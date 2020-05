Flexibilizan la cuarentena y se retoman actividades

Tras la reunión mantenida en el predio de Ciudad Cultural en la capital jujeña junto al gobernador Gerardo Morales, los ministros y sus pares de otros municipios, el intendente de San Pedro, Julio Bravo, anunció cuáles serán los comercios que retomarán sus actividades el próximo fin de semana.

El jefe comunal remarcó que "como se sabe el gobernador anunció diferentes actividades que estamos en condiciones de comenzar a autorizar a partir del sábado".

Entre ellas, detalló que "en materia de restaurantes, confiterías, hay una norma uniforme que le damos a conocer a los propietarios de estos negocios que van a abrir sus puertas a partir del sábado del mediodía. El horario de funcionamiento será hasta las 1 de la mañana, queda en poder del municipio todo lo que es control en cuanto a habilitación comercial y bromatológico, por ende la municipalidad determinara la cantidad de personas que podrán estar en cada uno de los restaurantes siguiendo la pauta del COE que dice cincuenta por ciento de la capacidad".

Otro dato importante "se podrá estar en las veredas de las confiterías o restaurante mientras que el tiempo lo permita".

El intendente sampedreño comentó que "hay recomendaciones que tienen que cumplir obligatoriamente para el funcionamiento de las confiterías negocios y restaurantes como el uso de barbijo cuando se ingresa y egresa, no compartir vaso, constantemente tener en el acceso trapos con lavandina para que se proceda a limpieza del calzado, la gente que hace la atención tendrá una ropa particular, es decir no será la misma con la que llega desde la casa o se volverá a su casa. No se permitirá más de cuatro personas por mesa salvo una familia que por supuesto tenga cinco, seis integrantes".

En este sentido resaltó que "las capacidades van a estar dadas por la Municipalidad de San Pedro, los negocios tienen que cumplir con primero con la habilitación municipal, segundo lugar tiene la obligación de inscribirse en la página del Ministerio de Producción, el que no hace este paso no podrá abrir el sábado, si o si deben cumplir con estas dos cosas, tiene que tener pegadas en la puerta las indicaciones que está en poder de cada propietario de confitería y restaurante en cuanto al cuidado, protocolo sanitario que hay que observar". Agregó que "en segundo lugar quiero contarles que también vamos a comenzar con las ferias, los vendedores ambulantes no se autorizaron que comiencen a trabajar, pero le expliqué al gobernador, ministro de la Producción y los intendentes, que nuestra situación es distinta, como todos saben venimos trabajando con un proyecto tendiente a terminar con los vendedores ambulantes, es decir nosotros desde el sábado comenzamos con distintos paseos de compras que están al aire libre organizados por la Municipalidad, llámese paseo de compras Irigoyen, de la Spineta y paseo de compras de la terminal".

Bravo se refirió a los vendedores ambulantes reempadronados "en las próximas horas comunicamos en base a las inscripciones que hicieron los vendedores ambulantes cuales son los lugares que se les asignará para que desde el sábado puedan trabajar, es la única ciudad que tiene esta característica, el resto de la provincia los vendedores ambulantes no pueden comenzar a trabajar, el proyecto de la capital establece seis vendedores ambulantes por cuadra, es diferente a nuestra planificación". Sobre el horario declaró que "podría ser de 8 a 18, será el horario de los tres paseos, son casi cien familias que van a poder ejercer su derecho a trabajar, con algunas características, en estos paseos de compra que van a funcionar de lunes a sábado van a estar puesto por medio, en avenida Irigoyen tenemos sesenta puestos habilitados, de los cuales, lunes, miércoles y viernes trabajarán 30, martes, jueves y sábado los otros 30 para respetar la distancia que tiene que ver obligatoriamente por esta pandemia y por recomendaciones del Comité Operativo de Emergencia de la provincia".

Bravo comunicó que por este mes "los que vayan a cumplir estas tareas, en estos paseos de compras no van a pagar ningún tipo de tasa municipal para ayudarlos". "En cuanto a las ferias americanas o ferias de las pulgas que en nuestro caso está integrado por la frente que estaba en la feria de Primavera y en La Nueva Ciudad, tenemos realizado un censo, privilegiamos en esta etapa a la gente que vive exclusivamente de esta actividad, a los que tienen otro trabajo y tienen otra actividad van a esperar un poco, esto es para las personas que viven de esa venta, entonces nuestra feria americana previo diálogo con el Concejo Deliberante porque tiene que salir como Decreto de Necesidad y Urgencia y en vez de una feria dos ferias americana itinerantes, una mitad trabaja en un lugar y la otra en el otro, queda definir si funcionara martes, jueves y sábados como lo hacía o bien el domingo que quedaría exceptuados para el domingo horas de la tarde".

Así "no van a tener una radicación permanente, sino que van a ir rotando por diferentes lugares de la ciudad", finalizó Julio Bravo.