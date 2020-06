"Éste es el momento para reinventarse"

El fotógrafo jujeño Gianni Bulacio inauguró su muestra titulada "Chiaraje" en el flamante espacio multicultural de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales habilitado recientemente en el primer patio de la institución que funciona en calle Otero 262. La muestra no se encuentra habilitada al público y sólo puede ser apreciada por el personal docente y no docente de aquella casa de altos de estudios por lo que El Tribuno de Jujuy habló con el expositor con el objetivo que los jujeños por este medio puedan disfrutar y conocer detalles de la especial propuesta de Bulacio.

Los interesados en apreciar el trabajo del fotógrafo Gianni Bulacio podrá seguirlo vía Instafram en @giannibulacio.

Así en primera instancia Bulacio contó que fue convocado a exponer su obra por la arquitecta Lucía Barreto (responsable del nuevo ámbito en Humanidades), "ella conocía mi trabajo, sabía que tenía lista la muestra y considerando la inminente habilitación de las refacciones me llamo para inaugurar este espacio de exposición de expresiones artísticas". Vale recordar que tras un proceso de refuncionalización, el histórico primer patio de Humanidades fue convertido en sala de exposiciones.

Luego refiriéndose a su propuesta fotográfica relato, "la muestra forma parte un trabajo de investigación de varios años qué tiene que ver con encuentros rituales, de ofrendas de sangre en los Andes. Yo fotografíe en diferentes países varios de estos encuentros y el "Chiaraje" es uno de los más llamativos ya que consiste en el enfrentamiento de dos pueblos hermanos en un campo de batalla con piedras que son arrojadas con hondas. El enfrentamiento se da en la cima de una montaña situada al sur de Cuzco en Perú a más de 5.500 metros sobre el nivel del mar. De esta forma, el ganador será quien consiga hacer sangrar a sus oponentes y así fertilizar la tierra con la sangre derramada. El que gana obtendrá las buenas cosechas. El que pierde deberá esperar mejor suerte al año siguiente", explicó Bulacio.

Y resaltando su objetivo con esta propuesta expresó, "me interesa fundamentalmente destacar la importancia de los pueblos originarios y su amor por tierra y su sanidad, subrayar la conciencia que tienen sobre la importancia de una tierra sana. Creen fielmente que satisfaciendo a la Madre Tierra se obtienen resultados. De ahí mi inclinación hacia estos rituales de ofrenda, que me parecen algo muy noble porque no hay nada más puro y más nuestro que la propia sangre para dejarle al dios en el que creamos", aseveró el profesional que el año pasado viajó a Nueva York y mostró su trabajo con buena repercusión.

"Chiaraje" está compuesta por 10 imágenes a color de distintos tamaños tomadas en 2015 que reflejan las instancias de este encuentro ancestral. Se aprecian trajes típicos, instrumentos musicales y armas utilizadas en este singular ritual, "son fotos que cuentan una historia, sobre un rito con muchísima riqueza cultural", aseveró Bulcacio. Cabe mencionar que estas fotos y otras de rituales similares y un documental sobre el tema, formaron parte del Festival de Cine de las Alturas en su segunda edición.

Luego el también reportero gráfico que colabora con para importantes agencias de noticias como Associated Press y Reuters, señaló que su trabajo se vio afectado producto de los tiempos de pandemia que nos tocan transitar, "si bien no dejé de hacer fotos porque sigo haciendo registros de nuestra situación ya no hago trabajos por encargo para agencia o para medios. En eso me afectó la pandemia yo no concibo mi fotografía sin sustento social, sin que mi labor sirva para ayudar al que menos tiene. Ese es mi principal objetivo. De todas maneras pienso que este es un momento para reinventarse", aseguró.

Y mencionó un reciente trabajo que lo dejó muy satisfecho, "me tocó ser jurado de un concurso que organiza el Museo de los Cerros que funciona en Huichaira. Este año el certamen se adelantó y la foto ganadora fue un retrato de una mujer que tiene un comedor en Buenos Aires y a raíz de ese retrató Lucio Boschi (responsable del museo) coordinó ayudas para ella y este espacio que funciona en Lomas de Zamora que da de comer a decena de chicos consiguió cierto apoyo. Así a veces es buenos dejar de lado el trabajo y enfocarse en estas cuestiones, dejar de mirar al costado y centrarse en ayudar", afirmó y reveló que "ahora estoy haciendo panes para una empresa láctea de Córdoba para hacer donaciones a comedores. No tiene nada que ver con la fotografía pero en eso estoy ahora", declaró para concluir.

Sobre el fotográfo

Gianni Bulacio nació en Jujuy en 1985. Está graduado en la Tecnicatura en Fotografía de la Universidad0 Nacional de Tucumán. Durante 5 años trabajó como editor de Fotografía del diario El Tribuno de Tucumán. Trabajó 2 años como reportero gráfico para El Periódico de Tucumán. Desde 2014 es miembro de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (Argra). Es fotógrafo independiente y colabora para agencias de prensa y medios nacionales e internacionales.

Sus trabajos han sido publicados en medios como National Geographic, Washington Post, New York Times, Folha de Sao Paulo, Fox News, Diario La Nación, Diario Clarín, Revista Lugares, Bex Magazine, entre otros.

Fue convocado para realizar el World Press Photo Masterclass Latinoamerica. (2018).

Recibió el 1º premio del concurso de fotografía del Museo en los Cerros (MEC) en 2012, el 1º premio del concurso "Great Scapes" de World Nomads en 2015,una mención de honor en el Salón Provincial de Artes de Jujuy en 2019.

Fue Jurado del XXXIX|° Salón Provincial de Artes Visuales de la provincia de Salta para las categorías de Fotografía, Dibujo y Pintura (2019) y jurado del concurso de Fotografía del Museo en los Cerros (MEC) en 2017 y 2020.

Sus trabajos han sido expuestos en la 11º Buenos Aires Photo, Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires; en la 25°, 26º, 27º, 28º y 29º muestra anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (Argra), Palais de Glace, Buenos Aires; en la 6º y 8º Bienal Argentina de Fotografía Documental , Tucumán; en el Festival Internacional de Cine en las Alturas, Jujuy; (2018). en el Festival de la Luz, Salas del CFI, Buenos Aires; (2014). Fue parte de la muestra colectiva, "Caminantes, pasado y presente migratorio en la Argentina" del Museo del migrante de la Universidad Tres de Febrero. Buenos Aires. (2019), Museo en los Cerros (2018, 2019).

Es autor de los libros llamados "Sueño" y "Casabindo" de la Editorial Museo en los Cerros y colaboró en las siguientes publicaciones "Mujeres Bodadoras", "Camélidos, cultura y arte textil" y "Artes en las Alturas" (Editorial Tilcarallajta) y en el libro "Presente, retratos de la educación Argentina" impulsado por Ministerio de Educación de la Nación en el año 2014.