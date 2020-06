"La maquinaria creativa estaba lista" y se disparó

Recientemente se estrenó por streaming una obra de su autoría, "Yo Belgrano", y ésta es una de las producciones que salieron en tiempo de cuarentena, para el actor y director, Germán Romano, referente del Grupo La Rosa Teatro en nuestra provincia.

"La pata que le faltaba a esta mesa era la de los lazos afectivos con artistas para contradecirse y reír", y fue por teléfono.

Pero no sólo se dedicó a esta obra, que es la primera que se estrena en nuestra provincia de esta manera, y que contó con la actuación y dirección de Hilario Alurralde, sino que preparó la reapertura de su Escuela de Teatro, y se las ingenió para continuar con su programa de televisión, "Vamos al teatro", que sale por Canal 7 de Jujuy.

Consultado sobre los temas que ocupan en estos días para la sección "Artistas en cuarentena" de nuestro diario, nos dice: "Lo primero que tengo de decir que jamás viví una situación de encierro similar. Recuerdo en Rosario (de Santa Fé, de donde es oriundo) fines del gobierno de Ricardo Alfonsín, cuando niño, los saqueos en el supermercado de la esquina de mi casa y el 19 de diciembre de 2001, después de presentar la obra "El Túnel" de Ernesto Sábato en el Socavón en la peatonal Belgrano, entraba la Policía a desalojarnos porque se declaraba el estado de sitio, pero nada comparado con esta situación de encierro y un poco de miedo por lo desconocido".

Y continúa, ante nuestra solicitud de su reflexión: "Lo segundo que me surge es la contradicción de estar encerrado, de destrozar la vida normal de un comienzo de año que no podremos recuperar. Se perdieron ensayos, deseos, proyectos, viajes, energías y encuentros humanos que se vieron compensados con una sobredosis de familia, con hijos y abrazos de amor en una inédita revalorización de la familia".

Y luego se refiere a lo que surge: "Tercero, de la desazón y la incertidumbre nace un proceso interno que me tiene desde hace unos meses en un profundo cambio como ser humano y artista. Profundizar los cimientos y limpiar el alma apoyado por el arte, libros y música que me acompañaban en la adolescencia, y los dejé volver por necesidad y deseo, son siempre el impulso para encontrarse con lo más profundo del ser, con todo lo bueno y el infierno".

Sin dudas los tiempos que nos dio la cuarentena, permitieron volver con viejos amores o adquirir nuevos hábitos. En el caso de Germán, asegura que tuvo lugar para ver películas, "el cine aporta el arte que funciona como recreo del arte, que abrazado con Luciana su esposa- o riendo con Estanislao su hijo mayor- ".

Sobre el miedo o la incertidumbre que producen situaciones como esta que se vive a nivel mundial por la pandemia, el artista confiesa que se le pasó el miedo "de tanto ver la carita de Allegra, mi hija menor, y tan solo por un salto que sólo se puede entender desde el arte, me animé a gritar o volar o tan solo caminar sin peso".

Y en medio de la recreación, la creación

El artista en situaciones límites, se dispara creando, por eso, Germán asegura que, en un momento determinado de la cuarentena, "la maquinaria creativa estaba lista para explotar en muchos sentidos y plasmarlo en un escrito de una obra de Teatro que sería un desahogo de todo lo vivido. Me llenó de satisfacción y me sentí artista, quizás como hace años no lo sentí".

Con todo, este marco tiene sus pros y sus contras. "La pata que le faltaba a esta mesa era la de los lazos afectivos con artistas que uno extraña y necesita para contradecirse y reír, y de golpe la apatía a la comunicación se termina y explotan indefectiblemente decenas de historias que es una sola, teléfono para ensayar "Yo, Belgrano", obra que escribí antes de la cuarentena y pudimos producir en cuarentena.

"Vamos al Teatro" continúa y como se pueda sin publicidad en los primeros dos meses, pero con ganas de aportar arte en Canal 7. Entendimos que a La Rosa Teatro y el trabajo popular para compartir con el público no nos puede detener una pandemia que se llama Covid-19, y abrimos las ventanas para mostrar obras consagradas del grupo además de clases de teatro para niños con mi hija Blanca. Y más buenas noticias, Entepola (Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano) Argentina se reinventa y un grupo de gestores jujeños tiene las ganas de construir un nuevo proyecto y se largan a mirar al futuro volviendo a las raíces, entonces sentí que la semilla floreció y que ya es hora que camine solo", explica. Es que Romano es quien trajo a Jujuy, la sede Argentina, de este encuentro que ya es una tradición.

Y entonces las acciones comienzan a ser parte de una rutina nueva, la que nos impone el aislamiento. Germán comenta sobre esto que "ya la comunicación es periódica y son decenas de charlas y proyectos y sueños y ganas de estar produciendo arte otra vez, y surgen promesas de viajes, de funciones, de producciones y el corazón se acelera". Por otra parte, reniega de algunas situaciones: "Y si, te da bronca que tengas expedientes en deuda pública, que muchos artistas que dependen de una factura no puedan cobrar y que todo lo prometido de ayuda no aparezca nada pero tenemos ganas y no estamos solos", confiesa.

Se vislumbra el regreso

En los últimos días se autorizaron protocolos para reabrir las escuelas de arte, "y comienzan a abrirse espacios y filtra el sol para retomar las clases de actuación, y quizás estamos cerca de volver a ensayar para quizás ir un poquito más lejos a representar frente a un público reducido pero que nos necesita como nosotros a ellos".

Le pregunto, ¿qué esperás que suceda a partir de esto, luego de la cuarentena? Y concluye: "Si hay esperanza, si hay ganas, sin negar a una realidad artística en Jujuy que era muy dura antes de la pandemia, vale la pena. Cuando la libertad se ve limitada, sea por lo que sea y te atrapa sin aviso, uno valora el camino recorrido y se aferra con más fuerza al arte y la libertad".

Un singular estreno

La obra teatral “Yo Belgrano”, escrita por Germán Romano, se estrenó recientemente, a través de una filmación realizada en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño”, que se puso a disposición del público, en el micrositio de Cultura, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, culturamunijujuy.gob.ar para este fin. Protagonizada por el actor Hilario Alurralde, se estrenó en el marco de los 250 años del nacimiento del General Manuel Belgrano, conmemorado el 3 de este mes, y próximo al 20 de junio, fecha de su fallecimiento.