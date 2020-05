Planificación del turismo quebradeño

La crisis consecuencia de la pandemia, pero también una necesidad que ya veían algunos de comenzar a ordenar la actividad turística quebradeña, movió a que referentes públicos y privados se empezaran a reunir y a discutir una agenda en común. De ello habla Juan José Castelo, secretario de Turismo de Tilcara, quien dijo que "hace más o menos tres semanas que venimos teniendo reuniones".

Explicó que "se iniciaron en Tilcara pero se extendieron a representantes de toda la Quebrada, empezando con instituciones que nuclean a los prestadores. Así empezamos a pensar como sería el destino una vez que termine todo esto de la pandemia, y cuáles serían los lineamientos para poder continuar con la actividad. Primero fuimos cuatro y nos propusimos irlo ampliando en cuanto a profesionales y a representantes de los distintos pueblos".

Consideró que "sería bueno que la Quebrara se conformara, en este sentido, como bloque en un ente mixto de turismo que pueda velar por la actividad en todos los aspectos que sea necesario, a través de ordenanzas a las que cada municipio vaya adhiriendo. Así que en eso estamos, diseñando un plan estratégico de turismo sustentable pensado hasta el 2030, con pautas a mediano y a largo plazo, independiente de las funciones públicas y los emprendedores privados que se vayan renovando".

Habló de ejemplos como "cuestiones estéticas, uniformidad en precios, en cartelería, una identidad visual común para todos los guías que trabajan la Quebrada, para los remises, un logo unificado. La idea es visibilizarnos a través de una reunión con todos los intendentes y comisionados, junto a cada director o secretario de Turismo, para socializar en todas las comunidades esto que se viene gestando, y que necesita del apoyo y la confianza de los poderes políticos locales".

Contó que "nos estamos reuniendo todos los martes. Lo que buscamos ahora es el reconocimiento social, porque la idea es que no represente solamente al sector público y privado sino también a toda la comunidad. Todos debiéramos sentirnos protagonistas de esta actividad que nos vino nutriendo económicamente, cosa de la que se empieza a tomar una mayor conciencia ahora que nos falta".

Dijo que "estamos en una etapa de conformación, de consolidar ideas, nutriéndonos de diferentes voces. Para eso, cada director o secretario de Turismo está convocando a los artesanos, a los vendedores, comerciantes, remiseros, guías, cada uno con su agenda y viendo su contexto. Si esto funciona será gracias a todos. El martes, por ejemplo, tuvimos representantes del sector gastronómico y hotelero para que escuchemos sus puntos de vista, e iremos rotando para escuchar las distintas propuestas".

Convocó también "a la parte académica, porque hay mentes muy brillantes a las que necesitamos escuchar. Queremos marcar este territorio quebradeño como un privilegio para que se conforme como un destino planificado. En el caso de Tilcara, además de esas reuniones generales de los martes, tenemos otra los jueves con actores locales, y cada pueblo elegirá su dinámica".

Apertura gastronómica

Con respecto a la reapertura de la actividad gastronómica, dijo que "pensamos en que no es bueno apresurarnos si bien el Gobierno provincial lo autoriza. Hay algunos que decidieron no abrir este sábado porque no les conviene en cuanto a costos, por eso muchos prefieren esperar una semana más para que se pueda tener un mayor control de la situación. Eso también lo tratamos en este grupo".

Esperanza de reactivación

La falta de nuevos casos de coronavirus en nuestra provincia y su total inexistencia en la Quebrada, así como los rumores de la próxima flexibilización en la cuarentena jujeña encendieron una luz de esperanza en Tilcara. Todo ello está sujeto a las medidas que se anuncien desde el Gobierno provincial, pero ya se empezó a hablar de aquellas que se implementarían a nivel local.

Si bien la situación a que ha llevado la ausencia de flujo turístico produjo una grave crisis en la economía local, el hecho de ser Tilcara el centro de muchas actividades de la región ha permitido que las comerciales pudieran seguir, en parte, trabajando. El hecho de contar con farmacia, cajeros automáticos y otros servicios de que carecen algunas de las localidades vecinas, ha redundado en un mayor movimiento que, sin embargo, se espera que vaya creciendo. Siempre a la espera del anuncio desde Jujuy, ya se conocen algunas de las novedades que dinamizarían la economía local.

Una de ella sería la pronta concesión de dos kioscos saludables para el aprovisionamiento de quienes, respetando las terminaciones de sus DNI, aprovechan de los paseos recreativos a sitios como la Laguna de los Patos. Los puestos que tradicionalmente atendían en el mercado serían también rehabilitados, ordenados por rubros y respetando los distanciamientos previstos en los protocolos, extendiendo los rubros más allá de los alimenticios, que venden sus mercaderías hasta la fecha aunque con restricciones. Así habría productos de bazar, juguetería y comidas para llevar, entre otros.

Los puestos de la plaza, como ya había sido anticipado en el discurso del intendente para la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, trabajarán en el cambio de rubros, entre otros hacia los referidos a repostería y gastronomía, para lo cual se anunciarán esta semana créditos gestionados en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tanto los puestos del mercado como de la plaza dan trabajo a más de cien hogares locales. Y si, de ser como se espera, este fin de semana se habilita la apertura de restoranes y confiterías, aunque con una menor capacidad a la habitual, se piensa que la medida ayudará a alivianar la situación económica tanto de los propietarios de los establecimientos como de sus empleados.

Esas medidas, como la posibilidad de acceso de turismo local a Tilcara, se espera como pasos necesarios para el inicio, incipiente pero deseado, de cierta reactivación. Según hemos podido informarnos, como dato anecdótico, supimos que el protocolo que regiría en la provincia para la reapertura de los emprendimientos gastronómicos surge de una propuesta elevada al Gobierno de la provincia por empresarios locales del rubro.