“En un mes podríamos tener un torneo local”

Una vez autorizado desde el Comité Operativo de Emergencia la práctica del tenis de mesa, automáticamente comenzó la actividad. “Muy contentos, en Libertador comenzamos el fin de semana pasado, era importante volver”, sostuvo Daniel Zapatero.

El presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy contó que “el martes apenas se dio el aviso desde el COE que estaba habilitado preparamos todo y esta semana regresó San Pedro, San Salvador y falta Perico y El Carmen, con esto ya todas las escuelas de la provincia estarían regresando”.

Zapatero remarcó que “con restricciones, protocolo, trabajando con grupos chicos, 45 minutos, pero ya estamos, por lo menos estamos entrenando”.

En cuanto al protocolo presentado dijo: “Trabajamos con dos chicos por mesa nada más, depende del lugar, aquí en Libertador tenemos tres mesas, es decir trabajamos con seis chicos, dos profes según la situación, en San Pedro sé que están con dos mesas, con cuatro chicos, en San Salvador comenzó ahora en el Playón Municipal, se tienen que tomar las medidas higiénicas como uso de barbijo, limpieza de manos, no más de 45 minutos y después hacer la higienización del lugar, de las mesas, el cuidado de las pelotitas, se trata de que se usen guantes o bien se marca la pelotita con su nombre, entonces cada uno busca y manipula su pelota, es medio extrema las medidas pero es lo que se sugiere y después tener las separaciones, en tenis de mesa no hay problema porque estás a 2,70 metros del otro”, detalló agregando que “los cuidados de uso sanitario, lo normal, respetamos los pares e impares”.

Los entrenamientos serán en la mesa, ya que “nosotros al trabajo físico lo estamos haciendo por Zoom para ganar tiempo, porque tenemos solo 45 minutos para entrenar en el lugar, entonces lo hacemos en la mesa, pelota, paleta, trabajos en la mesa de peloteo, práctica de golpe, para eso los técnicos van indicando, y la preparación física lo hacemos por Zoom, se conectan los chicos y hacemos actividades bien específicas del tenis de mesa, no tanto trabajos de resistencia, fuerzas, sino más bien de acción, reacción, coordinación”, puntualizó el directivo de la entidad madre del tenis de mesa jujeño.

En cuanto a las posibilidades de un torneo provincial, Daniel Zapatero fue optimista, “a nivel provincial no creo que estemos tan lejos, sí a nivel nacional, a medida que no abran las fronteras estaremos complicados, los resultados se van dando como hasta ahora va evolucionado el tema creo a nivel provincial podemos llegar a un mes, mes y medio a tener una competencia”.

Consultado sobre si llegarían bien para esa fecha, el titular de la Asociación comentó: “Estarán bien, estos días se nota un poco la falta de ritmo, pero es como andar en bicicleta, no te olvidás, a lo mejor te llevará dos, tres semanas para recuperar el nivel y después ya se van para arriba”. Zapatero remarcó que “todas las escuelas manejan el mismo protocolo, nosotros hicimos uno acorde al lugar que tenemos en Libertador, pero con fundamentación para que se habilite en toda la provincia”.