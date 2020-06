La situación en Inglaterra

La Premier League de Inglaterra confirmó un positivo de coronavirus en la séptima ronda de test a jugadores y empleados.

La liga confirmó que sólo una de las 1.273 personas que se sometieron a las pruebas entre el 8 y el 9 de junio dieron positivo.

En total, 7.474 empleados y jugadores se hicieron las pruebas del coroanvirus, de los que 14 dieron positivo.

La Premier League tiene preparada su reanudación para el próximo 17 de junio con la disputa de Aston Villa-Sheffield United y Manchester City-Arsenal.

Los clubes llevan semanas entrenándose ya en grupo y estos últimos días comenzaron a poder jugar partidos amistosos,

Por otro lado, el entrenador del Stoke City, Michael O’Neill, arrojó resultado positivo al test de coronavirus al que fue sometido, según lo informó ayer el club, cuando restan tan solo diez días para el reinicio del fútbol en Inglaterra.

"O´Neill había dado negativo a los cinco test anteriores a los que había sido sometido pero en el último el resultado fue positivo. Se someterá a un período de aislamiento de diez días", informó el club.

El Stoke, que se desempeña en la Segunda División del fútbol inglés liderada por el Leeds que conduce el argentino Marcelo Bielsa, reanudará el 20 de junio, con el partido ante el Reading, la competencia que había sido interrumpida en marzo pasado por el coronavirus.

"O´Neill mantendrá contacto virtual en forma regular con su cuerpo técnico y el plantel. Esperemos que pronto esté recuperado", añadió el comunicado del club.

Además, seis jugadores de la segunda división inglesa de fútbol, que tiene como líder a Leeds United de Marcelo Bielsa, dieron positivo ayer en los testeos de coronavirus.

La English Football League (EFL) confirmó en un comunicado que realizó testeos a 1192 futbolistas y al staff de los 24 clubes de la Championship, entre el domingo 7 y el martes 9, con seis positivos sobre cuatro equipos.

"Los jugadores o el personal del club que hayan resultado positivos se aislarán de acuerdo a las pautas proporcionadas por la EFL y sólo aquellos que hayan resultado negativo podrán ingresar al campo de entrenamiento", apuntó la EFL.

En la League One, sobre un total de 137 jugadores y el staff de cuatro clubes, hubo dos casos positivos que corresponden a un mismo equipo, mientras que la League Two no registró futbolistas contagiados.