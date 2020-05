UTA anunció un paro de 24 horas para el martes

Ante el fracaso de las negociaciones con las cámaras empresarias para que los trabajadores perciban los salarios de abril, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso una huelga de 24 horas para el próximo martes en todo el país. La provincia confirmó la adhesión a la medida y aseguró que podría levantarse si hasta el lunes se efectiviza la totalidad del pago de los salarios a los trabajadores.

El miércoles último, el sindicato había anunciado el estado de alerta en todo el país, mientras aguardaban las negociaciones virtuales con el Ministerio de Trabajo de la Nación y la patronal en procura del pago de los haberes de abril a la totalidad de los trabajadores.

Ante la falta de acuerdo entre las partes, el gremio anunció ayer un paro nacional de 24 horas a partir de la 0 horas del martes.

Sergio Lobo, secretario general de UTA seccional Jujuy confirmó la adhesión de la provincia y explicó que hasta el momento las empresas no pagaron los sueldos de abril y algunas adeudan parte del salario de marzo. "Estamos a la espera de una audiencia que se realizará el lunes en el Ministerio de Trabajo de la Nación. De ratificarse la medida seguramente vamos a adherir porque en Jujuy ya se han vencido los plazos para el pago de salarios del mes de abril y hay empresas que no han cancelado el mes de marzo", dijo.

En este sentido detalló que las empresas de servicio provincial todavía adeudan un 25% de los salarios de marzo y las de línea urbana cancelaron marzo pero con diferencia de haberes. Respecto al mes de abril advirtió que hasta el momento sólo recibieron el subsidio de Nación que ya fue acreditado a las empresas que cumplen servicios provinciales, mientras que las urbanas lo recibirán entre lunes y martes. Dijo también que hasta ahora sólo dos empresas han depositado 8 y 10 mil pesos correspondientes al mes de abril, el resto no.

Pese a la ayuda de nación que, según dijo Lobo, representaría un 30% del salario de los trabajadores, las empresas adelantaron que no estarían en condiciones de afrontar el pago del resto del salario correspondiente al mes de abril, por lo que de no haber respuestas hasta el lunes, el martes se llevaría adelante la medida de fuerza anunciada a nivel nacional. "Vamos a esperar a la audiencia del lunes para ver que definiciones se toman. Igualmente puede que la Fatap acuerde algo con Nación y las empresas de la provincia no la acatan, de modo que nosotros como entidad sindical tenemos la facultad de avanzar con la medida", señaló y explicó que en caso de que las empresas cumplan con el pago de los sueldos antes del martes, se levantaría el paro. "Si las empresas cancelan los sueldos no habrían medias, siempre y cuando se cancele la totalidad de los salarios", remarcó Sergio Lobo, secretario general de la UTA.