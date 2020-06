"La película habla sobre el otro lado del retiro"

"Reset, volver a empezar" tuvo un peculiar estreno ya que debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, se presentó el jueves por primera vez en el canal televisivo del Instituto Nacional de Cine. Ahora se puede disfrutar online gratuitamente en la plataforma Cine.ar Play.

El cineasta, quien se desempeñó por varios años como docente en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica Sede Noa- que funciona en Jujuy, durante una amena charla con nuestro medio se refirió a la película.

La propuesta acompaña al exbasquetbolista Fabricio Oberto en un camino para encontrarse consigo mismo luego de su retiro forzado, en 2013, por una afección cardíaca. Así, en el filme durante una hora y media, el exjugador de la Selección Argentina se reencuentra con amigos y compañeros de la famosa Generación Dorada (ganadora del oro olímpico en Atenas 2004, entre otros logros) y desfilan en pantalla figuras como Rubén Wolkowyski, Hugo Sconochini, Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, Carlos Delfino, Luis Scola y Manu Ginóbil, quienes reflexionan sobre los caminos que tomaron tras dejar atrás la alta competencia.

"Reset..." es bastante más que un documental de semblanza para enaltecer la figura de Fabrizio, más bien resulta un acertado acercamiento, sensible, inteligente y efectivo, a la persona, al ser humano que sorteó con valentía varios obstáculos y que luego de probar las mieles de la gloria deportiva y ya lejos de la NBA, la selección y los premios, tuvo la entereza de reinventarse.

¿Cómo se sintió el estreno de la película teniendo en cuenta que no fue en sala sino por TV y en plataformas digitales?

La verdad que fue bastante raro y sorprendente, en el sentido que uno no está acostumbrado, tiene algo menos adrenalínico que un estreno en sala que es un momento de mucho más nerviosismo porque estás con la gente ahí, percibiendo reacciones, recibiendo saludos. Además la situación es peculiar porque la expectativa en un sentido es menor ya no tenés contacto directo con la gente y todo eso hace que el estreno sea más relajado, más agradable. Y por otro lado el hecho que solamente se estrene en la tele y en plataformas digitales hace que el filme sea mucho más accesible para un montón de público y me resulta muy interesante. A mí, si bien me encanta la sala del cine, el hecho que todo el mundo pueda entrar a la plataforma (aunque solamente vea los primeros 10 minutos y después se arrepienta) me parece muy interesante.

¿Cómo recibió el público el documental? ¿Cuál es su percepción hasta ahora?

Me parece que la película está haciendo mucho ruido. La campaña de difusión es mínima, nuestra inversión económica en publicidad es prácticamente nula porque es una película muy chiquita e independiente. Pero bueno, el hecho que sea Fabrizio Oberto el protagonista y que él sea un personaje, no solamente conocido sino muy querido en el universo del básquet y deportivo en general y con amigos en todos lados del mundo, hizo que la película hiciera un montón de ruido y más siendo un estreno tan raro en esta época particular, siento que está funcionando muy bien. Todavía no tengo números concretos pero recibo felicitaciones de gente que conozco y muchas de gente que no conozco. Es interesante lo que pasa en las redes con la película.

¿Por qué se vinculó con este proyecto?

No es que tenga una vinculación directa con el deporte, no soy fanático del deporte, ni siquiera un gran consumidor de deportes, no soy tan deportista (sólo juego básquet, precisamente, como amateur y empecé de grande). Pero la realidad es que mi vida profesional me llevó a acercarme a cosas deportivas sin que yo lo haya buscado específicamente participando en proyectos audiovisuales sobre fútbol, deportes olímpicos, tenis. Y después un muy amigo mío Maxi Dubois productor de esta película y de otras como "Gilda" o "Infancia Clandestina"-, quien es un fan del básquet y ha generado muchos proyectos alrededor de eso, me llamo para una serie que se tituló "Alma Naranja" de 26 capítulos para DeporTV y ahí tuve la oportunidad de conocer a casi todos los integrantes de la "Generación Dorada" con entrevistas a Ginóbili, Scola, Oberto y entonces nos quedó la idea de hacer una película sobre eso y en un momento fue muy obvio que el personaje tenía que ser Fabricio y así empezó el proyecto.

"Reset..." no es un documental deportivo sino más bien un filme sobre las consecuencias del retiro en deportistas de elite. ¿Eso fue buscado o se fue dando así?

