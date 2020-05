Conocé el origen de uno de los audios más famosos de Tik Tok

La escena que es furor en la nueva red social no surgió de una novela mexicana. La escena fue creada por un youtuber llamado "Juan Da" mientras su pareja limpiaba.

La cuarentena obligatoria despertó el interés de compartir reacreaciones de videos a través de la plataforma Tik Tok y uno de los más virales es una escena que parece surgida de una novela mexicana.

Se trata de molestar a alguien que está limpiando, con un breve diálogo que pareciera sacado de un programa que protagonizó Thalía a mediados de los 90 con gran éxito en Argentina.

"Que linda te ves trapeando, Esperancita, pero... te faltó acá maldita criada", dice la frase que es furor en TikTok desde hace un tiempo y que se completa con un chorro de agua en el piso o algo que ensucie la zona que acaba de ser limpiada.

Sin embargo, un usuario de Twitter reveló que las imágenes no son actuales y que el video original es del youtuber colombiano Juan Da. "Fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo”, escribió.

Contó que lo grabó cuando se recuperaba de una lesión en la rodilla que lo obligó a pasar mucho tiempo sentado sin poder hacer demasiadas cosas y que la idea salió de manera casual, sin pensarlo demasiado.