo siga vigente en Jujuy, y diga, ya que puedo salir afuera, me voy a la Quebrada o a los Valles un fin de semana. O me voy entre semanas si me dan permiso para salir; y ahí va a estar ayudando a que el turismo no muera.

-¿Cuáles son sus expectativas con esta próxima apertura?

Proyectos, sueños e ilusiones hay muchos, pero no sé cómo se abrirá. Si se abrirá toda la provincia para poder circular, o se irá abriendo en forma de anillos. Supongamos, es una idea mía; que se abra de acá a 100 kilómetros, y voy a comparar la zona donde vengo que es del Ramal; de San Salvador a Fraile Pintado o a Libertador, son 120 kilómetros; o esta distancia hacia el norte, pero bueno, no sé cómo se hará; entonces, ver, según como se pueda circular, veremos quienes están, como van a ser las ofertas, y promocionar. También eso es importante. Nosotros estamos armando proyectos como para hacer promociones en las Yungas, para que vengan a los Valles y para que vengan de allí a la capital; pero tampoco queremos muchas cosas porque esto es el día a día. Hasta hoy no tenemos casos, venimos bárbaro; y que pasa si hay algún descuido y surgen casos; volvemos para atrás. Por eso hay que ir como se decía antes, con pie de plomo; dar cada paso seguro, para no pisar una mina terrestre y volar por los aires. Hay que ser cautelosos, pero sí con esperanzas y muy feliz de que se pueda hacer, que seamos una provincia ejemplo, porque en el caso de Catamarca no tuvieron ningún caso, pero en el nuestro tuvimos cinco de los cuales cuatro ya están dados de alta por el sacrificio que hizo la población, y estamos bien. Entonces, no perdamos eso.