Cerca de 200 unidades de sangre se llega a recolectar

Cerca de doscientas unidades de sangre se llega a recolectar por semana a través de la campaña "Doná Sangre en tu barrio", del Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy (CRH) a fin de abastecer a todos los hospitales de la provincia.

Teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria por el coronavirus -en casi todo el mundo- bajó la demanda de donación, por lo que el CRH modificó el esquema habitual para la donación con el fin de facilitar la concurrencia de los donantes y evitar la concentración de personas.

De esta manera, el móvil acondicionado para la atención de los voluntarios se ubica en distintos puntos de la ciudad, en horario corrido de 9 a 19, con turnos programados tres veces a la semana.

Si bien el CRH convoca a las personas que tienen registradas en el patrón de voluntariado, indicaron que quienes deseen sumarse deberán anotarse en www.midonacionde sangre.com.ar, donde tendrán que especificar el barrio en el que viven y dejar su contacto telefónico. También podrán obtener mayor información ingresando al facebook/Sangre Hemoterapia Jujuy, o contactarse a través del Whatsapp 0388-155-002-746.

"Esta estrategia está dando resultado. En cada campaña que realizamos en los barrios en total hacemos alrededor de 200 donaciones, tenemos entre 25 a 40 personas diariamente y esperamos incrementar las visitas todos los días en diferentes puntos de nuestra provincia" dijo el referente Juan Contreras.

A su vez recordó que las personas también se pueden acercar a donar sangre a las afueras del Hospital Pablo Soria, donde se encuentra apostado personal del centro regional.

De esta manera recordó que quienes donaron sangre pueden hacerlo nuevamente transcurrido un período de tiempo. Las mujeres pueden hacerlo cada tres meses, y los varones cada dos. La extracción consta de 450 mililitros, cantidad que no afecta la salud, por lo que no es necesario el ayuno al donar. Es necesario tener entre 18 y 65 años de edad, no estar en período de lactancia ni embarazada. Los donantes deben pesar más de 50 kilos y al momento de presentarse para la donación deben llevar el documento nacional de identidad (DNI), además llenar un formulario que es obligatorio.

Evadir algunos mitos

Contreras recordó que donar sangre no genera algún daño al organismo. Aclaró que las personas con tatuajes o percing pueden donar, pero deberán esperar un año luego de realizado el mismo. En el caso de quienes padecieron hepatitis A en la niñez pueden donar sangre, mientras que si contrajeron hepatitis B o C, primero habrá que ver en qué año ha tenido a la enfermedad y si recibió un tratamiento. Desmitificó que para donar se deba asistir en ayunas, ya que por el contrario es necesario ingerir bebidas azucaradas y se puede comer antes pero no cosas con grasas. Indicó que en el caso de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no pueden donar sangre, debido a que la misma podría perjudicar al bebé.