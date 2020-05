Bolsonaro se volvió a burlar de la pandemia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a hacer un comentario despectivo sobre la pandemia del coronavirus: dijo que este fin de semana organizará una carne asada y un partido de fútbol para 30 personas en su casa.

"Estoy cometiendo un crimen. Voy a hacer un asado el sábado aquí en casa. Charlaremos con algunos ministros, algunos empelados que están acá mi lado", dijo Bolsonaro a la prensa a la entrada del Palacio de Alvorada.

El polémico mandatario afirmó que hará una "vaca" (juntar dinero) para pagar la carne, aunque aclaró que no se permitirán bebidas alcohólicas. "Habrá que poner 70 reales. No habrá bebidas alcohólicas , si no, la primera dama pondrá a todos a correr", bromeó.

Sus comentarios le valieron las más duras críticas de los medios y los políticos opositores, y también cuestionamientos en redes sociales.

Brasil es el epicentro de la pandemia en América Latina, con más de 135.100 casos y 9146 muertos, mientras que Bolsonaro recibe fuertes críticas y enfrenta un torbellino político por su gestión de la crisis.

Extienden cuarentena

El gobernador del estado de San Pablo, Joao Doria, anunció ayer la extensión de la cuarentena total por el coronavirus hasta el 31 de mayo, mientras que la ciudad de Fortaleza se convirtió en la tercera metrópoli brasileña en adoptar el confinamiento obligatorio para frenar la propagación del brote, que ya dejó más de 9.000 muertos en el país.

En tanto, la Covid-19 ya causó el colapso del sistema sanitario en Río de Janeiro, el segundo estado brasileño más afectado por la pandemia, donde los hospitales padecen por falta de equipos y escasez de personal, a la vez que sus pasillos están copados de pacientes a la espera de atención.

Pero estas cifras y pronósticos alarmantes parecen no afectar al presidente Jair Bolsonaro, quien volvió a insistir ayer en reabrir la economía y acudió incluso a la Corte Suprema para pedir que los estados se vean obligados a levantar las medidas restrictivas.

Muchos gobernadores prefirieron desoír al mandatario y seguir las medidas aconsejadas por OMS y las autoridades sanitarias, especialmente en las zonas más afectadas.

Tal es el caso del gobernador del estado de San Pablo, uno de los más críticos a la gestión del gobierno durante esta crisis sanitaria, quien ayer decidió prolongar la cuarentena hasta finales de mayo, pese a la creciente presión del mercado.