"Ahora el objetivo es ser un buen técnico"

Llegar al fútbol profesional no es para nada fácil, atrás hay mucho más sacrificio, ingratitudes que alegrías que duran menos que un suspiro. Sin embargo son momentos cortos que se disfrutan y eso lo aseguró Ezequiel Guaymás, aquel volante palpaleño surgido en Zapla que muy joven pasó a River Plate hasta debutar en Primera de AFA y en su regreso al "merengue" retirarse antes de lo previsto.

Ezequiel Guaymás es hijo del "Cabezón" Marcelo Guaymás y hermano de Jesús, delantero y goleador de Altos Hornos Zapla.

"Hoy tengo 35 años y hace 3 años que dejé de jugar, si bien nunca me alejé de las canchas porque sigo ligado al fútbol pero ahora desde la conducción siempre con las mismas ganas", empezó contando "Cabezón".

Ahí nomás agregó que "fueron muchos años alejado de mi familia. A los 14 años ya vivía sólo en Buenos Aires y después de casi 13 años ya con 28 años pegué la vuelta a Jujuy y mi último año en Zapla con poca participación y con algunas lesiones hizo que no me sienta conforme con mi nivel y también el no haberme sentido valorado por el club en el que yo nací y amo, hizo que me retire", acotando que "no me arrepiento porque después de tomar esa decisión me aboqué a mi familia y con el nacimiento de mi hija que había nacido justo en esa fecha. Hoy soy feliz porque ella ahora es mi partido diario, la final que tengo para que sea buena persona. Y ahora la meta que tengo es ser un buen técnico y seguir cumpliendo sueños y dirigir algunos clubes", confesó.

A la vez admitió que en su trayectoria "conocí un montón de factores que te pueden ayudar a surgir o también opacar tu futuro en el fútbol, en Argentina se manejan mucho los representantes y también la perseverancia de cada jugador de no caerse ni darse por vencido nunca pero también está la pizca de suerte que Dios te destine al lugar que uno desea", aseguró quién compartió su adolescencia junto a Matías Abelairas, Rubens Sambueza, Juan Pablo Carrizo, Javier Mascherano, Augusto Fernández, Marcelo Barovero, René Lima, Lucas Mareque, Conca, Menseguez y Nicolás Domingo entre tantos otros.

El exvolante ofensivo reconoció que "gracias a River me formé como persona y me alegra mucho haber conocido a jugadores que hoy siguen triunfando y otros tantos que también quedaron en el camino. Es lindo haber compartido planteles con ellos y estar a su nivel porque si estuve ahí es por algo. El hecho de hoy no estar no dice que fui mejor o peor sino que cada uno va escribiendo su destino", detalló.

"Dejé todo, no sé si fui bueno o malos, pero en estos años fueron más cosas buenas que malas, jugué en grandísimos clubes con grandes hinchadas y del Norte creo que sólo me faltó San Martín de Tucumán y Gimnasia y Tiro. Era mi sueño jugar en la Primera de River y lo logré. Me pueden decir un montón de cosas, pero logré mi sueño de jugar en el club más grande de la Argentina cuando muchos chicos o adolescentes quisieran estar por lo menos en la cancha y yo lo pude vivir desde adentro y eso no me lo quita nadie por eso le agradezco a mis viejos", expresó Guaymás que gracias al fútbol conoció Suiza, Alemania, España, Ecuador, Bolivia entre otros países pero además fue parte de la Selección Sub 20 de Hugo Tocalli y "sparring" de la Mayor.

Al final recordó que "debuté en Zapla a los 13 años, jugué pocos partidos con quién hoy estoy trabajando en Cuyaya que es Ángel Cerdán. Las inferiores las terminé en River hasta que me tocó debutar en un Torneo de Verano con Leonardo Astrada como DT. La vivencias fueron únicas, por ahí tuve la posibilidad de estar en un club donde todo es más simple, pero todo lo que me pasó fue grandioso", sintetizó quien además jugó en Rafaela, Atlético Tucumán, Alvarado, Central Norte, San José de Oruro, Talleres (P), Juventud y Roca Fuerte de Ecuador.

"Con la espina"

Más pensante y con una visión más profunda, Ezequiel Guaymás reconoció que "me sentí desilusionado con muchas escuelas de fútbol en este tiempo donde los profesores y los padres no dejan que los niños crezcan disfrutando el fútbol y están más preocupados por salir campeón y levantar una copa".

Luego admitió que "quedé con la espina de no haberme ido al Wolfsburgo de Alemania por decisiones ajenas, pero del fútbol lo único que me arrepiento es no haber seguido una carrera paralela para tener un título profesional tras el retiro. Por eso trato de inculcarles a los jóvenes en la parte técnica con Ángel Cerdán y a los chicos de mi escuelita. Y a los padres hacerle entender que primero está el estudio porque después la vida sigue y si no hacés nada se te complica a la larga", finalizó.