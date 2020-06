Denuncian despidos en la Municipalidad quiaqueña

Un gran malestar reina en la Municipalidad quiaqueña donde, aseguran, se produjeron despidos, amenazas de reducción salarial y persecución ideológica. Un grupo de trabajadores de la comuna fronteriza acompañados por el concejal Hugo Barro y el abogado Josué Aquino relataron a El Tribuno de Jujuy la delicada situación que atraviesan los trabajadores que no responden ideológicamente al intendente Blas Gallardo. Denunciaron que en enero pasado despidieron a 20 empleados y ahora 15 trabajadores fueron amenazados con que les van a reducir el 50 % de sus salarios y una baja de la categoría.

Los denunciantes aseguraron a este diario que todas esas medidas responden a una persecución del jefe comunal, a quienes no comulgan con su ideología política o no responden a su proyecto. Asimismo Barro sostuvo que "desde el municipio se está trabajando de manera irregular" sumado a que "ya hay veinte juicios de los cesanteados que, debieron acudir a la Justicia para poder recuperar los puestos de trabajo" que consideran, fueron arrebatados sin causa.

Mientras tanta Aquino, quien ejerció el cargo de director de Personal en la anterior gestión municipal, señaló que pese a que hay una disposición de orden público nacional que impide que se produzcan despidos o que se modifiquen las condiciones de trabajo, los empleados jornalizados fueron amenazados que deben firmar para acceder a la mínima categoría y con ella una baja del 50 % de sus haberes y en caso de no hacerlo serían destituidos de su puesto laboral.

En el caso de la categoría de planta permanente, mencionó que legalmente está establecido que tienen que cumplir con un plazo de tres meses en situación de jornal para luego subir de categoría. "Ese plazo de tres meses fue ampliamente excedido y hay algunos que tienen 8 años de antigüedad", sostuvo.

"No firmo si no me asesoro"

La empleada Mariana Rivera, con dos años de antigüedad en el municipio, sostuvo que desde la oficina de Personal le informaron que su contrato no tenía validez y que si quería conservar su trabajo debía firmar otro documento donde figuraba que se le reducía la categoría pasándola a jornal 10, lo que en otros palabras significa cobrar la mitad de su salario. Ella respondió que no iba a firmar sin antes recibir asesoramiento jurídico. "Me dijeron que tengo hasta el 10 (por hoy) para firmarlo y sino deberé afrontar las consecuencias", alertó.

Al empleado Maximiliano Pérez, con tres años de antigüedad, le sucedió lo mismo que a su compañera, quien agregó que el jueves 28 de mayo le informaron que le bajarían la categoría, por lo que él pidió que le justifiquen la medida y recibió como respuesta por parte del jefe de Personal que "todo esto es política, si vos trabajás y nos colaborás te podemos recategorizar", cerró.

En la gestión anterior

En un tramo de la entrevista, el abogado Aquino recordó que cuando él era jefe de Personal de la anterior gestión municipal de La Quiaca, había un total de 774 empleados y tras irse del cargo, quedaron 50 empleados menos. “Es decir que no pasó como habitualmente sucede cuando una gestión llena de empleados la Municipalidad. Nosotros dejamos menos empleados de los que encontramos el 10 de diciembre del 2015”. Apuntó que las designaciones y las mejoras de categorías se hicieron siempre respetando el presupuesto establecido legalmente, y destacó que lograron el pase a planta permanente de 100 municipales y mejoraron la situación de 400 empleados. “Pasamos 98 personas a planta permanente y ahora a algunos que no profesan la ideología del intendente los despidieron a la fuerza, sin causa alguna, los dejaron cesantes”, cerró.