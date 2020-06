"El video hace que la canción sea la banda de sonido de esta minipelícula"

¿Qué te motiva a hacer una nueva versión de "Milagro", en este momento?

Es un tema del disco "Kimika", que salió en 2003, y cuando lo grabamos e hicimos el video, no salió como me hubiera gustado. Y "Milagro" era un gran tema para hacerlo lento, intenso, visceral, como muy cargado de emociones, y la verdad que hicimos todo lo contrario. Lo hicimos rapidito, "popero", y nunca lo toqué en vivo, porque el tema no rendía. Yo decía, en algún momento me va a bajar la inspiración para producir este tema, como el tema se lo merece.

¿Y por qué pensás que salió así, en ese momento?

Porque estábamos muy ocupados. En aquel momento hacíamos discos todos juntos, era una maratón. Era un disco muy bueno, muy complicado, por ejemplo, había canciones que tenían 70 canales grabados por lo quedespués de haberlo terminado, me hicieron abrir la sesión y volver a cantarla con Rosario Flores, como el caso de "Mi religión". Porque ahí también estaba "No me nombres", que grabé con mi hermano Andrés, que era muy complicado porque había salido de una grabación muy rudimentaria y casera, y ya producir ese tema fue una semana de trabajo.

En el medio de todo eso, se ve que no teníamos mucha conciencia del potencial que tenía "Milagros", y lo hicimos con la primera idea que se nos ocurrió. Y la canción era una canción desgarradora, con una letra tremenda, con una armonía que fue lo más original que hice en mi carrera de compositor. Era una maravilla, pero la verdad, escuché todas las canciones terminadas, tenía que salir a tocarlas, y esa nunca la toqué porque había algo que no me cerraba. Y el video también era otro tema.

Y vino la cuarentena para acomodar estas ideas...

Diecisiete años tardé en darme cuenta cómo tenía que encarar la producción correcta, y lo hice en dos horas. Tenía absolutamente claro todo el camino de la producción, me bajó todo de arriba rapidísimo, aunque tardé diecisiete años en dar vuelta la canción. Pero la encontré de una.

¿Tiene que ver con esto que le pasó a mucha gente, que con la cuarentena se retomaron cuestiones pendientes que estaban ahí colgadas, por falta de tiempo?

Superficialmente sí. Porque hay algo más profundo que me pasó a mí particularmente, que es que, al estar encerrado en mi casa, es como que recuperé mi biorritmo, empecé a encontrarme a mí mismo, a vivir cada día, sin hacer planes, sino haciendo muchísimas cosas y todo con un potencial creativo increíble. El día que empezó la cuarentena, empecé a escribir impulsivamente, a hacer un nuevo disco en formatos que antes eran nuevos para mí. No para sacarlos y venderlos, sino para compartir a través de Spotify por ejemplo.

Otro tipo de cosas más inmediatas que hice muchísimo, fue esto de escribir, recitar, musicalizar y meterle un video, una imagen y subirlo a las redes. Esa fue mi etapa inicial.

Después pasé un momento creativo muy fuerte para las canciones. Empecé a reversionar, me junté con otros productores virtualmente, produjimos siete canciones para otro proyecto solista mío posterior a todo esto, tal vez salga en el 2021. Y en el medio de todo eso, yo creo, en "el día ideal" para producir, y me vino esta idea de "Milagros". Lo llamé al pianista, al guitarrista, al bajista, y les dije "sigan esta línea", les mandé un patrón sobre el cual trabajar, un "loops" con una voz de referencia, y a las dos horas tenía todo. Le mandé todo a Nicolás Garrieri, un gran ingeniero de mezcla, y me devolvió algo maravilloso. Cuando lo escuché, cerré los ojos y sentí que levitaba con mis auriculares.

Abrí los ojos, fui corriendo, la agarré a mi mujer (la artista plástica Paola Montes de Oca), y le dije que tenía la idea para el video de esta canción maravillosa. Ni siquiera le mostré la canción a ella, sólo le dije cuál era mi idea, y ella la realizó. Acá encerrados los dos, sin ningún recurso más que lo que teníamos a mano, sus maquillajes, sus vestidos, y mis ideas. En cinco horas de rodaje sacamos un video que es una obra de arte, que hace que la canción no tenga un video, sino que la canción sea la banda de sonido de esta minipelícula.

¿Y qué es el que quedó de todo eso?

