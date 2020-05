"Infectados" de la promo 2020

Los infectados se dicen ellos. Son los jóvenes de la promoción 2020 de la Escuela Normal "General San Martín" de Libertador. Frente a la cuarentena que obligó a la suspensión de las clases, se unieron a través de las redes sociales para presentar las camperas. Esta es una actividad que realizan las diferentes promociones de la zona, por cuanto en los últimos meses en que son pre promo, los jóvenes junto a padres y docentes eligen los modelos y colores que llevarán durante el año en que serán promoción.

Con las camperas listas, sólo faltaba la presentación que se hace generalmente con una coreografía de baile en un lugar, como un club, donde asisten los estudiantes del establecimiento. Ante la pandemia esto no pudo ni puede realizarse, es por eso que los alumnos de la Normal hicieron un video que presentaron a través de las redes sociales con la presentación de las camperas de la promoción 2020. Éste ya se puede ver en las redes sociales por Facebook, Instagram, Youtube.

Los alumnos de la Normal dijeron a este diario que con este video quieren dejar el mensaje "Quédense en casa, pero a la vez decirles que estamos bien, queremos ponerle un poco de humor siempre poniéndole buena onda la promo".

La preparación del video les llevó una semana y lo hicieron con ayuda de otros jóvenes que saben de edición.

Convocatoria para estudiantes



IVAN WIERNA Y GISEL BRAVO

SAN PEDRO (Corresponsal). La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Dirección de la Juventud convocaron a los estudiantes de los colegios secundarios de la ciudad, pertenecientes a la promoción 2020, a sumarse a las actividades que se organizaran en el marco de la tradicional Fiesta Estudiantil, adaptada a las disposiciones del COE Provincial, en el marco de la cuarentena por el Covid-19.

“Hemos notado mucha tristeza y desconcierto en los jóvenes de quinto año, porque no saben que va a pasar con ellos y con su promoción especialmente”, manifestó Gisel Bravo, titular de Desarrollo Humano. Por tal motivo, explicó que estaban “organizando una estudiantina para esta año, que por supuesto va estar amoldada a las recomendaciones del COE Provincial”.

En este sentido, Ivan Wierna, director de la Juventud, dijo que será una estudiantina distinta, lo que no significa que no vaya a ser una promoción divertida. “Queremos que los chicos disfruten y tengan las mismas experiencias que las promo anteriores”, remarcó.

De esta manera convocaron a los estudiantes a ingresar a la página web oficial www.sanpedrede jujuy.gob.ar, donde encontrarán una placa con un link donde podrán inscribirse para ser parte de estas actividades de la fiesta estudiantil. “Necesitamos que los chicos comiencen a inscribirse, pero además vamos a estar en contacto con los estudiantes por las diferentes plataformas digitales y redes sociales, como facebook, whatsapp, zoom, entre otras”, remarcó.