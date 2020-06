Por la pandemia fueron cancelados tres Grandes Premios

Este año no habrá automovilismo de primer nivel en Japón, Singapur y Azerbaiyán. No se sabe dónde correrán ahora.

Los Grandes Premios de Japón, Singapur y Azerbaiyán fueron cancelados ayer por diferentes motivos relacionados con la pandemia de coronavirus, según confirmó la Fórmula 1 en un comunicado.

"Como resultado de los desafíos actuales presentados por el Covid-19, nosotros y nuestros promotores en Azerbaiyán, Singapur y Japón hemos tomado la decisión de cancelar sus carreras para la temporada 2020", se indicó en el escrito.

Asimismo, se informó: "En Singapur y Azerbaiyán, los largos plazos de entrega necesarios para construir circuitos urbanos hicieron que los eventos fueran acogidos con incertidumbre imposible y en Japón, las restricciones de viaje en curso también nos han llevado a la decisión de no proceder con la carrera".

A principios de junio, se anunció el calendario de la Fórmula 1 para las primeras ocho carreras de la temporada y todas ellas serán en Europa comenzando con el Gran Premio de Austria entre el 5 y el 12 de julio.

Además, en el mencionado calendario también figuran las siguientes competencias: Hungría (19 de julio), Gran Bretaña (2 y 9 de agosto), España (16 de agosto), Bélgica (30 de agosto) e Italia (6 de septiembre).

Por lo tanto, quedan al menos la mitad de Grandes Premios por anunciarse para completar el calendario, a la vez que están en stand by Bahréin, Vietnam, China y Canadá, que se suspendieron y todavía confían en que puedan realizarse.

En el mencionado comunicado, la organización indicó: "Confiamos en tener entre 15 y 18 carreras para cuando nuestra temporada concluya en Abu Dabi a mediados de diciembre y esperamos publicar el calendario finalizado antes de comenzar nuestra temporada en Austria".

"Como parte de las discusiones para finalizar nuestro calendario, hemos mantenido diálogos con nuestros promotores y con las autoridades locales para continuar monitoreando la evolución específica y variables del Covid-19 en cada país. En todo momento aseguraremos la seguridad de la comunidad de Fórmula 1", señaló en el escrito.

En el mismo se indicó luego: "Hemos logrado un progreso significativo con los promotores existentes y nuevos en la versión revisada del calendario y ha sido especialmente alentador el interés que han mostrado los nuevos emplazamientos".

"Todavía es un momento de incertidumbre y complejidad en todo el mundo y continuará , así que debemos proceder con la temporada 2020 de una manera cautelosa y flexible", finalizó el comunicado.

Completando el panorama de la Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris (McLaren) aseguró ayer que el día que publicó un mensaje contra el racismo, en el marco de las manifestaciones por el asesinato del estadounidense George Floyd a manos de un policía en Mineápolis, fue en el que "más gente" le dejó de seguir en redes sociales.

"Fue raro. Intentas hacer lo que está bien y lo que es correcto, pero hay mucha gente que no cree en ello. Si no creen en eso, entonces estoy feliz de que me hayan dejado de seguir", declaró Norris al periódico inglés Evening Standard.

Despedido por correr riesgo

El entrenador uruguayo Gregorio Pérez, de pasado en distintos equipos de la Argentina, fue despedido del Universitario de Perú, por tratarse de “población vulnerable” ante la pandemia del coronavirus. Es decir, por correr riesgo de contagiarse. La popular institución limeña emitió un comunicado en el que anuncia estar “imposibilitada de continuar la gestión” del técnico, de 72 años, a partir de la normativa laboral vigente, implementada por el Poder Ejecutivo.

El exDT de Argentinos Juniors, Independiente, Olimpo de Bahía Blanca y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros clubes, no seguirá en el cargo del banco “crema”, al igual que sus colaboradores Edgardo Adinolfi (exjugador de Gimnasia) y Daniel Curbelo. “La normativa vigente impone una serie de obligaciones a los empleadores, con la finalidad de preservar la salud y vida de los trabajadores, considerados como población vulnerable”, advirtió el texto publicado por Universitario en sus redes sociales. A su vez, el profesor Pérez mandó un mensaje a sus exdirigidos, al que accedieron distintos medios periodísticos peruanos. En el audio enviado, el entrenador admite que “se nos ha quedado trunco un sueño que ahora pueden culminar ustedes lógicamente”. “En estos momentos es difícil manifestarse pero les mando un abrazo por la amistad, el respeto y el profesionalismo que mantuvimos a lo largo de todo este tiempo”, agregó. Pérez había asumido su puesto en diciembre, en reemplazo del argentino Angel David Comizzo, quien se alejó luego de perder la final del Clausura 2019 ante Alianza Lima, el clásico rival.

La vuelta en México y EEUU

El presidente de la Liga de México, Enrique Bonilla, confirmó que el viernes 24 de julio regresará el fútbol en el país azteca tras haber sido suspendido en mayo pasado por la pandemia de coronavirus. Según indicó el dirigente, la vuelta a la actividad será con el inicio del torneo Apertura 2020, el cual tendrá dos fechas dobles (jornada 4 y 8) y la gran final del certamen se llevará a cabo el 13 de diciembre, pero, en caso de que un equipo finalista de la Liga MX participe en el Mundial de Clubes, la definición pasará a jugarse el 23 y 27 de diciembre. Bonilla señaló durante una conferencia de prensa en la cual dio a conocer los anuncios que el fútbol mexicano tuvo que enfrentar “grandes desafíos por la pandemia de Covid-19”, a la vez que dijo: “La cancelación del torneo Clausura 2020, por ejemplo, fue una medida que hoy sabemos que era la mejor pero no por ello resultó menos difícil y triste para quienes vivimos para el fútbol”.

Tras revelar que ve “señales de recuperación en el fútbol nacional”. “Hemos desarrollado y distribuido el protocolo de salud que nos da claridad a toda la comunidad de la Liga MX, sobre las medidas que tenemos que tomar, en las casas de los jugadores, en los clubes y en los estadios para preservar la salud de todos”. Por su parte, la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos confirmó que retomará su temporada 2020 el 8 de julio próximo con un torneo que se desarrollará con un formato especial y en la ciudad de Orlando. “La oportunidad de tener los 26 clubes en un entorno controlado nos permite ayudar a proteger la salud de nuestros jugadores, entrenadores y personal cuando volvemos a jugar”, manifestó el comisionado de la MLS Don Garber. La liga estadounidense fue suspendida el pasado 12 de marzo cuando apenas se habían llevado a cabo dos fechas. Los 26 elencos participantes se dividirán en seis grupos y los planteles serán alojados en el Espn Wide World of Sports durante la realización del certamen.