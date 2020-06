Destrabaron conflicto por las ambulancias en Tilcara

A raíz de las manifestaciones que se realizaron en oposición al traspaso de las ambulancias hospitalarias a la órbita del Same, comenzaron una serie de negociaciones de las que brindó precisiones Ricardo Romero, intendente de Tilcara.

Indicó que "nos pudimos reunir el miércoles por la tarde, junto al concejal Carlos Rueda, con una mesa de trabajo que se había conformado después de la movilización, y allí escuché las preocupaciones. Uno conoce la historia de nuestro hospital y la verdad es que no podemos sino apoyarlo".

Agregó que "me pude comunicar con el ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bohuid, quien nos dio una audiencia ayer jueves. No hubo límites para poder asistir con la comisión, así que así lo hicimos. Vimos juntos la resolución, y reconoció que estaba mal, nos pidió disculpas y se procedió a anularla, elaborando otra que habla de la coordinación para las emergencias entre los hospitales y el Same, dándonos la tranquilidad de que las ambulancias siguen perteneciendo a los distintos hospitales, en nuestros casos los de Maimará y Tilcara".

Punta Corral

En otro orden de cosas, el jefe comunal tilcareño habló de una reunión que mantuvieron el martes pasado junto al comisionado de Tumbaya, Hugo Mamaní, y el gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, acerca de la procesión al Santuario de Punta Corral.

"No nos olvidemos que el 22 de julio cumple años la Virgen que baja a Tumbaya", expresó "y le preguntamos por la forma en que desde Tilcara podíamos también activar el tema. Así que nos autorizó, mediante la preparación de un protocolo específico en el que estamos trabajando junto a los párrocos".

Explicó que "no tiene que haber una gran aglomeración de personas, así que estamos estudiando la forma que, desde estos días, las familias puedan ir subiendo. El 22 tiene que llegar con muy poca gente, y estaría presente el mismo gobernador con algunos funcionarios. El resto tendría que empezar a ir a partir de estos días con sus promesas, como si fueran pequeñas procesiones".

Vale recordar que por la pandemia debieron suspenderse las peregrinaciones que se realizan en Semana Santa.

Esperan por el Pucará

Con gran expectativa se espera que reabra el Pucará de Tilcara, el sitio arqueológico más importante de la Quebrada de Humahuaca. Autoridades del Instituto Interdisciplinario Tilcara (dependiente de la Universidad de Buenos Aires), están definiendo el protocolo con las normas de bioseguridad que se deberán cumplir para las visitas. También falta acordar todo lo relacionado a la protección del personal que se desempeña en el lugar.

El Pucará de Tilcara es uno de los numerosos poblados prehispánicos que se distribuyen a lo largo de la Quebrada de Humahuaca. El sitio arqueológico se encuentra emplazado en la parte media de la región, sobre un cerro de 80 metros de altura ubicado en la margen izquierda del río Grande. El poblado, el cual se estima fue ocupado entre fines del siglo XI dC y el momento de contacto hispano-indígena (siglo XVI dC), presenta una gran concentración de estructuras arqueológicas. Esas estructuras, de las cuales principalmente se visualizan sólo los muros y cimientos, son parte de las antiguas viviendas, talleres, plazas, tumbas y espacios ceremoniales, que habitaron los pobladores del Pucará.