En el momento en que empezamos este proyecto, en el mundillo del básquet solo se hablaba de cómo hacer el recambio de la Generación Dorada, entonces era evidente que teníamos que hacer una película sobre el después de esos jugadores y ahí empezó como una tensión en el equipo porque por un lado había algunos que querían una película más deportiva, más de "homenaje" y yo personalmente como no tengo un interés muy fuerte por esa cuestión tan estrictamente deportiva no estaba de acuerdo. A mí del cine como director me interesan otras cosas, me interesa el documental pero no en su lugar de "homenajeador" sino el documental como explorador, cómo camino para mirar la realidad desde otras perspectivas no habituales, eso para mí es lo interesante. Así que terminamos consensuando en esa mirada y el guionista se sumó para ir a buscar cuestiones relacionadas con el otro lado del retiro, cuál es el drama de esta gente, tratar de encontrar otra historia y en ese sentido creo que nos alejamos del lugar común y eso es lo original que tiene para ofrecer esta película.

¿Cómo fue el trabajo con Fabrico Oberto?

Él se sumó enseguida, en parte por eso fuimos hacia Fabricio porque sabíamos que él es una persona inquieta y que tiene una búsqueda constante desde lo artístico y enseguida entendió de que venía y se enganchó, claro que cómo en cualquier documental la confianza con el personaje se va ganando a medida que el tiempo pasa, no es instantáneo y más cuando uno está pretendiendo que el personaje se abra y se entregue. Eso se fue dando poco a poco pero realmente logramos algo muy interesante y especialmente que él pudiese transmitirle esto a sus compañeros para que ellos también se abrieran.

Algunas de las declaraciones de Oberto y de los otros jugadores fueron sorpresivas ¿Opina lo mismo?

Sí claro, por supuesto, algunas de las declaraciones son sorpresiva y era parte de lo que salimos a buscar. Yo había hecho la serie "Alma Naranja" y el conductor era un periodista deportivo y la realidad era que él con sus preguntas generaba una especie de lugar común que no estaba mal porque era lo que se esperaba. Pero aquí buscamos otra cosa, que Fabricio y sus compañeros se abrieran. Entonces tener a un Manu Ginóbili que en lugar de contarte sus triunfos deportivos dice una frase como "la suerte está menospreciada" y termina hablando de cómo una vez casi se mata en la ruta, que en vez de hablar de sus éxitos habla de la posibilidad de la muerte, es bastante interesante y hay varios otros ídolos diciendo cosas que en general no se dicen.

¿Desde cuándo están trabajando en este proyecto?

Empezamos hace 3 o 4 años, ya perdí la cuenta, porque yo hago proyectos paralelos, fue un proceso largo pero eso es importante en un documental porque favorece la búsqueda permite que las cosas aparezcan. Y en el medio vino el retiro de Ginóbili y eso le dio una vuelta súper interesante a la película, entonces había que ser paciente.

¿Qué opinó Oberto de la película?

Tengo mis dudas que la haya visto entera creo que le cuesta más que nadie verla porque es verse a sí mismo. Pero me dijo que le gustó mucho, fue un proceso de menor a mayor al principio le resultaba difícil ahora quiere mucho la película, estoy seguro de eso. Él es un gran impulsor de la película en redes y eso lo hace porque le nace no por una cuestión contractual, ni mucho menos.

Usted es docente de la Enerc Noa ¿Qué recuerdos tiene de Jujuy? ¿Qué opina de los realizadores locales?

Yo soy fan de Jujuy, extraño mucho. Una de las peores cosas de la situación que nos toca vivir es que no estoy pudiendo ir a dar clases. De hecho no pude ir la segunda mitad del año pasado porque estoy en proyectos importantes y tuve que buscar un reemplazo -Hartmann prepara una serie para Netflix con estreno en octubre y otras dos películas para 2021-. Y para mí en Jujuy hay un gran semillero de cineastas. En el NOA hoy por hoy hay figuras importantes como Lucrecia Martel de Salta o AgustínToscano de Tucumán y creo que hay algo que está apareciendo en Jujuy, algo está por pasar. Y más pronto que tarde a partir de la escuela, creo que va a pasar algo que va a dar que hablar porque realmente hay muchísimo talento y hay una mirada muy particular, muy local y a la vez muy universal y me encanta. Pronto van a comenzar a salir nombres que van a dar qué hablar.