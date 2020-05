Jugaba con el celular mientras se estaba cargando y se le "derritió"

Nur Farisha Fadzleen Mohd Nasir, una joven de 24 años residenciada en Malasia, compartió en su cuenta de Twitter un video en el que mostró lo ocurrido cuando usó el móvil de su abuela mientras se estaba cargando. En las imágenes se puede ver cómo el dispositivo echa humo y se funde.

"Nunca más jugaré con mi móvil mientras se carga... Nunca más después de ver cómo el teléfono explotó a mi lado. Estaba asustada", escribió la joven.

"Cuando el teléfono explotó, el sonido fue bastante fuerte. Apagué el interruptor inmediatamente antes de que se agotara el líquido alrededor del teléfono", dijo la mujer a Sinar Daily.

Usuarios de Twitter respondieron con diferentes comentarios y algunos explicaron a qué se debió el incidente. "Es posible que se produzca un cortocircuito en la zona de carga, que haga que el teléfono emita calor, lo que provoca una reacción química en la batería", afirmó uno de los usuarios, según RT.

Mientras, otros usaron la publicación como una excusa para bromear. "Acabas de perder la oportunidad de cocinar huevos fritos en la pantalla", se dice en uno de los comentarios. Según el tweet que publicó Nur Farisha Fadzleen al día siguiente, la posible causa estaría en fallas del propio modelo de smartphone, de la compa



ill never play my phone while charging..ever again😳 lps tgk fon tok aku meletup sebelah aku tadi🥵scaryshit pic.twitter.com/a1g1KUKyVQ