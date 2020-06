Escribió una carta por el Día del Padre y consiguió un permiso especial para celebrar juntos

Lucía tiene 13 años y vive a 100 kilómetros de su papá, a quien no ve hace 89 días. El mensaje que le mandó al gobernador se hizo viral.

Lucía podrá festejar con su papá Daniel. Hace 89 días que Lucy no ve a su papá. Ella vive en Saladas con su mamá Sofía, su papá del corazón y sus dos hermanos. Daniel Torres, su padre biológico o como lo denomina ella "el hombre de su vida", tiene su casa a 100 kilómetros, en la capital de

Corrientes. La semana pasada, la familia había notado que Lucía estaba angustiada: por el aislamiento obligatorio, no iban a poder celebrar el Día del Padre. “La cuarentena será hasta el 28 de junio y este iba a ser el primer año que no íbamos a pasarlo juntos”, explica Lucía Torres desde Saladas aTN.com.ar.“Tuve un sueño en el que le escribía al gobernador para pedirle si podía habilitar un colectivo o una combie para que los papás que tienen hijos acá en mi ciudad pudieran venir a celebrar y se lo conté a mi familia”, recuerda la nena de 13 años.

Daniel la animó: “Por qué no le escribís al gobernador". Con la ayuda de Sofía, la nena puso manos a la obra. “Me animé y armé la carta para publicar en las redes sociales. Mi mamá se fijó de que no hubiera algún error y la compartimos sin imaginar que iba a tener tanta repercusión y que se iba a cumplir mi sueño”.Leé tambiénSofía y Daniel están separados hace 11 años pero tienen una excelente relación por el bienestar de su hija y porquesiempre van a ser familia. “Él trabaja y vive en la ciudad de Corrientes hace cinco años. Antes de la pandemia,

viajaba todos los fines de semana para verla. Ahora, se comunican por videollamada o llamadas todos los días, pero no es lo mismo. Lucy lo extraña mucho, ellos tienen una relación muy linda, son muy compinches", cuenta la mujer.Hace algunos años, Daniel y Lucía. (Foto: Gentileza de la familia de Lucía)

“Publicamos el mensaje y fue increíble la repercusión que tuvimos. Ella hizo el posteo, yo lo compartí y otros amigos y conocidos la copiaron en sus muros. Algunos porque se sentíanidentificados con el pedidoternura que irradia. Se pueden palpar los sentimientos de una nena por su papá”, resalta Sofía.

En el mensaje, Lucía abre su corazón y le habla directo a Gustavo Valdés: “Señor gobernador me llamo Lucia tengo 13 Años y vivo en Saladas con mi mamá mis hermanos y mi papá del corazón, pero mi papá biológico, el hombre de mi vida, por cuestiones de trabajo vive en Corrientes. Se llama Daniel Torres y no lo veo hace exactamente 87 días.

No puedo explicarle con palabrasla angustia que siento en mi corazóny la manera en que lo extraño. Se aproxima una fecha muy importante para nosotros (el Día del Padre) y me pone muy triste no pasarlo con él por primera vez en 13 años. Por eso quería pedirle por favor siaunque sea por un día podría permitir los viajespara poder ver a mi papá. Disculpe el atrevimiento pero sentía que debía hacer esto.... ¡Porfi atienda mi pedido! le prometemos que nos vamos a cuidar mucho...Gracias....Lucy".

Su pedido llegó a las autoridades y el lunes, en conferencia de prensa Valdés anunció que la provincia habilitaba dentro del paquete de medidas,un permiso de circulación único y excepcional para el Día del Padre.En diálogo con este sitio, Sofía habló de la felicidad que sintió toda la familia tras el mensaje del funcionario: “Cuando la nombró a Lucy y dijo que iban a poder viajar dentro de la provincia para pasar la fecha juntos, fue una alegría inmensa porque va a ver a su papá.”

Desde la ciudad de Corrientes, Daniel cuenta a este medio queestá muy emocionadoporque van a poder encontrarse ellos. Pero resalta que la medida también beneficie a otras familias y llegue a otros papás correntinos: "No veo la hora de verla. Le agradezco a la gente que nos ayudó a viralizar la carta, y al gobernador que dio el permiso de circulación".

Para llegar hasta Saladas, Torres tomará un colectivo que se habilitará exclusivamente para ese día. "También hay gente que se ofreció a llevarme en su auto y traerme de regreso a la noche para que pueda ir a trabajar el lunes", aclara.

Después de recibir la noticia que tanto esperaba, Lucy armó un video en el que pide a todos los correntinosque usen el permiso de manera responsable. “Para que hagamos las cosas como debe ser, este permiso es único y exclusivo y surge a partir de un acto de amor, de inocencia por parte de mi hija que espera que todos podamos disfrutar este día", aclara la mamá.

Corrientes fue la primera provincia en entrar en fase cinco de la cuarentena y esperan que la situación siga controlada. Por eso, la familia de Lucía pide todos se manejen con cuidado: "Hubo nuevos casos de coronavirus en el departamento de Mocoreta que volvió a fase uno, pero en el resto de la provincia está controlado. Por eso, más allá de la alegría de que se pueda celebrar en familia, Lucy prendió una velita a su santito para que la gente se cuidey no haya más contagios".