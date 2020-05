Las librerías intentan "reflotar todas las ventas"

En medio de la delicada situación que atraviesa el mundo por la pandemia de Covid-19, el cierre de los comercios y otras medidas adoptadas por los Gobiernos nacional y provincial, también tuvo un impacto negativo en las librerías, justo cuando se preparaban para lo que ellos llaman "la temporada fuerte". Si bien la caída en las ventas fue significativa, los propietarios se las ingeniaron para permanecer en actividad y la tecnología resultó una gran aliada.

En otras provincias las librerías permanecen cerradas y los lectores solo pueden hacer compras a través de los canales online.

Según consultó El Tribuno de Jujuy a dos reconocidas librerías céntricas, el rubro comienza a recuperarse lentamente y la apertura de los locales hace pocos días permitió comenzar a mover la mercadería.

María Eugenia Jaldín, propietaria de una de ellas, habló de la situación y dijo que "el hecho de haber cerrado tanto tiempo fue mortal para todos, porque somos negocios que, si bien tenemos muchos años en el rubro, nos manejamos con el movimiento diario, entonces haber cerrado tantos días nos perjudicó".

Las ventas online y los canales electrónicos fueron claves para mantener el rubro activo. Así lo indicó Francisco Topano, propietario de otra librería. "Se está dando mucho lo que es la venta online y eso es lo que está haciendo reflotar todas las ventas que perdimos", dijo Topano y resaltó que "si no hubiésemos tenido todos estos medios electrónicos a disposición hubiera sido otra la historia, no hubiésemos podido vender nada y se hubiera notado más la crisis".

Ante esta situación de pérdida, los propietarios de las librerías se las ingeniaron para mantener las ventas. No solo implementaron el sistema online sino que también ofrecieron descuentos, promociones y financiamientos.

Para el rubro, el principal inconveniente en este momento de pandemia es la llegada de mercadería a la provincia, ya que las fronteras permanecen cerradas.

Jaldín afirmó que "si bien somos la primera provincia en aislarse y somos la primera que se abre de cierta manera, los proveedores son todos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario y ellos no están trabajando, no pueden hacerlo".

Sumado a esa realidad, la situación se agrava porque "no hay transporte ni traslados de mercadería", con lo que en caso de agotarse el stock "los pedidos tardarían más en llegar o será más difícil".

En otro punto, ambos propietarios indicaron que el mes de marzo es la "temporada fuerte" para el rubro ya que con el inicio del ciclo lectivo, las ventas se disparan.

"En marzo tuvimos dos días de movimiento y después tuvimos que cerrar" dijo Jaldín y agregó que "ahora estamos empezando a remontar porque los docentes están trabajando con libros, porque es la única manera de compartir contenido, ya que no todo el mundo cuenta con una computadora o internet para las clases virtuales".

Por su parte, Topano indicó que "en eso sí se notó la caída, porque justamente en esta época es cuando registramos mayor cantidad de ventas, hasta mediados de año por lo menos".

En otro punto, Jaldín se refirió a las ventas y resaltó que "a pesar de que los precios no aumentaron, el tema con la caída de las ventas es la incertidumbre que tiene todo el mundo, que no sabes qué va a pasar y no sabe si gastar o no".

Finalmente, Francisco Topano resaltó que "la lectura en cierta forma, fuera de la escuela, y la saturación de internet en las casas reflotaron algo que estaba totalmente venido abajo, como leer un libro" y destacó que "si bien la pandemia nos perjudicó en muchos ámbitos, nos ayudó mucho a la hora de volver a agarrar un libro".

Compras a futuro, suscripciones y promociones son algunas de las acciones colectivas que adoptaron en este tiempo de crisis.