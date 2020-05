Ya son mil los estudiantes inscriptos para regresar

A seis días de la entrada en vigencia de la "repatriación" de estudiantes jujeños, a la fecha ya son alrededor de 1.000 los inscriptos para regresar a la provincia.

Así lo confirmó Diego Valdecantos, secretario de Cultura y Turismo de la Provincia que en diálogo con El Tribuno de Jujuy indicó que "en base a los registros de los chicos que se están inscribiendo a través del Ministerio de Turismo ya tenemos alrededor de 1.000 estudiantes".

Detalló que en Tucumán ya son 95 los registrados, en La Rioja 101, en la provincia de Córdoba 700 y en Buenos Aires aproximadamente 100. Mientras que en Corrientes, Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Misiones hasta el momento registran entre 1 y 2 inscriptos por provincia.

Sobre a cuántos de estos mil estudiantes se les ha respondido favorablemente el secretario de Turismo explicó que "todavía no hemos contestado a ninguno porque estamos trabajando en la logística. Pero la idea es darles a todos los estudiantes una respuesta positiva, pero para que eso ocurra los vamos a ir trayendo de a poco".

Y sobre cuál será el contingente que llegará primero a la provincia el secretario de Turismo informó que ya cuentan con "pedidos de La Rioja y de Córdoba por lo que seguramente serán ellos los primeros en llegar como así también los de Tucumán". Cabe destacar que estas provincias son las que registran mayor cantidad de jóvenes anotados.

Para el caso de las provincias que no lleguen a completar un colectivo Diego Valdecantos garantizó la repatriación de esos pocos estudiantes al indicar que "se está coordinando que haya un colectivo que se pueda ir completando en las diferentes provincias".

En ese marco agregó que "tendrán prioridad los estudiantes que están más vulnerables" en lo que respecta a recursos económicos. "Córdoba ya cuenta con un registro de estudiantes con escasos recursos que reciben ayuda de la provincia durante todo el año para su subsistencia por lo que serán ellos los que van a tener prioridad", afirmó el funcionario.

Aquellos estudiantes que todavía no solicitaron la "repatriación" todavía están a tiempo. Podrán hacerlo mandando un mail a infoturismo jujuy@gmail.com.

Costos de la cuarentena

Es un hecho que ya son muchas las familias que expresaron la imposibilidad de afrontar los gastos que generará la cuarentena. Entre ellos los pasajes, la alimentación, la estadía en el hotel asignado o bien el costo del alquiler de la casa a compartir y al que se le debe sumar $ 60.000 por la custodia. Ante dicha preocupación Diego Valdecantos indicó que "en base a la solicitud de las familias hay diferentes alternativas. Hay hoteles gratuitos para los que demuestren que no tienen cómo afrontar los gastos y también los hay con tarifas que van desde los 500 pesos hasta los $1.500 por persona por noche".

Sin embargo advirtió que "son muy pocos los cupos" para los hoteles sin costo por lo que en las Casas de Jujuy en Córdoba y en Buenos Aires "los estudiantes deberán dar a conocer dicha necesidad y a partir de allí se evaluará su caso en base a la condición económica", cerró.

Aguardan llegada de estudiantes universitarios sampedreños



TESTIMONIOS - OMAR ROSO Y VILMA ACOSTA, PADRES DE ESTUDIANTES EN LA RIOJA.

Sin dudas, día a día, se escriben nuevas historias que se viven en la intimidad de cada hogar, de cada familia y también en la soledad de quien se encuentra lejos, sea cual fuere el motivo, que lo llevó al desarraigo. Lo cierto, es que muchos padres movieron, como se dice, “cielo y tierra”, para poder traer a sus hijos que, por cuestiones de estudio, quedaron varados en otras provincias, viviendo esta situación inédita para todos, como lo es esta pandemia del Covid-19. Muchos tienen la posibilidad de cumplir la cuarentena obligatoria en sus casas, movilizarse de un ambiente a otro y hasta salir a sus patios o jardines, pero hay quienes, como en este caso, jóvenes estudiantes, que llevan encerrados 50 días en una reducida habitación de una pensión y por qué no decirlo, atemorizados porque no tienen a la familia que abraza, que protege, que contiene.

Y esta es otra historia que viven familiares de diez hijos de la tierra sampedreña que, con gran esfuerzo, costearon el pasaje en un micro especial que los trasladará desde La Rioja y ahora comenzaron a golpear puertas en busca de ayuda por el tema de la seguridad que exige el COE.

“Es duro para nosotros tener a los chicos lejos con la situación que estamos pasando todos. Están estudiando solos, cada uno en una habitación encerrados”, expresó con lágrimas en los ojos Omar Roso, uno de los padres que rompió el silencio en busca de ayuda para que los chicos puedan cumplir con la cuarentena obligatoria cerca de San Pedro. Explicó que el pedido tiene que ver con la seguridad que exige el COE, “me dirijo a los políticos, a los concejales, que nos ayuden, nos están pidiendo aproximadamente 60 mil pesos para cubrir la seguridad. No contamos con tanta cantidad de plata y agradecería si alguien pudiera ayudarnos”.

Cabe acotar que el costo del pasaje desde La Rioja hasta Pampa Blanca es de 2.040 pesos y merced a la gestión realizada por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy Marcelo Castro, el municipio colaborará poniendo a disposición una trafic con combustible para el traslado hasta la Casa Pastoral de Palo Blanco.

Una de las madres, Vilma Acosta, relató que el estado emocional que vive la familia ante esta pandemia es inexplicable, con gran angustia admitió que puede sentir el temor y la soledad que siente su hija y que lo único que desea es abrazarla y decirle que todo va a estar bien.

Sostuvo que en La Rioja, se conformó un grupo y que serían diez los de San Pedro. “Queremos agradecer al padre Daniel Alberto Baca, que nos cede la Casa Pastoral ubicada en lote Palo Blanco para que los chicos puedan cumplir con la cuarentena, porque nos pedían una casa con diez habitaciones, pero nadie la tiene, por eso recurrimos al padre, nos cedió un lugar como el que nos exige, tiene las suficientes camas y está alejado”, subrayó la madre.