Locura y café

Blanca tenía muchas virtudes, y entre ellas el sabor y el aroma del café que nos servía. Alguna vez Pierro me confesó que la vio tostarlo en la soledad de la cocina, y que en el aire vibraba ese eco inconfundible del azúcar por llegar a caramelo, pero jamás, ni siquiera a él, le reveló el secreto.

El padrecito le había detectado algo como a canela pero muy suave, porque a pesar de que a veces dejara en el paladar ese aire picante del romero, como buen café que era no olía, en cuanto lo empezaba a preparar, sino a sí mismo, porque no hay nada más bajo que la saborización de las cosas, sentenciaba Pierre tomando delicadamente el pocillo entre sus dedos.

El café es café, el mate es mate, el tabaco es tabaco, decía en esos casos y todos sabíamos que pensaba también en las mujeres, pero no lo decía por respeto a la anfitriona. Y al terminar de saborearlo nomás nos preguntó si conocíamos la historia de don Quijote, a lo que nadie respondió porque se notaba a la legua que la consulta cargaba con una trampa.

Me refiero a la verdadera, concluyó una vez que ya se hubiera resignado a que nadie le diera pie. Ustedes saben que Cervantes copió su versión de otra que comprara en un mercado, dicen que firmada por el árabe Hammed Benengeli, y vaya a saberse si esa era la cierta, la cosa es que alguna vez me la contaron, no recuerdo bien en donde ni quien.

Todas las versiones concuerdan en que ese tal Alonso Quijano comenzó su andar pasados los cincuenta años, pero no todos concuerdan con que estuviera realmente loco.