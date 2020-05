Jujuy tiene más de 40 mil alumnos vulnerables sin internet en sus hogares

La provincia de Jujuy tiene más de 40.000 alumnos vulnerables que no cuentan con acceso a internet, una cifra que supera el 20% del total de los más de 190.000 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, a los que se apunta a llegar a pesar del cierre de las escuelas por la pandemia de coronavirus, dijeron autoridades locales.



El ministerio de Educación de Jujuy presentó un informe de las estrategias implementadas ante el cierre de las escuelas, que apunta a llegar a todos los estudiantes, y especialmente a los de sectores vulnerables.



En líneas generales el plan desarrollado incluye la elaboración de material educativo que complementa la propuesta de Nación “Seguimos educando”, lo que se encuentra colgado en un portal web de la provincia, según detalló la ministra de Educación jujeña, Isolda Calsina, durante el último informe del Comité de Emergencia por el coronavirus.



Además, para el caso de los denominados alumnos vulnerables, se hace especial impulso del uso de medios radiales y la televisión, además de cartillas.



“La suspensión de las clases presenciales no significó la interrupción de la educación, que se continuó desarrollando mediante un sistema obligatorio que llega a 190.927 alumnos que hay en el nivel inicial, primario y secundarios”, indicó la funcionaria, al recordar, a su vez, que hay unas 1.100 escuelas en la provincia.



Agregó que, "el sistema de aprender en casa tiene a la virtualidad como eje fundamental", pero que también se adecuaron estrategias para “unos 40.860 chicos de zonas rurales o urbanas vulnerables que hoy están sin conexión a internet”.



Mencionó, en tanto, que el trabajo que se realiza busca “asegurar el vínculo de aprendizaje entre los docentes y los alumnos”, habiendo "26.072 maestros y profesores que tuvieron que empezar trabajar de un modo diferente, también desde sus casas, y que continúan tareas bajo la revisión de directores y de unos 66 supervisores".



A lo que se apuesta es “al uso de todos los medios posibles, ya sea por aulas virtuales o hasta por Whatsapp”, entro otros, y se promueve el flujo de una “comunicación clara”, que incluya a las familias de los alumnos y que además se muestre con “un sentido de contención emocional ante el aislamiento”.



En torno al contenido que se enseña, la ministra jujeña explicó que se fijó por fuera de lo estipulado en la planificación anual, definiendo saberes prioritarios y ante el parámetro de que “menos es más”.



Finalmente, Calsina marcó la importancia de estar “más cerca de los más vulnerables, de los chicos que no tienen esa conexión que les permite estar en contacto todo el tiempo” y puso en valor lo efectivo de la utilización, por ejemplo, de programas radiales.



Jujuy acordó ayer con el Ministerio de Educación de la Nación, y en el marco del programa “Seguimos Educando”, la llegada de netbooks, tablets y otros materiales de tipo tecnológico para entregar a estudiantes que estén cursando el primer año del nivel secundario y en función de su condición socioeconómica.