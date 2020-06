Transportistas piden tests PCR en controles fronterizo

Tras el anuncio que realizó el domingo el gobernador Gerardo Morales indicando que se reforzarán los controles a los transportistas, especialmente en zonas de frontera, y que se endurecerán las multas a infractores, el Sindicato de Camioneros de Jujuy dijo que pedirán que se realicen los test PCR a los trabajadores jujeños en esos controles y pidió cesar con la "estigmatización" que sufre el sector.

En el último informe del COE el mandatario provincial se refirió al sector indicando "los camioneros se tienen que hacer cargo, no estamos estigmatizando a nadie; ellos cumplen un rol fundamental porque nos tienen que abastecer, pero a su vez tienen una responsabilidad social grande". La declaraciones no fueron bien recibidas por los trabajadores y sus familias que no dudaron en usar las redes sociales para expresar su malestar por "el maltrato y la estigmatización" a la que están siendo sometidos, tras haberse detectado un caso positivo de coronavirus en un camionero de la localidad de Fraile Pintado días pasados, y que no cumplió con la cuarentena tan un test rápido negativo.

El titular del Sindicato de Camioneros de Jujuy, Jorge Rodríguez, indicó que "si el COE no trabaja en conjunto con alguien que conoce la actividad (de camioneros) sólo habla y no se está cuidando al pueblo jujeño. Las medidas que están tomando son para trabajadores que están de paso: llegan, descargan y se van. Pero para los trabajadores que viven en Jujuy deberían tomar otras medidas porque ellos viven en la provincia. Mientras tanto son discriminados", opinó.

De seguir esta situación de "tire y afloje" el sindicato lanzará un paro provincial hasta que se regularice la situación, porque ponen algunas normas en las que los choferes son responsables, cuando deberían controlar que en las empresas haya desinfección para el trabajador y toda su ropa y se les entregue elementos de prevención. Hasta ahora es solo hablar y nada se hace, mientras tanto los que sufren son los camioneros", agregó.

Dijo que el sindicato solicitará que a los choferes, que son de Jujuy, no se les realice el test rápido sino el PCR, para que tengan garantías de que no tienen la enfermedad al regresar a sus hogares. Recalcó: "nadie quiere contagiar a su esposa, sus hijos o sus padres. Pedimos la mejor prevención para los trabajadores, queremos lo mejor para los que traen la comida a las mesas de todos y llevan los productos jujeños".

Explicó que los choferes salen de Jujuy con destino a otras provincias, desde donde retornan cuando consiguen carga. Muchas veces esperan 3 o 4 días y desde allí se van a otra provincia para recién retornar a sus hogares. "No sabés cuando vuelve el chofer, ni tampoco cuántos días está descansando, porque todo depende de que consiga la próxima carga. Pueden pasar entre 7 a 10 en sus casas y luego retornar a las rutas", afirmó el también diputado provincial.

Rodríguez indicó que hoy la sociedad juzga a los camioneros cuando vuelven a la provincia. "Dicen que son los apestosos, sin tener en cuenta todo el esfuerzo que implica mantener el abastecimiento en la provincia", resaltó.

Sobre las multas de hasta un millón de pesos que anunció el gobernador, indicó que son para las empresas, "pero no quedó muy claro cuando lo dijeron. Deberían ser claros e indicar que las empresas se deben hacer cargo. Si quisieran hacer las cosas bien deberían exigir que las empresas tengan cámara de desinfección, y si son chicas y no pueden tenerlas el Gobierno proveerlas. La prevención la tienen que brindar".

Dijo que las medidas de prevención, al estar mal administradas, "se convirtieron en tortura y maltrato. Si la situación sigue de esta forma, que en vez de mejorar se complica, tendremos que parar la provincia hasta que el COE o el gobernador nos de la respuesta para proteger a todo el pueblo jujeño", finalizó.