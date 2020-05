Buscan interacción y adaptar la educación

El confinamiento preventivo y obligatorio que en Jujuy se inició con la suspensión de clases tuvo un giro abrupto a la enseñanza remota con la inmediatez de por medio para generar contenidos que trajo mucha incertidumbre en padres y docentes. Desde el Servicio de Acompañamiento Escolar (SAE) trabajan para coordinar estos esfuerzos, y buscan contener inclusive a familias, ya que llegaron algunas en crisis, y buscan orientar a supervisores para adaptaciones con docentes

Según la coordinadora del Servicio de Acompañamiento Escolar (SAE) del Ministerio de Educación, Sandra Correa, en el contexto de cuarentena, que logró cambios en la enseñanza a través de la virtualidad, se desplegó el equipo central y otros territoriales distribuidos para contener a las escuelas. "Hemos adoptado la modalidad del acercamiento a las instituciones educativas a través de la tecnología y a través de la virtualidad, como alternativas de medios de comunicación por vía telefónica, por instrumentos de teleconferencia, Zoom y Whatsapp que nos permitan ir recibiendo las demandas de las directoras o los docentes que nos hacen llegar", explicó Correa.

Planteó que tienen su propia vía de comunicación, un equipoprovsaejujuy@gmail.com y un teléfono, y aún sin conocerlos envían informes detallados de las necesidades concretas que van recibiendo.

De hecho, sobre esas necesidades y malestar de los docentes, explicó que este cambio de modalidad permitió ir haciendo una adaptación a las condiciones sanitarias que consideran una prioridad, y generó que tuvieran que hacer un replanteo sobre el modo en que acompañan a las escuelas. En el áreas que depende de la Secretaria de Vigilancia Educativa tienen roles asignados como guiar, solventar y acompañar a las escuelas.

Consultadas acerca del peso del rol en los docentes, por una presión para requerir elementos que reflejen el trabajo que se hace con los alumnos y sobre la cantidad de material que se envía, Correa explicó que el servicio interviene mediante el acercamiento a supervisores. "Actuamos con los supervisores para que ellos puedan ir interviniendo gradualmente en el tipo de ajustes o adaptaciones que se están haciendo en este momento a los contenidos mínimos que se están planteando en los diseños curriculares", sostuvo.

Es que aseguró que estas inquietudes de los padres le llegan por mensajes al Whastapp, al correo o a la página oficial del Ministerio de Educación o al Facebook sobre situaciones vinculadas a las problemáticas pedagógicos pedagógicas y por crisis o desbordes emocionales en las familias. "El manejo de las emociones es un tema que se está interpelando en forma permanente, situaciones de abuso infantil, sexual, maltrato infantil, intentos de suicidio, deserción escolar", enumeró.

En la deserción, porque hay chicos que no están en el sistema, y están aún buscan la confirmación de sus bancos en escuelas donde estaban asignados o donde están generando los pases.

Por otro lado surgen sobre ajustes en torno a dificultades en sus aprendizajes, recorriendo trayectorias educativas en el modo de inserción, entre otras demandas que se canalizan.

De hecho, consultada sobre la demanda de docentes estresados, con más tiempo de dedicación y jornadas extendidas en la tarea, Claudia García Ramírez también del SAE explicó que se contempla esto pero que se flexibilizan los tiempos. "Tratamos que las familias trabajen en relación a los tiempos escolares de los alumnos", explicó.

Precisó que la propuesta, reflejada en la página del Ministerio de Educación, tiene que ver con asesorar el docente y a la vez que se flexibilicen los tiempos en todo sentido, de modo que tengan tiempo para jugar y encontrarse con la familia en éste complejo contexto con el juego en la estrategia. También flexibilizan, estrategias y contenidos, con un mensaje de modo que la familia incorpore el juego como una estrategia.

De hecho, explicaron que de igual manera el Ministerio de Educación con las áreas correspondientes está presentando el Plan estratégico de educación que tendrá la provincia.

El Servicio está integrado por Sandra Correa, quien es coordinadora, su par Adriana Coparonni y Claudia García Ramírez, entre otros que asisten en los tres niveles y otras modalidades.

Situaciones de abuso

En el caso de situaciones de abuso, Correa explicó que trabajan en el marco de la legalidad a través de guías de orientación instaladas desde 2016 y tras la capacitación a todos los cargos e instituciones, y con un protocolo de intervención que está en vigencia aún en la cuarentena. "Se debe poner en vigencia aun en la distancia, los directores, supervisores, docentes o preceptores frente a una situación en que una alumna está demandando una emergencia, y que debe contemplarse en forma inmediata aunque sea feriado, domingo o esté fuera del horario que tenemos pautado como regla de trabajo", precisó.

