Corvalán donó plasma y se puso a entrenar de nuevo

El basquetbolista Facundo Corvalán, primer deportista argentino en donar plasma después de superar el coronavirus, subrayó ayer la sencillez de ese procedimiento y contó que inmediatamente después de cumplirlo pudo entrenarse con normalidad.

"Es importante que la gente se anime a donar plasma, que averigüen, que se informen y así poder dar una mano a personas que la están pasando mal. Yo doné y después me puse a entrenar con completa normalidad. Ni mareado estuve. Sólo me pidieron que me hidrate bastante‘", le explicó el joven juninense a Télam en su intento de generar conciencia social.

Corvalán, que se contagió de coronavirus en España y recibió el alta el 3 de abril en Junín, donó en la víspera 600 militros de plasma para tres pacientes en grave estado en el Hospital Penna de Bahía Blanca.

"Me dijeron que esa cantidad serviría para tres enfermos en una situación más complicado. En esta etapa sin tantos donantes se apunta a la gente que la está pasando peor y por eso creo que si muchos recuperados damos una mano esto puede terminarse antes", comentó Corvalán.

Hasta el momento, los criterios oficiales indican que el plasma tiene como prioridad enfocarse en los enfermos graves o moderados de más de 60 años, personas con comorbilidades o todas aquellas que están graves y presenten signos de empeoramiento.

Asimismo, el exCiclista Juninense y Bahía Basket en Argentina relató que su familia le pidió que en caso de donar en la zona del Amba, ya que hay centros en La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), al regresar debía hacer el aislamiento de dos semanas en una parte de su casa y por eso se inclinó por Bahía Blanca, donde no hay transmisión comunitaria del virus y además reside su novia.

"No duele para nada, te sacan sangre, retiran después el plasma que es específico de eso y te devuelven toda la sangre sin el plasma", detalló sobre el proceso.

"El objetivo es romper barreras. Sé que sólo son tres personas pero me gustaría que la gente se anime. Es importante. Considero que si todos o muchos somos solidarios vamos a poder pelearla más fácil", reiteró con entusiasmo.

Corvalán, que en la última temporada jugó en Real Canoe del ascenso español, destacó que tras su alta hizo una vida normal, cumpliendo "con todas las obligaciones impuestas por el gobierno nacional, provincial y local" durante su estadía en Junín, y que ya el proceso de recuperación "quedó atrás" aunque todavía no le pudieron confirmar si tiene riesgo de contraer de nuevo coronavirus.

"Por los anticuerpos que generé me dijeron que es muy complicado pero no lo pudieron asegurar ciento por ciento", afirmó.

En esa línea, el base recomendó mantener los cuidados habituales y hacerle caso a las autoridades gubernamentales porque "no es nada lindo tener coronavirus". A su vez, Corvalán rememoró: "El riesgo de contagiarse es en un detalle, en un descuido", sostuvo.

Suspendido por burlarse

El mediocampista inglés Dele Alli, figura del Tottenham, fue suspendido ayer por una fecha por la Federación Inglesa (FA), por lo que se perderá el retorno de la Premier League, a raíz de sus burlas a la pandemia del coronavirus en redes sociales. Alli, donde comparte plantel con los argentinos Paulo Gazzaniga, Juan Foyth, Erik Lamela y Giovani Lo Celso, publicó en el inicio de la pandemia un video en su cuenta oficial de Snapchat con burlas hacia el coronavirus y riéndose de una persona asiática en un aeropuerto. Por eso, el futbolista habitualmente convocado a la Selección inglesa recibió una sanción de un partido de suspensión, una multa económica de 50.000 libras y además deberá asistir a un curso.

Alli, titular en el equipo dirigido por el portugués José Mourinho, se perderá el partido contra Manchester United programado para el próximo 19 de junio, que marcará la reanudación del fútbol inglés luego de tres meses de receso. “El jugador del Tottenham Hostpur negó que su publicación fuera en contra de las normas de la FA, al insultar, proferir improperios o desprestigiar el juego, constituyendo un inclumpimiento agravado, definido en las reglas de la FA, ya que incluía una referencia, expresa o implícita a la raza, el color, el origen étnico o la nacionalidad”, aseguró.

Habrá boxeo hoy en Europa

El boxeo profesional retornará hoy a Europa, tras casi tres meses de pausa por la pandemia del coronavirus, con sendas carteleras a realizarse sin asistencia de público en Alemania y Polonia. La pelea más destacada será en Berlín entre el excampeón del mundo Culcay y el francés Cospolite en la categoría superwalter.

Pérdidas

La interrupción de la temporada 2019-20 por la emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus reducirá los ingresos de los clubes de la Premier League en casi 1.100 millones de euros. Así lo reveló ayer un análisis de Deloitte Sports Business.