Reapareció un reptil con un cuerno que se creyó extinto durante todo el siglo XX

Una llamativa lagartija con un cuerno en la nariz fue reencontrada en la isla de Sumatra, Indonesia después de casi 130 años sin ser avistada. La especie se conocía por un único animal capturado y disecado en los años 1891 por el biólogo italiano Elio Modigliani, de quien obtuvo posteriormente su su nombre.

Hace dos años un investigador halló por casualidad un cadáver del 'Harpesaurus modiglianii' en el antiguo cráter del supervolcán Toba y no pudo identificarlo por sí solo. Entonces, lo llevó a otros expertos que lo compararon con la primera muestra guardada en un museo de Italia.

El veredicto fue que ambos cuerpos pertenecían a una misma especie, de la que los biólogos creían extinta durante décadas.

No obstante, hubo una diferencia entre ambos especímenes que no pudo pasar desapercibida: el color, dado que el lagarto de Modigliani era azul claro, mientras que el nuevo era verde. Los científicos ofrecieron dos posibles explicaciones a esto: el estado de preservación de la antigua muestra y la capacidad del animal de variar colores. Sin embargo, el estudio sobre el redescubrimiento del reptil, publicado a finales de mayo pasado en la revista indonesia Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity, no se enfocó en los cadáveres, sino en un hallazgo nuevo.