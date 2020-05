Violaron la cuarentena y atacaron a los policías

No es la primera vez que vecinos de ese populoso barrio no respetan el aislamiento y agreden a los efectivos policiales.

Un grupo de jóvenes empeñados en romper la cuarentena se encontraban en la cancha de fútbol del barrio San Lorenzo de la ciudad de Libertador General San Martín, en el sector este del mencionado barrio, en pleno campeonato organizado por los mismos ante llamados telefónicos de los vecinos un grupo de policías se dirigió a realizar el despeje cuando fueron sorprendidos por estos sujetos que apedrearon a los efectivos quienes inmediatamente abandonaron el lugar para no ser heridos ni sufrir daños en los móviles policiales.

A su vez un helicóptero de la provincia se encontraba sobrevolando el sector y dio aviso de la situación, al momento de querer dispersar a las personas reunidas también fueron apedreados por los mismos jóvenes.

Nuestro diario dialogó con el jefe de la Unidad Regional IV Luis Ramirez, quien informó que "alrededor de las 16 (del miércoles pasado), fuimos alertados por un llamado telefónico en la regional IV, la policía acudió al barrio San Lorenzo al sector donde se encuentra la cancha de futbol con el objetivo de despejar a la gente, fueron tres móviles policiales con gente del servicio", comentó que "se efectuó el operativo como siempre, sólo para despejar a la gente no llegar a un enfrentamiento, lo que ocurrió fue que fuimos recibidos a pedradas, con cascotes y otros objetos contundentes; la presencia policial solo era para hacerles entender que no deben estar afuera sino que deben estar en sus casas", el comisario lamento lo ocurrido "eso ocurrió, por suerte no ocurrió lesiones en los policías ni los móviles policiales".

También el efectivo dijo que "llegamos luego de un llamado del General Lamas que se encontraba realizando un recorrido en helicóptero junto al comandante Martín, éste nos puso en conocimiento que en la cancha de fútbol del barrio San Lorenzo había gran cantidad de personas jugando al fútbol, por lo que reunimos gente para un operativo de improviso. No fue planificado, llegamos al lugar con la finalidad de hacer un despeje únicamente y fuimos sorprendidos con una gran apedreada, promovida por una gran cantidad de personas, a la que no de momento no pudimos identificar", dijo el comisario que además se mostró preocupado porque en el momento que el helicóptero trató de disipar el grupo "fueron apedreado por estos jóvenes, constituyéndose un gran peligro para la gente que nada tenía que ver y que transitaba por el lugar".

El comisario recordó que "en otros momentos ya se recibieron llamados telefónicos, siempre recibidos con piedras, no podemos hacerles entender a esa gente que no puede estar en ese lugar, no queremos que se llegue a mayores, sólo vamos a hacer cumplir las medidas".

Ante este accionar de los jóvenes es que el efectivo destacó que "queremos pedirles a los padres que hagan entender a sus hijos que no pueden estar ahí, se está planificando tener una reunión con la gente integrante del barrio para dialogar y poder llegar de forma pacífica, la policía no llegó a enfrentar como algunos dicen solo a realizar el despeje".