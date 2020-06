Club "Rey Blanco" se consagró campeón

La celebración en tiempos de pandemia es una alegría que puede ser un desahogo y por eso el Club "Rey Blanco" de Palpalá recientemente festejó el título del Torneo por Equipos de la IV Copa Intercontinental por Equipo.

Fue una gran fiesta deportiva de forma virtual donde los jujeños hicieron un gran trabajo y mostraron su destreza frente a 10 equipos donde estuvieron 5 de España, 4 de Argentina y 1 de Brasil.

Es importante poder seguir compitiendo dentro de la emergencia sanitaria y en ese sentido la institución una vez más dejó en alto el nombre de la provincia donde el profesor Eduardo Robledo es un incansable luchador por el deporte ciencia.

Entre los trebejistas integrantes del Club "Rey Blanco" que participaron recientemente se puede mencionar al Candidato a Maestro Leandro Santillán, el Maestro Fide Cristian Robledo, Franco Peñaloza, Julio Alfredo Chiappero, Daniel Alejandro Cuba, Ricardo Medina, Patricio Santiago Rojas, Javier Iquise, Ramiro Cruz y Cristian Castro.

Asimismo la entidad participó de la 1º Copa Internacional de Ajedrez Online de la Faogba con una buena labor donde estuvieron presente en la competencia ajedrecistas de Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuardor y Uruguay.

Allí se pueden repasar las posiciones finales donde ganó Esteban Balderrama, 2º José Martínez Alcántara, 3º Tomás Sosa, 4º Renato Terry, 5º Martín Labollita. En tanto que el mejor sub 2300 resultó Mauricio Ramírez, mejor sub 2000 Cristian Robledo, mejor sub 1700 Santiago Rojas, mejor femenino Florencia Semprevivo, mejor sub 18 Arman Ghevondyan y mejor Faogba Nahuel Díaz.

Lo más destacable es que la participación fue luchada donde se dejó lo mejor para seguir sumando experiencia que puedan ser plasmadas en las competencia oficiales cuando se logre levantar la cuarentena.