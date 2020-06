Ya se desafiliaron y ahora se capacitan

Un grupo de colegiados pretende fundar la Asociación de Árbitros Jujeños Independientes tras haberse desafiliado del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra Jujuy) y ya comenzó con autogestiones para capacitarse en lo que será "La modificación de las reglas de juegos 2020-2021" que se dictará el lunes 15 del corriente vía Zoom por Darío García, Roberto Reta, Sergio Pezzota, Juan Pablo Pompei, Domingo Allegue y Gustavo Bassi.

Justamente Víctor Terán contó que "nosotros nos estamos preparando para cuando pase toda la pandemia que lamentablemente a todos nos cayó mal, tratar de mejorar y estar acorde a la situación. Y que cuando se retome todo no nos agarre desprevenidos, incluso ahora hay reglas nuevas que están circulando de las cuales estamos aprendiendo. Tanto con el profe Rubén Alderete y Sergio Pezzota ya veníamos hablando para que nos dicten curso para actualizarnos. Ya tuvimos uno que fue en El Carmen que fue muy positivo, esto fue antes que comience el Torneo Federal Amateur", agregando que "nosotros hablando con árbitros como Serapio, Guillermo Catalá, Sotara y Matías Sepúlveda que son jueces nacionales con quienes estamos pensando en armar una Asociación Independiente de árbitros jujeños que estará conformada por gente de La Quiaca, Liga Departamental, Regional, Jujeña y Del Ramal porque todos nos desafiliamos del Sadra", detalló.

En el mismo sentido confesó que "el reglamento 2021 ya está, se bajó una circular de las modificaciones y lo que tenemos que hacer es estudiar y las dudas que tenemos planteárselas en el curso y de ahí perfeccionarnos. Es favorable tener todos los conocimientos, son pocos cambios pero todo se va amoldando".

A la vez se explayó diciendo que "en las distintas Ligas se fueron desafiliando los colegas porque hubo muchos problemas y hablando con el profe Aderete con quien siempre hubo un diálogo fluido se pudo hacer la prueba física en San Pedro, algo que nunca se hizo en Jujuy. Yo llevo 9 años en la Liga Jujeña y todas las veces que debía capacitarme tenía que juntar plata para ir a Salta que era lo más cerca o también a Santiago del Estero o Córdoba pero nunca en Jujuy. La idea es seguir haciendo cursos, incluso estaba por desarrollarse uno en la Liga Jujeña que ya estaba gestionado, pero esta pandemia nos agarró a todos desprevenidos".

Al final Terán reconoció que "el objetivo nuestro es luchar para que los árbitros no solamente de la Liga Jujeña sino de toda la provincia tengamos un trato igualitario. Lamentablemente si uno ve en los medios nacionales solamente se hablan de los clubes, técnicos y de los jugadores y nunca escuché qué van a hacer con los árbitros. Hasta sentí hablar de subsidios para los jugadores pero los árbitros nada y no se tienen que olvidar que sin nosotros no hay fútbol".

Por otra parte, Carlos Villegas, también juez de la Liga Jujeña, admitió que "esto es algo nuevo y especial para los chicos de Jujuy porque estando la Asociación de Árbitros Independientes vamos a ayudarlos y apoyarlos. No estarán tan asilados como nos pasó con el Sadra porque nunca les dieron lugar a los chicos", acotando que "esta pandemia perjudicó mucho y anímicamente los dejó mal porque la mayoría ama lo que es el arbitraje, pero somos los últimos. A todos nos golpeó, antes éramos 60 chicos y ahora somos 8 u 9 y ya no pueden ir día a día como antes cuando teníamos una entrada económica".