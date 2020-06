Club Gorriti arrancó con prácticas de las chicas

La gimnasia artística es otra de las alternativas para las niñas dentro de la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus en Jujuy y el Club Atlético Gorriti abrió sus puertas a la disciplina donde el instructor Luis Flores comentó sobre esta apuesta después de un prolongado parate.

Por el momento están trabajando en la cancha de básquet techada y en el gimnasio del club los días lunes miércoles y viernes en dos turnos 12.45 y 15.45. Mientras que los martes y jueves con turnos desde las 14.30, 15.45 y 18.15.

En ese sentido el profesor del "diablo rojo" contó que "ya comenzamos con las nenas de 12 años en adelante, primero con 16 años y después con 12 años. Todas estaban totalmente entusiasmadas, luego de tanto tiempo sin actividad, estuvieron trabajando de manera virtual en este último tiempo pero no es lo mismo porque es diferente hacerlo de manera presencial y estar en cercanía de su compañeras dentro de los protocolos sanitarios", agregando que "para que las chicas tengan un mayor progreso los profes tenemos que cuidarnos de no estar en contacto y al no poder realizarlo, hacemos una base física tanto de fuerza como de flexibilidad para que a medida que nos vayan permitiendo más cosas volvamos a trabajar con normalidad", empezó contando.

Más adelante detalló como es el protocolo que rige. "Los papás tienen que dejar a las nenas en la puerta del club, y ellas se dirigen directamente al gimnasio. También hay establecido una zona de espera para los padres siempre respetando el distanciamiento. Las chicas antes de entrar al club deben pasar por una parte de desinfección y otro tramo de desinfección antes de ingresar al gimnasio. Allí trabajamos con conos para cada una donde está marcada la distancia. Se entrena durante 45 minutos y posteriormente se desinfecta todo el lugar durante media hora donde entra el otro grupo y se hace el mismo procedimiento".

Por otra parte, Flores aclaró que "las chicas que deseen sumarse pueden comunicarse a mi celular 3885166747 ya que para cumplir con el protocolo tenemos que mandar una lista preestablecida para que puedan concurrir al club y no pueden hacerlo de manera particular. Por eso se tienen que contactar para ver los cupos en los diferentes horarios y separarlos por la terminación de DNI. Hay nenas que tienen hiperactividad y eso de estar encerrada se les complicó bastante y ahora están muy contentas", sintetizó.