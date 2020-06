"Leí más de lo que estudié armonía"

¿Cómo se organizan con la banda, en este tiempo de cuarentena?

No nos estamos juntando, no estamos haciendo mucho, y todo por Zoom, estamos bancando la parada día a día. Yo estoy aprovechando más que nada para tocar mejor.

Decís que pusiste a mejorar tu música, ¿en qué aspecto lo planteas?

Más que nada para el proyecto solista que tengo, donde toco mucho la guitarra. Estudié en el Sadem. Y por supuesto, estudiaba también los modos griegos y las diferentes pentatónicas, y todo para poder después tener los recursos para hacer un buen solo, y cuando lo dejas de practicar se va todo lo mágico.

Cuando me tiré ahora a lo solista a poder hacer solo arriba de un blues me vi falto de recursos. Entonces empecé a estudiar un poco de Huguito Méndez, el violero de (Alejandro) Lerner, que además es muy compinche de "Alambre" González, que para mí es el número uno de la guitarra actualmente. "Alambre" es un genio que va a participar en el próximo corte de saco solista también. Pero bueno, tengo que estar a la altura, uso la cuarentena para eso. Sé que el oficio no se gana de un día para el otro y estoy aquí jugando una carrerita así llego a un lugar lindo para noviembre. Para fin de año me lo regalo para cumpleaños, tocar un poco mejor.

El 7 de noviembre, hay una supuesta "Trastienda". Bueno, todavía no di de baja las entradas porque esto nunca se sabe.

Y claro, cuando uno está quieto, parece que hasta el tiempo se frena. Y el hecho de ser solista en esta cuestión de explorar este nuevo mundo. ¿Te lleva a componer también?

Sí, hice un blues para mi hija Clara Lupe que hace referencia a la claridad, que me salvó en estos tiempos tan crueles donde el mundo está tan feo. Uno se refugia en la claridad de Lupe y en su sonrisa que es increíble.

Hay una película que se llama "Yesterday" y en una parte una fans dice: "no puede cantar si no lo viviste". Entonces también me hace referencia a lo que es la música de ustedes donde hay amor, desamor, melancolía, agradecimiento y mucho fútbol. Y eso ¿es parte de la vivencia que han tenido ustedes?

Sí, ahora escucho las grabaciones de cuando tenía 21 o 22 años y bueno, imagínate, tengo una voz que me parece de seda, pero en aquel momento la gente escuchaba mi voz como más de grande. Hace poco conversaba con una chica que nos venía a ver hace un montón y me decía que ella tenía 15 años, y me decía que yo tenía una voz de un tipo de 28 años y yo no me acordaba, a veces la gente me ayuda a acordarme cosas así.

Las Pastillas del Abuelo tiene mucha poesía. En años anteriores o en otra generación de bandas de rock nacional, la música o las letras pasaban por otro lado.

Sí, siempre hubo de todo. Tengo la creencia de que siempre hubo de todo y ahí hay una particularidad de cada banda porque la conforman seres diferentes y cada uno pone un poquito de su alma, entonces cambia también la sonoridad. Pero siendo periodista debes saber por la historia que siempre hubo bandas que decía más y que a la vez sonaban menos bandas y bandas que sonaban muy bien y decían menos. Porque también el rock supo responder a necesidades que no siempre fueron la poesía, sobre todo después de la guerra la gente necesitaba divertirse y no reflexionar una letra o las dos cosas.

De ahí sale Virus, que a la vez deja un mensaje increíble, pero estaba un poco en poder salir del agujero interior. Yo hice un "blend" mezcla- en una etapa de mi vida crucial en la que paso de Joaquín Sabina al Indio Solari. Joaquín Sabina me había enseñado a escribir las reglas básicas de la escritura, métrica, rima y un giro lírico adecuado y de repente el Indio me sacó de la métrica, la rima, empezó a inventar palabras.

Por ejemplo, Iván Noble, Caballeros, tenía letra de barrio que tienen giros líricos y bastante joaquinosos.

Pero sí pertenezco a esa generación, nuestro momento fuerte como oyentes del rock fue en los 90, con tres bandas de cabecera: Los Redondos, La Renga y Los Piojos y la Bersuit que venía atrás, que venía con un giro fiestero, primeramente, de la mano del candombe. Y ahí nosotros nos enganchamos con esa movida.

Vivimos una época donde las cosas se empezaron a dar como muy rápido, hay música por todos lados, elementos de reproducción de música también.

