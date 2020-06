Reclamos por ambulancias en Tilcara

Las noticias que fueron trascendiendo sobre el traspaso de las ambulancias hospitalarias a la órbita del Same, información que fuera confirmada al hacerse pública la resolución 0901-S del 13 de mayo de 2020, movilizaron la mañana de ayer a personal del nosocomio tilcareño y una nutrida parte de su población. Por tal motivo se realizó un ruidazo en las puertas del hospital y luego una marcha recorriendo el casco céntrico de la localidad.

Consultamos sobre el tema al licenciado Ramón Lascano, psicólogo del hospital "Salvador Mazza" explicó que "hoy hay una movilización a nivel nacional por la salud pública, que en la provincia tiene aspectos específicos y en nuestro hospital le hemos dado la perspectiva particular de la transferencia de las ambulancias de los distintos hospitales al Same, lo que implicaría un funcionamiento distinto de la ambulancia separada de la guardia".

Nos dice que "al respecto hay una resolución emitida por el Ministerio el 13 de mayo, y reafirmada por un memorándum del 5 de junio. Esto tiene que ver con una situación que ya venimos viviendo desde hace dos años, que fue cuando empezó la regionalización por la que los hospitales quedaron sin dirección. Muchas veces hemos dicho que no era la manera, que era algo que no se debía hacer, y en ese tiempo hemos perdido mucho porque fueron dos años sin ningún tipo de dirección en este hospital". Agrega que "desde febrero estamos en una reorganización hospitalaria para responder a la pandemia, de acuerdo a las directivas ministeriales, y nos damos con este tema de las ambulancias que nos desvía del foco que deberíamos estar discutiendo. Nos argumentan que Same es la única encargada de la emergencia y la atención prehospitalaria, desconociendo que las ambulancias, en nuestros hospitales, tienen también otras funciones".

Agregó que "hablan de profesionalización, pero sabemos que no tienen más formación que los choferes y los enfermeros del hospital. Y no se trata de una crítica a Same sino un cuestionamiento porque no es el momento de hacerlo. Hay otras cosas por conversar en vez de imponer otras nuevas. Y también se junta con toda una serie de reclamos en la región: lo que viene pasando en Maimará, promesas incumplidas para Tilcara como el Centro de Rehabilitación y el Dispositivo para Atención de Adicciones, que nunca se concretaron sin que se nos dieran explicaciones". Concluye que "pedimos una reunión con Same para conocer el funcionamiento que pretenden hacer, cómo y por qué. Nos estamos enterando de la misma manera en que se entera todo el mundo, y eso genera más dificultad porque despierta muchas suspicacias".