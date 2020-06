El mundo evoluciona, y la forma de trabajar también: chau oficina, hola coworking

Si alguna vez intentaste armar tu propia oficina, sabés que algunos de los elementos a tener cuenta son el alquiler del lugar, la compra de muebles y decoración, servicios como luz, gas, internet, equipamiento de climatización y electrodomésticos, etc., etc., etc. Y acá viene la gran pregunta: ¿cuánto sale todo eso? Si fuiste pensando en los números, pagar esa cuenta es muy difícil, sobre todo para emprendedores que recién están empezando. Además, ¿quién quiere encerrarse solo en su oficina y resolver todos esos imprevistos que surgen día a día, que dan mucha fiaca y que no dejan enfocarse en lo que verdaderamente te va a acercar a que logres tus objetivos? El mundo pedía un cambio, una nueva experiencia en espacios de trabajo.

Pensando en todo esto, es que desde el momento cero buscamos crear un lugar 100% pensado para que todos potencien sus proyectos, empresas e ideas. Con todo resuelto, sí todo, como cuando vas a un hotel all inclusive y tenés todo incluido, en MINTA Point ahorrás hasta el 40% comparando con tener tu propia oficina, y además accedés a esos beneficios, que solo un coworking te da.

Pero empecemos por el principio, contándote ¿qué es un coworking? En pocas palabras, MINTA Point es mucho más que tener acceso a un lugar físico donde trabajar. Es formar parte de una comunidad colaborativa donde los miembros comparten sus ideas y experiencias en un espacio tecnológico, de vanguardia y amigable, que da ganas de volver todos los días, porque acá es todo más simple: llegás, prendés tu notebook, ¡y listo! ya estás trabajando, disfrutando de un rico café, en un ambiente increíblemente inspirador, que cuida todo para que tus proyectos crezcan sin límites.

Como decimos nosotros: #WorkTheWayYouWant. Que significa que en MINTA Point podés conectar y complementarte con profesionales de otras disciplinas, realizar capacitaciones y recibir asesoría para tu emprendimiento, trabajando desde escritorios en mesas compartidas o en oficinas privadas con tu equipo, con sillas ergonómicas que cuidan tu postura, luces adecuadas, internet de alta velocidad, lockers para que no tengas que ir y venir con tus elementos personales, Call Box para que hagas tus llamadas privadas en un espacio acústico, sillones super cómodos y una sala creatividad para que te relajes y dejes volar tu imaginación... ¡Pensamos en cada detalle, pensando en vos!

Estamos convencidos que creer en uno mismo es la herramienta principal para poder crecer, por eso creamos MINTA Point, para que puedas vincularte con otros emprendedores, profesionales y freelancers que están en la misma que vos, o que con su experiencia te ayuden a potenciarte al máximo, y que vos los ayudes a ellos. Este es tu lugar, lo que estabas buscando para que tu empresa logre sus objetivos. Somos el punto de encuentro de los negocios, donde se impulsan nuevos proyectos.

Volvimos a abrir nuestras puertas cumpliendo con todos los protocolos de salud y seguridad, priorizando el bienestar de todos. Es momento de reinventarte, descubrir una nueva forma de trabajar y transformar tus días. Te invitamos a que vengas y nos conozcas. Vos te ocupas de dar lo mejor de vos y nosotros de brindarte todo lo necesario para que tu proyecto sea un éxito.