Claro que sí. Es verdad que sí hay mucho de eso, es increíble. Imagínate que la vida va pasando muy rápido y de repente vamos siendo testigos de 4, 5 o 6 formatos de música. Hubo una hegemonía en un momento del cd pero ya está pasando al olvido hace rato. Hay toda una generación que no tocó nunca un cd y nosotros que tal vez no habríamos tocado, por accidente nomás, un vinilo y ahora somos fanáticos, que prácticamente tiene más notoriedad que el cd. Pero por supuesto, mil veces menos práctico que Spotify.

La verdad que ahora ya no vale la pena correr atrás de un cd conceptual, porque antes uno podía programar cuándo se lanzaba, cuándo era mejor que se lance una obra y también te puede salir mal. Eran otros los factores que hacían que colapse: el arte de tapa, el máster y después que se manda a fabricar.

Ahora todo pasa mucho más rápido. Se fagocita rapidísimo lanzar un disco. La gente lo escuchó tres o cuatro veces eligen los dos mejores temas y al olvido, y vos te mataste para hacer ocho o diez canciones. Antes sucedía también, pero forzosamente si querías escuchar esos dos temas al menos escuchabas de corrido y no saltabas del 5 al 9 y terminabas escuchando toda la obra, ahora es más difícil. Así que yo estoy cortando todos los temas de mi disco como solista y Las Pastillas de a poco también. Todo esto también está bueno porque te obliga también a lo que vos hagas esté bueno.

El disco de Las Pastillas personalmente creo que está bueno, es una obra de diez temas breves, creo que bueno y breve como dice el dicho, dos veces bueno.

Ahora están difundiendo el cuarto sencillo "Interpretación", y antes fue "El favor", por ejemplo...

"El Favor" rompió todo, encima lo tocamos en vivo y fue impresionante. No tuvimos la oportunidad de tocar "Interpretación" en vivo. Eso hace que en la gente cale hondo en las venas y en el corazón, pero "El favor" rompió todo. Y lo bueno de este lanzamiento es que recién en el cuarto sencillo compongo yo, los tres anteriores fueron compuesto por los pibes, eso habla que también hay sensibilidad creativa en más de uno en la banda. Siempre cuento que lo bueno de sacar ahora los simples, se lo puede asociar al momento, se puede ir eligiendo de otra manera como colapsar la obra en el tiempo. Entonces, "Interpretación" en la cuarentena cuaja muy bien.

Hoy tenés la posibilidad subir algo y que se viralice.

Claro. Y te sirve en el momento. Por ejemplo, los discos reflejaban tal vez un año o dos en la historia. Antes los discos reflejaban años y ahora se tiende a sacar temas y que los temas reflejen los meses pasados, no hasta cuatro, cinco o seis meses. Que una noticia puede hacer que puedas cortar un tema reflejando la coyuntura que está pasando.

Cuando compones ¿haces la letra primero, o la melodía?

De todo, a esta altura todas las combinaciones. Nunca tuve una cosa primero. A veces hago una letra que no tenga música, de repente se me ocurren cuatro riff y los grabo y después tratar de juntarlos o generar dos por un lado y dos por el otro y generar alguna armonía para cuando se me ocurre una buena idea. Pero por lo general guardo una idea que tengo durante mucho tiempo. A esa idea que quiero hacer un tema busco jugar con una frase breve que la defina que me permita desarrollarla. Por ejemplo, para "la creatividad" siempre cuento que se me ocurrió que la creatividad crea actividad, y eso me fue dando vueltas en la cabeza un montón de días. Y después me empezó a ocurrir que había más palabras como esas que tenían frases adentro. La creatividad, crea actividad, la paciencia ciencia de la paz, la motivación un motivo para la acción, la responsabilidad habilidad para responder y así fui armando la letra. Me es más fácil la música que la letra, eso seguro.

A las letras me gusta siempre ponerle algo más, un condimento extra, es bueno que las palabras suenen bien, que haya una elegancia y la música más elemental. De acuerdo también a mis estudios, ya que leí mucho más de lo que estudié armonía.

¿Qué tienen pensado con la banda a partir de ahora?

Los que están muy en movimiento son el grupo de managers. Nosotros como artistas estamos es un momento de sensibilidad y muy presente. Por lo pronto el disco está terminado, estamos jugando justamente con las salidas de los singles, alguno más vamos a sacar antes de sacar el disco.

El disco salía a finales de mayo, pero queremos sacarlo cuando haya una buena noticia. Vamos a seguir cortando temas. Y seguramente el próximo tenga que ver con el fin de la cuarentena.