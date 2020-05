Fuerte crítica a la gestión anterior de Maimará

El primer discurso de un intendente maimareño lo llevó a cabo Susana Prieto con características peculiares, no sólo por ser la primera que en la historia ocupa ese cargo, sino porque las tensiones entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal no le permitieron alcanzar un acuerdo que le posibilitara darlo en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias. Por ello, con unas pocas sillas distanciadas para respetar el protocolo y sin ediles, se escucharon sus palabras en el salón de la terminal de ómnibus y fue difundido por las radios locales.

Las primeras palabras estuvieron referidas al tema, haciendo hincapié en su predecesor, el comisionado municipal Javier Avalos y hoy concejal, a quien acusó de muchas faltas administrativas de gravedad. Citando la Ley de Orgánica de Municipios, reclamó la presidencia del cuerpo para el concejal que sacara la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones. Lamentó que "no se pueda realizar en forma correcta la apertura de sesiones, que es un hecho histórico, dada la irresponsabilidad democrática, recordando que cuando juraron como concejales prometieron trabajar para el pueblo".

Siguió diciendo, al respecto, que "argumentan que si no hay inmueble para sesionar, no hay cuórum. Quiero decirles que, cuando hay vocación de servicio, no hace falta un espacio físico. Es por eso que esto merece una reflexión, y les pido a los dirigentes políticos que no volvamos a cometer los mismos errores". Luego pasó a detallar "la situación económica y financiera, recalcando que hubo suficiente tiempo para realizar una transición ordenada, con lo que no afectaron a mi persona sino al pueblo de Maimará".

Buena parte del discurso lo utilizó para referirse a las cuentas con que asumió el cargo, "que en efectivo se recibió $ 500", así como al estado de cuentas a pagar, reclamándole a los concejales que "no echen bajo siete llaves los pedidos que elevaré para que se investiguen esos actos". Entonces pasó a detallar las acciones realizadas desde su asunción, el pasado 10 de diciembre, para el funcionamiento del municipio, "asumiendo las deudas contraídas por la gestión anterior", e hizo referencia al parque automotor, al comedor infantil y herramientas de trabajo para los empleados municipales.

Tras ello diseñó los planes a seguir, entre los que pueden resaltarse la creación de una marca turística para la localidad. "Maimará, conéctate con tu destino", el plan de "conectar el puente de Maimará con el de Cieneguillas hacia el sur para incorporar áreas marginales en la producción, y hacia el norte para llegar por la Banda a la ciudad de Tilcara", e hizo una fuerte referencia a la actividad agraria, citando medidas para el área y solicitándole "a los agricultores maimareños que sigan produciendo".

Sesión en Humahuaca

Se desarrolló la tercera sesión del Concejo Deliberante de Humahuaca, con la totalidad de los miembros del cuerpo. En Labor Parlamentaria recepcionaron muchas notas e inquietudes del Ejecutivo que se derivaron a las respectivas comisiones. “Esperábamos que inicie, hay mucho por lo que tenemos que trabajar y vamos a dar la mayor apertura a la comunidad”, dijo el presidente del Concejo, Antonio Ríos. En esta sesión se destaca el proyecto de comunicación, que vencido el primer el primer plazo de la presentación trimestral deberán presentar el estado contable del Ejecutivo y el pedido de informe del organigrama municipal sobre su constitución, pedido de informe al Hotel de Turismo de cómo está siendo el funcionamiento en cuanto a las personas que están alojadas por la cuarentena, entre otros.

En tanto se informó que los proyectos de los ediles deben ser presentados todos los días lunes hasta las 20, los martes y miércoles se reúnen ambas comisiones y los miércoles se dará la labor parlamentaria para que todos los jueves del año en curso se realicen las sesiones pertinentes. “Tenemos varios pedidos de los vecinos, de remiseros, artesanos cuestiones municipales, vamos a dar tratamiento en las distintas comisiones y de ahí en más veremos las resoluciones de cada tema que inquieta al vecino humahuaqueño”, dijo el concejal Alejandro Escobar. Las comisiones que se conformaron son de Finanzas, Economía, Obras y Servicios Públicos, Juris, reclamos, peticiones y poderes. Está también conformada la comisión de Turismo, Transporte y Comunidades originarias, de Seguridad Pública, Medio Ambiente, Higiene, Salubridad y Acción Social, y la comisión de Tierras y Viviendas.