Recordó así que es una responsabilidad civil que cada uno debe activar los protocolos que ya están institucionalizados y forman parte de una agenda de articulación de la provincia con varios organismos, Desarrollo Humano, Niñez y Adolescencia, fiscalía, la policía para abordar estos casos. Sostuvo que ya están instruidos sobre cómo activar el protocolo, hacer las actas, acceder a una web donde trabajadoras sociales están trabajando en ese tema para socializarlo, y radicar las denuncias en Fiscalía o en la comisaría más cercana.

No todos los alumnos acceden a la tecnología

En torno a la falta de acceso a las tecnologías, la referente del Servicio admitió que es una realidad en toda la provincia. “Tenemos escuelas de Cusi Cusi que están usando desde el agente sanitario, el policía que va casa por casa, la radio, la iglesia para que reciban cartillas los chicos. De todos modos, jamás se cubre la necesidad y la demanda total. En capital hay chicos que incluso que utilizan el celular se rehusan usar con un fin educativo”, precisó Correa. En ese sentido explicó que se han enviado cartillas y se trabaja con supervisores y directores permanentemente sobre el tema. Sin embargo explicó que no se amplió la cantidad de gente para atender a la demanda porque el Ministerio de Salud y Gobierno se está desde el ámbito de la psicología para contener la salud emocional de las personas, en situación de riesgo y aislamiento social, acciones a las que se suma Educación enfocándose en supervisores, directivos, padres y alumnos.

Por otro lado, explicó que en esto se trabaja día a día, pero como servicio la meta pautada previamente era el fortalecimiento y acompañamiento de la trayectoria educativa del alumno, potenciar la convivencia y facilitar la inclusión, que se adaptaron en el ámbito de la virtualidad, y la vinculación del equipo desde otro lugar. Sobre las demandas que más preocupan, aseguró que todas son prioritarias pero que el tema más puntual es el fortalecimiento de la vinculación en la comunicación, porque de lo contrario se puede quedar en el enojo, en la falta de respuestas y de contención.

Desde el Servicio de Acompañamiento Escolar trabajan en una guía para las escuelas en diversos temas, entre ellos en convivencia y mediación escolar; aulas inteligentes y talentos, acompañamiento en situaciones de vulneración de derechos, abuso sexual, maltrato infantil, violencia de género en el noviazgo, inclusión educativa, dificultades específicas del aprendizaje.También educación emocional a docentes y alumnos, deserción escolar,trastornos específicos del aprendizaje, conflictos en redes sociales, intentos de suicidio, trata de personas y consumo de sustancias problemáticas. El equipo incluye psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, profesores en Ciencias de la Educación, psicólogos, psicólogos sociales, educadores para la salud, y docentes de educación especial. Nuclean además al área de convivencia y mediación escolar.

Las emociones

El manejo de emociones es alto latente. Se va resolviendo a medida que surge la demanda, con directivos o un supervisor, por lo que tienen reuniones a través de una plataforma virtual, donde el supervisor o directivo contacta con la familia y de ese modo un profesional se acerca a la misma. En ese sentido la coordinadora del Servicio de Acompañamiento Escolar (SAE) del Ministerio de Educación, Sandra Correa, recordó que tuvieron acercamiento telefónico con familias que hicieron crisis, y dependiendo del área que se demande se logró la contención, que se inicia con la escucha. Sobre la experiencia explicó que hay situaciones que ya estaban instaladas en la familia, el niño o los adultos que recrudeció al cambiar la dinámica y porque tuvieron que juntarse todos los integrantes en un mismo espacio, y que en algunos casos no resultaba cómodo. Entonces hubo problemas desde la organización rutina, hábitos, roles y vínculos, hasta el hecho que el papá no sabe cómo ayudar en las tareas que no entiende, que generó estrés y desborde emocional.

“Cuando escuchamos estos desbordes, lo que tratamos ante todo es calmar esas ansiedades, de ir conduciendo y dando pequeñas pautas para que de a poquito se puedan ir reencauzando, no hay recetas mágicas y no vamos a poder sacarlos de ésta situación pero si bajar niveles de ansiedad”, explicó. Es que detalló que lo generan no sólo desde adentro sino lo que viene de afuera como demanda de la escuela, y porque hay padres desbordados por las necesidades económicas.

Consultada sobre la posible aparición de regresiones o conductas de niños de enuresis o mojar la cama, o volver a la de los padres, no descartó que puedan estar surgiendo pero explicó que llegaron casos distintos, de oposicionismo de los chicos, conductas desafiantes con las figuras parentales que no son reconocidas como figuras enseñantes. “Ningún chico tiene ganas de conocer al papá como figura enseñante", consideró y explicó que por ello aparece mala conducta, berrinches, negativa a sentarse, y crisis de estrés y llanto”, sostuvo. Planteó que también aparece en las reuniones con padres vía zoom, el hecho que puedan reorganizar sus rutinas en su cotidianidad, sus horarios y lugares donde se sientan a trabajar, con lo cual si no lo está no colabora con la organización interna de niños y adolescentes.