Primero se me vino a la mente un concepto que podríamos denominar como rupturista, porque rompe con todo lo que yo hice antes, es completamente actual, expande muchísimo el significado de la canción, y es completamente de estos tiempos. Tiene un desenlace fuerte. Empieza en que estoy desnudo, no se me ve todo el cuerpo, con un tapabocas puesto y los ojos cerrados. Me arranco el tapabocas, abro los ojos y ahí arranca la transformación. Es una transformación transgénero. La vieja fantasía del hombre de convertirse en mujer. Esto tiene un desarrollo y ahí es donde se liga con la canción. Porque la canción tiene cierto dramatismo, y no sólo en la letra sino en la interpretación. La tercera estrofa rompe con todo lo anterior, cambia la melodía, cambia de octava, se va al carajo ¿viste? Se pone demasiado visceral, rockera, fuerte. En el video pasa lo mismo. Vale la pena mirar el video de "Milagro 2020". No confundir con la "Milagro" del año 2003.

Justo te iba a preguntar si había alguna similitud, pero me estás diciendo que nada que ver...

Bueno, tiene la misma armonía y la misma letra, pero no se parece ni un poco al otro tema.

El protagonista sos vos solito...

Si, se lo ve a Javier transformándose en mujer. Primero liberándose del sometimiento del tapabocas y luego pasando a una transformación.

Todo esto, ¿hubiera salido si no hubiera sido en el marco de la cuarentena?

No, de ninguna manera. No hubiera salido ni esto, ni hubiera salido la amistad y el trabajo junto a cuatro productores artísticos. Es otra cosa. Tampoco terminaría, lo que quiero hacer ahora, que es una versión de "Quitapenas" con Ulises Bueno; y tampoco me hubiesen salido unas treinta cosas más, de las cuales quince subí a las redes. Son unos videítos en los estoy recitando cosas muy fuertes. Los hice para las redes como una necesidad de expresión por este encierro. A mí me levantaron 18 shows. Este iba a ser el año de más giras en muchos años, y de pocas canciones, y seguramente ninguna otra expresión creativa más allá de eso. Cambió el concepto de muchas cosas para mí.

O sea, a la hora de poner en la balanza, lo bueno y lo malo de la cuarentena, hay mucho más de lo bueno en tu experiencia...

Sin lugar a dudas, la cuarentena produjo un efecto maravilloso en mí, muy alucinante. A la vez, cierto perjuicio, que tiene que ver con todos los trabajadores de la música, que en la Argentina somos doscientos mil.

¿Cuál es tu reflexión como hombre y como artista -aunque de esto ya me dijiste lo de la explosión de tu creati vidad- sobre este tiempo que nos toca vivir con la pandemia?

Me hizo redescubrirme mucho. Pensé que había perdido ese potencial creativo. Tengo un balance muy positivo en lo que se refiere a la parte artística. Humanamente me hizo bajar un par de cambios. Venía bastante acelerado, con muchas giras. De hecho, iba a sacar la canción a dúo con Ulises (Bueno) porque ya la tenía grabada cuando empezó la cuarentena. Me faltaba mezclarla y editar el video.

En el último disco, grabaste temas de folclore. El tango ya es parte de tu repertorio. ¿Con qué criterio elegís los temas y los ritmos? ¿Hasta dónde se abre tu abanico?

En el último disco grabé "Piedra y camino" de Atahualpa Yupanqui, después saqué un disco con Los Guarros (una de sus formaciones originales), y empecé a sacar singles, con Coti; con Charly García; todo en Youtube y otras plataformas.

Me quedé pensando, porque eso lo divido en varios caminos, y más aún después de la cuarentena. Primero están las cosas que yo como productor artístico de mi propio material hago, que es algo que había empezado el año pasado y que dejé planteado en unas diez canciones, que son reversiones de temas que hoy las haría mucho mejor.

Por otro lado, estuve haciendo cosas con amigos. Tenemos un proyecto con los chicos con lo que hicimos mi programa de televisión, en el cual yo no soy el productor artístico, y tengo del otro lado un equipo de cuatro tipos muy capos. Uno de ellos es Marcelo Predacino, el guitarrista y productor de Abel Pintos; Nicolás Garrieri que mezcló "Milagro"; y dos amigos más, que nos hicimos colaboradores en este tiempo.

Son claramente, varios caminos. Si me pongo a crear, no hago un solo proyecto.

¿Cómo va ser la presentación de esta noche?

Estaré cantando desde mi casa, junto al maestro Leandro "Chapa" Chiappe desde la suya, con quien me han visto tocar por todo el país durante 18 años. Vamos a hacer este show por streaming de catorce canciones, y por supuesto presentamos el video.

¿Cómo se accede al recital?

Las entradas se compran por Tickethoy (sitio web). La venta de entradas se lanzó en cuatro países y después tuvimos que abrir a todo el mundo.