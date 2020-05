"Hoy importa más la libertad que la vida"

"La libertad es más importante que la vida", exclamó Bolsonaro en un nuevo ataque a la cuarentena

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que la libertad es más importante que la vida, al reclamar ante la Corte Suprema, acompañado por empresarios del sector productivo, la flexiblización de las cuarentenas en estados y ciudades contra la pandemia y advertir sobre un colapso económico y social.

El reclamo de Bolsonaro ocurre cuando Brasil se perfila para ser el epicentro mundial de Covid-19, ya que es el líder en muertes y casos de América Latina con más de 8.000 decesos y ninguna política centralizada y alineada entre los poderes del Estado, como sí ocurre con los vecinos del Mercosur, la Argentina, Paraguay y Uruguay.

Fuera de agenda, el mandatario cruzó desde la Casa de Gobierno al Supremo Tribunal Federal con unos 15 empresarios y el ministro de Economía, Paulo Guedes, para llevar su bandera de ponerle fin o flexibilizar la cuarentena, justamente cuando varias ciudades inician el "lockdown", el bloqueo total ante el avance del nuevo coronavirus.

Bolsonaro dijo ante el presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, que Brasil podría tener una crisis económica "como la de Venezuela" en caso de que no se escuche el ‘clamor de los empresarios" para flexiblizar las cuarentenas a causa del coronavirus, al exclamar que "la libertad es más importante que la propia vida".

"La libertad es más importante que la propia vida", afirmó, y advirtió que una crisis económica como la venezolana es posible en Brasil si no se flexibilizan las cuarentenas determinadas por los gobernadores e intendentes.

Brasil pasó la cifra de 8.000 muertos por la Covid-19 y Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, expusieron al titular de la corte los problemas económicos que se avecinan.

Sin embargo, esa cifra podría ser mayor debido a que se conocieron incrementos muy fuertes respecto de las estadísticas normales de muertes ocurridas en domicilios, muchas de las cuales pudieron haberse debido a la pandemia pero el dato no quedó registrado debido a que ni siquiera intervinieron servicios de salud alguno.

En tanto, empresarios acompañaron ayer al presidente a la corte, que hace dos semanas determinó que gobernadores e intendentes pueden tomar medidas de bloqueos contra la pandemia pese a la opinión del Gobierno nacional.

Bolsonaro le dijo al presidente de la corte que según los cálculos del ministro Guedes ya se perdieron 10 millones de empleos por la pandemia, y un empresario presente agregó que la capacidad instalada de la industria está en un 40 por ciento.

En ese marco, el presidente le confirmó a periodistas que vetará parte del llamado Presupuesto de Guerra aprobado por el Congreso para evitar los límites fiscales. Bolsonaro anunció lo que le reclamó el sector financiero y dijo que vetará la autorización de paritarias en el sector público hasta fines de 2021. "Todos tienen que hacer un esfuerzo", subrayó.

El dólar se disparó a 5,8 reales, con una devaluación del 2%, luego de que el Banco Central redujo de 3,75% a 3% anual la tasa básica de interés de la economía, previendo una recesión e inflación en el piso por la falta de actividad económica.

En San Pablo, la principal ciudad del país y la más grande de Sudamérica, el intendente Bruno Covas anunció restricciones vehiculares que reducen al 50% el tránsito a partir del lunes.

Un día podrán circular automóviles con patentes pares y otro los impares. "Esta medida es para evitar el bloque total (lockdown)", dijo Covas, que mantiene cerrados desde inicios de abril parques plazas y desde fin de marzo todo el comercio a la calle y centros comerciales.

Sao Luiz, capital de Maranhao; Belém, de Pará, y Fortaleza, de Ceará, iniciaron los bloqueos totales.

En Río de Janeiro algunos barrios con el foco regional del coronavirus tienen calles cerradas y restricciones de circulación incluso para comprar alimentos.

Guayaquil: un tercio de la ciudad está infectada, según la alcaldesa

Casi medio millón de habitantes está infectado en Guayaquil de coronavirus, según informó ayer la intendenta de esa ciudad, Cynthia Viteri, la más golpeada por la pandemia en Ecuador. “Podemos afirmar, con base científica, que se han contaminado alrededor de 32,7% de guayaquileños”, dijo la alcaldesa en una reunión con los miembros del Comité cantonal de Operaciones de Emergencia.

De ese porcentaje, un 14,8% superó el virus a los 14 días, otro 14,7% está en fase intermedia y un 3,3% se contagió en la última semana, precisó. Según los datos presentados por Viteri, ese 18% de casos activos corresponde a una población de medio millón de habitantes, una cifra muy superior a la de los informes oficiales. El último reporte de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, cifró en 12.577 los contagios -casi un 60% del total de los 30.298 registrados en el país-, y en 726 los fallecidos. Dados estos números alarmantes, Viteri insistió ayer en emprender una reducción gradual de las restricciones impuestas por la Covid-19 para no comprometer a los dos tercios restantes de la población que aún son vulnerables, tras dos meses de grave crisis sanitaria.

“Nuestro compromiso es cuidar al 67% de la población que no se ha contaminado, por eso la apertura tiene que ser gradual, viendo la evolución de la pandemia”, señalo la alcaldesa, citada por la agencia de noticias EFE. La intendenta de Guayaquil fue una de las políticas más críticas con la gestión de la emergencia sanitaria del Gobierno de Lenín Moreno en el país y, desde un comienzo, denunció que en la llamada “Wuhan ecuatoriana” había muchos más casos de contagios y muertes de las que se informaba. Viteri explicó que en la ciudad murieron alrededor de 9.000 personas por encima de la media habitual, un dato ya conocido por el Registro Civil, pero que ella no dudó en atribuirlo al brote pese a no disponer aún de pruebas de laboratorio que lo confirmen. No obstante, afirmó que la situación se ha “revertido” gracias al trabajo de médicos, enfermeras y la fuerza pública. “Los datos son contundentes: pasamos de tener 460 muertos por encima del nivel normal de fallecidos el pasado 6 de abril, a 22 personas por encima (del indicador habitual). Hemos bajado paulatinamente, lo que demuestra que los esfuerzos que hemos hecho han dado resultados”, afirmó la alcaldesa, quien también sufrió la enfermedad. Guayaquil vivió a finales de marzo y principios de abril una crisis humanitaria sin precedentes, con la acumulación de cientos de cadáveres en domicilios y calles que eran sacados por los allegados de las víctimas.

Chile, en otro pico

Un total de 1.533 nuevos contagios de coronavirus se verificaron en las últimas 24 horas en Chile, hasta ahora el mayor número en un día por la enfermedad en el país, que se mantiene como el segundo en Sudamérica que realiza más pruebas para detectarla por millón de habitantes. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, señaló desde el Palacio de la Moneda que el 81% de los casos totales, que ascendió a 24.581, corresponden a la región Metropolitana.

El presidente Sebastián Piñera había manifestado a fines de marzo que el pico de contagios en el país se daría entre los últimos días de abril y comienzos de mayo, un pronóstico que confirmó la subsecretaria Daza. “De acuerdo a la curva que llevamos, los datos que tenemos y por el monitoreo que estamos llevando, seguimos planteando que el peak (pico) será durante este período del mes de mayo, es lo que pronosticamos”, dijo la subsecretaria.