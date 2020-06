"Las sanciones en el bloque y en el partido son un caso terminado"

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos-Partido Justicialista, Pedro Horacio Belizán, se refirió en duros términos a las actitudes de muchos peronistas, "sean legisladores o afiliados comunes, que creyeron que todo es posible y que el Partido jamás iba a reaccionar frente a las acciones de aquellos que en la vida política, actuaron por fuera del Justicialismo, y trabajaron en contra de nuestro partido, persiguiendo ambiciones personales y generándole daños irreparables en las contiendas electorales".

El 9 de agosto del 2019 el PJ había presentado en el Juzgado Federal con competencia electoral, la suspensión de afiliaciones.

Las declaraciones del legislador, quien además es secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, fueron formuladas ante la consulta periodística acerca de manifestaciones de un grupo de legisladores que persisten en afirmar que son las nuevas autoridades del bloque, hecho que sucedió en el recinto de la Legislatura, durante la última sesión. "Debo ser claro, no voy a entrar en polémica porque el tema no lo merece, simplemente voy a expresar que las autoridades partidarias y del bloque, hemos actuado en un todo de acuerdo a la legalidad y la Carta Orgánica de nuestro partido. Que en algún momento hayamos sido tolerantes confiando en la buena fe de los que habían incurrido en faltas notorias y evidentes de inconducta partidaria, no quiere decir que no estemos dispuestos a preservar la identidad política e ideológica del peronismo como lo estamos haciendo".

Puntualmente, Belizán aclaró que ya el 9 de agosto del año pasado, el Partido Justicialista, distrito Jujuy, a través de su apoderado, el doctor Martín Francisco Llamas, presentó formalmente en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy, con competencia electoral, la comunicación de la suspensión de las fichas de afiliación de aquellos ciudadanos que mediante expresiones públicas de distinta naturaleza, habían comprometido su apoyo y adhesión y en algunos casos hasta su nominación como candidatos a cargos electivos por otras fuerzas que compitieron directamente con el PJ.

"Eso, de acuerdo a nuestra Carta Orgánica, merece automáticamente la suspensión de las respectivas afiliaciones". Para abundar sobre el tema, el presidente del bloque del PJ leyó parte del artículo 11 de la CO donde se señala: "Ningún afiliado o grupo de afiliados podrá atribuirse por si la representación del partido o funciones partidarias que no le competen...Tampoco podrá usar el nombre propio del partido en manifestaciones de cualquier naturaleza por cuestiones ajenas a sus fines institucionales... Los afiliados no podrán integrar listas de candidatos a cargos públicos electivos por otros partidos sin previa autorización del Congreso Provincial, quedando de hecho suspendida la afiliación en caso de transgresión. Ninguno de ellos como afiliado del PJ, puede alegar desconocimiento de la Carta Orgánica ni negar la validez de la sanción que les corresponde", agregó.

Certificada la procedencia de la sanción, el diputado Belizán exhibió el listado de los titulares de fichas de afiliación suspendidas que se presentaron a la Justicia Federal, entre cuyos primeros nombres, el legislador citó a Juan Cardozo Traillou, Débora Juárez Orieta, Francisco Javier Hinojo, María Cristina Solís, Daniel Lemir, Jorge Vázquez y Mario Argañaraz, y puso a disposición de la prensa la lista completa de 956 personas que la integran. "Nuestro partido, con más de cien mil afiliados, no se resentirá por un grupo que haya decidido buscar otros horizontes, pero si necesita depurar sus filas, para evitar que vuelva a ocurrir lo de las últimas elecciones, donde hubo quienes sólo jugaron por su ambición personal y su desesperación por ligar algún cargo", señaló.

Con referencia a las expulsiones de cuatro diputados del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, el presidente informó que oportunamente ante informaciones de un supuesto cambio de autoridades, se informó al presidente del Poder Legislativo, contador Carlos Haquim, que cumpliendo con nuestra Carta Orgánica, se dispusieron las expulsiones de los legisladores Juan Cardozo, Débora Juárez de Bracamonte y Alejandra Cejas, que participaron de la elección 2019 como candidatos del Frente Patriótico, con cuyo caudal electoral, sumado al Frente de Todos, el Peronismo podría haber retomado la conducción y el Gobierno de la Provincia. En el caso de diputado Alejandro Snopek, concurrió como candidato del frente Consenso Federal, que llevaba como candidato a presidente a Roberto Lavagna, compitiendo en contra de la fórmula nacional Fernández-Fernández del Frente de Todos. El presidente de la Legislatura, sometió el caso a consideración del jefe de Asuntos Jurídicos del Poder, doctor Humberto Torrejón, quien como corresponde, aconsejó girar las actuaciones al Partido Justicialista, cuyas autoridades son las únicas que deben determinar las sanciones que se aplican y en el caso del bloque, quienes son las legítimas autoridades del mismo".

"Por estas razones -finalizó Belizán- creo que el episodio está debidamente aclarado y finalizado. Yo debo destacar la tolerancia y paciencia de las autoridades del Partido que encabeza el diputado Rubén Rivarola, quien siempre esperó y dio oportunidades a la recuperación de la unidad aún con diferencias y discrepancias que son lógicas en un partido tan grande, pero evidentemente, nos hemos visto forzados a estas decisiones para observar y hacer observar la conducta partidaria y sus respectivas acciones".