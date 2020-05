El guionista de Los Simpsons reconoció que la serie "predijo" el 2020

Uno de los guionistas de 'Los Simpson', Bill Oakley, afirmó, en lo que parece ser una broma, que la serie, conocida por sus profecías, predijo los acontecimientos del año 2020.

"Ok, bien, supongo que lo hicimos", escribió este miércoles Oakley al retuitear una publicación con un fragmento del episodio 21 de la cuarta temporada titulado 'Marge in Chains' ('Marge encadenada', en español).

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3