"Se necesita demasiada pasión y fuerza mental"

Se puede decir que es una disciplina que está de moda, que en los últimos años sumó una gran cantidad de adeptos en el mundo, en nuestro país y particularmente en Jujuy.

El objetivo del crossfit no es crear una abundante masa muscular, sino tonificar todos los músculos por igual y eliminar grasas.

La referencia del crossfit es que se trata de una actividad en franco crecimiento que sirve para un bienestar corporal en muchos sentidos.

Luciana Lara, jujeña, es una de las tantas personas que le ganó a la curiosidad y actualmente practica la disciplina en cuestión. En una entrevista brindada a El Tribuno de Jujuy, la deportista dio detalles de cómo fueron sus inicios, cómo es su actualidad y qué vislumbra.

"Hace tres años que empecé con esta disciplina porque una amiga, una compañera me invitó al gimnasio en donde ella entrenaba, yo no me animaba primero. Ví videos por Youtube y me gustó", manifestó la deportista.

"Hoy me doy cuenta que el crossfit es parte de mi vida porque en esta cuarentena, aquí en casa, busqué la manera de que me puedan prestar algunos elementos para seguir entrenando y para no perder todo lo que ya vengo ganando hace años", contó la entrevistada quien a su vez exclamó que lo practica "profesionalmente".

En cuanto al desarrollo de esta actividad dentro de los límites de nuestra provincia, Lara sostuvo: "El crossfit en Jujuy creció muchísimo. Muchas de las personas que practican esta disciplina lo hacen más que nada para mantener un estilo de vida saludable y hay otro poco de gente que se animó a competir". Y agregó: "Lo veo mucho en personas adultas, en Máster, en personas de más de 35 años que se animaron y chicos de 15 y 16 años".

Cuando se le consultó qué es lo fundamental para el correcto desempeño de la disciplina la atleta dijo: "Se necesita demasiada pasión y mucha fuerza mental para poder realizar cada entrenamiento, para poder crecer día a día. Tener la cabeza muy fuerte, ser muy positivo y por más cansado que estés, tenés que seguir y no te podés rendir".

"Sí tengo referentes a nivel nacional, aquí en Argentina hay unas atletas que son muy buenas. Me gustaría competir a gran nivel y enfrentar a los mejores del mundo", dijo la entrevistada quien pertenece al gimnasio Power Center.

En relación a la cuarentena y a los gimnasios que se mantiene inactivos desde mediados de marzo, la deportista exclamó: "Vamos a volver pronto, soy optimista. A nosotros como atletas nos exigieron que nuestros entrenamientos se reduzcan a no más de una hora y media. Por lo general nosotros entrenábamos a doble turno o más de dos horas". Además Lara aseguró que la vuelta será con todas las medidas preventivas que imponga el Comité Operativo de Emergencia (COE).

A modo de reflexión por el complejo momento sanitario que atravesamos a nivel mundial la atleta dijo: "Esto nos está dejando nuevos y buenos hábitos como higienizarnos todo el tiempo. Cuidarse primero uno para cuidar al resto".

El crossfit es una mezcla de ejercicios, sobre todo de atletismo, halterofilia, rutinas para mejorar la fuerza, la resistencia cardiovascular, la potencia, la flexibilidad, la agilidad, el equilibrio, la precisión, para perder grasa localizada y ganar masa muscular, entre otros, lo que claramente lo hace atractivo para una gran cantidad de personas.

En definitiva, Luciana Lara se "enamoró" de una actividad que la acompaña en cada momento, una actividad de la que aprende siempre y de la que quiere seguir aprendiendo siempre con un horizonte fijo, ese el de superarse minuto a minuto, segundo a segundo.

En Jujuy la disciplina en cuestión está creciendo de muy buena manera y pretende seguir haciéndolo de buena manera.

Según expresan algunos deportistas, el crossfit es practicado por hombres y mujeres de distintas edades a partir de los 15 años.